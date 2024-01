Magdeburg - Samstag, der 20. Januar 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Premiere für "Die drei Orangen" im Magdeburger Opernhaus

Die Oper "Die drei Orangen" hat am Sonnabend, 20. Januar, beim Theater Magdeburg im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 Premiere. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Geschichte: Der wehleidige Prinz hat nichts zu lachen. Also werden alle Hebel der Unterhaltungskunst in Bewegung gesetzt, denn in diesem Märchenlabor ist nicht nur die gute Stimmung, sondern auch die Thronfolge in Gefahr, nach der im Hintergrund bereits andere lechzen. Durch den Fluch einer Hexe führt im Heilungsprozess des Prinzen schließlich kein Weg mehr an drei verzauberten Orangen vorbei.

Weitere Vorstellungen sind für den 27. Januar und 24. Februar ebenfalls um 19.30 Uhr geplant. Am 18. Februar beginnt eine Vorstellungen um 16 Uhr. Die letzten Termine für "Die drei Orangen" sind am 1. und 28. April jeweils um 18 Uhr.

Karneval "Ottos wilde 70er" im Magdeburger Amo

Die Ottojaner feiern am Sonnabend, 20. Januar, in Magdeburg eine mega-bunten Karnevalsnacht. Das Programm zur 70. Session mit anschließender Party beginnt im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 um 20.11 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

In diesem Jahr lautet das Motto des Ottojaner-Karnevals "Ottos wilde 70er". Hinter dem Verein stehen rund 30 aktive Mitglieder, vorwiegend Absolventen und Angestellte der Uni Magdeburg sowie einige fördernde Mitglieder.

Jule Malischke spielt im Volksbad Buckau

Singer-Songwriterin und Gitarristin Jule Malischke tritt am Samstag, 20. Januar 2024, um 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 auf.

Als eine der aufregendsten Entdeckungen der aktuellen Gitarrenszene hierzulande begeistert sie auch international. Mit ihrem Gitarrenspiel, das sie an namhaften Musikhochschulen bis hin zur Meisterklasse verfeinerte, präsentiert Jule Malischke eine beeindruckende musikalische Vielfältigkeit. Neben virtuoser konzertanter Gitarrenliteratur beherrscht sie komplexe Fingerstyle-Arrangements und begeistert mit eigenen Songs, geprägt von ihrer außergewöhnlichen Stimme.

Die Künstlerin, die bereits als Support von Barclay James Harvest und Christina Stürmer auftrat, ist seit 2015 Dozentin im Fach Gitarre an der Musikhochschule Carl Maria von Weber in Dresden. Seit 2021 leitet sie dort ihre eigene Gitarrenklasse im künstlerischen Hauptfach Gitarre Lehramt.

Comedy-Slam im Magdeburger Moritzhof

Der Verein Minddrop veranstaltet einen Comedy-Slam unter dem Titel "Fun! Fun! Fun!". Termin ist Sonnabend, der 20. Januar 2024, um 20 Uhr im Moritzhof im Moritzplatz 1.

Die Veranstalter versprechen: "Bodennahe Jokes, urkomische Poet:innen, Bananenschalen die auf Menschen ausrutschen." Der Verein bringe den Comedy Slam auf ein ganz neues Level. Das Publikum darf erneut die schwierigste Frage an diesem Abend beantworten: Wer hat die größten funny bones, wer hat das Lachgetriebe am meisten gekitzelt, wer gewinnt den Abend?

Tänzchentee spielen in der Festung Mark

Kaum eine zweite Coverband wagt diesen monströsen Spagat zwischen allen denkbaren Musikstilen aus den verschiedensten Jahrzehnten. Das Ganze verpackt mit einer eigenen Note aus viel Ulk und Klamauk, macht diese Band eure Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ob Schlager, NDW, Disco, Oldies, Pop, Rock oder die gute alte Ossimugge, von A wie Roland Kaiser bis Z wie Rammstein, jede Runde hat ein anderes Thema und wird im passenden Outfit dargeboten.

Am Samstag, 20. Januar 2024, gibt die Band in der Magdeburger Festung Mark im Hohepfortewall ihr Neujahrskonzert. Beginn ist um 20 Uhr.

Weltoffenes Magdeburg

Im Rahmen der Aktion "Weltoffenes Magdeburg" sind für den Sonnabend, 20. Januar 2024, mehrere Veranstaltungen angekündigt.

Auf dem Alten Markt präsentieren sich beispielsweise von 11 bis 15 Uhr die Schulen, Initiativen und Vereine. Geboten werden Schulbands, Chören und Trommel- und Tanzgruppen und Infostände sowie Mitmachaktionen.

Am Samstag, den 20.01.2024, findet zudem die Block-Party im Hot – Alte Bude in Karl-Schmidt-Straße 12 statt. Einlass ist ab 19 Uhr. Es spielen MandelKokainSchnaps aus Berlin Rock, Punk und Pop, Stone Cold Love aus Magdeburg Rock sowie Von Hölle aus dem Großraum Magdeburg Mystery Krach Punk. Im Anschluss legt DJane Rota Schlüpfa auf.

Angesichts der Zerstörung Magdeburgs im Januar 1945 wird während eines Interreligiösen Friedensweges entlang verschiedener Orte in der Magdeburger Innenstadt der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht werden. Start ist am 20.1.2024 um 15 Uhr an der St.-Petri-Kirche in der Neustädter Straße 4.

Familienkonzert in der mit den Gebrüdern Jehn in der Hoffnungskirche

Nicolas und David Jehn laden Kleine und Große zu einem winterlichen Konzert ein. Die beiden spielen Gitarre und Bass.

Das Familienkonzert beginnt am 20.1.2024 um 16 Uhr. Veranstaltungsort ist die Hoffnungskirche im Krähenstieg 2.

Kostümverkauf im Magdeburger Opernhaus

Im Theater Magdeburg war wieder Zeit für einen Frühjahrsputz, denn der Theaterfundus platzt bereits aus allen Nähten. "Daher haben wir die Kostümständer der letzten 70 Jahre in unserem Fundus abgesucht und eine große Auswahl für Sie zusammengestellt", heißt es in einer Ankündigung. Termin ist am 20. Januar von 10 bis 15 Uhr im Opernhaus.

Mit dabei sind u. a. Kostüme und Accessoires aus den Produktionen "Catch me If You Can", "Der Liebestrank", "Orpheus in der Unterwelt" und "Ariadne auf Naxos". Die Gelegenheit sei perfekt für die bevorstehende Narrenzeit, eine Kostümparty, einen glamourösen Auftritt oder einfach für einen lustigen Abend mit Freunden daheim, so das Theater. Der Eintritt ist frei.

Meister Röckle im Magdeburger Schauspielhaus

"Meister Röckle" nach Karl Marx steht als Märchen für Jugendliche ab 15 Jahren und für Erwachsene auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen finden am 20. Januar und am 27. Februar jeweils um 19.30 Uhr statt. Danach wird jeweils ein Nachgespräch angeboten.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Serviert wird an diesem Abend eine Melange aus Erzählweisen und Zeitebenen, die wohltuend für Tempo und für Abwechslung auf der Bühne sorgen, die vor allem aber den Blick auf die Zeit nach Marx bis in die heutige Zeit öffnen

Messe "Handgemacht" in Magdeburg

Am 20. und 21. Januar findet in der Messe Magdeburg in der Tessenowstraße 9 die Messe "Handgemacht" statt. Geöffnet ist am Sonnabend von 11 bis 18 und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr.

Die Besucher erwartet ein ganzes Wochenende voller Design, Kreativität und ausgefallenen Geschenkideen für die ganze Familie – getreu dem Motto „alles andere als gewöhnlich“. Nur in der handmade Kaufhalle gibt es Dinge die keine Massenproduktion sind und regional hergestellt werden. Mehr als 200 kreative Händler stellen sich und ihre außergewöhnlichen Produkte zum Verkauf vor.

Recyclen, upcyceln, selbermachen – die Lust auf Nachhaltigkeit und Individualität wächst. Wer auf der anderen Seit selber kreativ werden möchte, der ist auf dem StoWoMa Markt an diesem Wochenende richtig. Hier findet man eine riesige Auswahl an Baumwoll-, Jersey- und Leinenstoffen, Bänder, Borten, Knöpfe, Künstlerbedarf, Garnen und vielem mehr. Strickerinnen und Häkelbegeisterte erwartet ein reichhaltiges Sortiment an hochwertigen Garnen, Fasern, schönen Materialien, Nadeln und umfangreiches Zubehör. Die Bühne für Maschenträume und Farbenrausch wird das Herz eines jedes "Do it yourself"-Fans zum Glühen bringen.

Mit Schauvorführungen, Selbstmach-Aktionen und Mini-Workshops für Groß und Klein kann sich jeder einmal selber ausprobieren oder den Handwerkern und Kreativen über die Schulter schauen.

Fatoni tritt in der Festung Mark auf

Fatonis neues Album „Wunderbare Welt“ ist ein liebenswert-zynischer Blick zurück nach vorn, eine Ode an den Zweifel, an´s Herumirren, an die unendliche Autobahnfahrt auf der Suche nach einem Ort, der sich nach einem Zuhause anfühlt.

Einen Auftritt gibt es am Sonnabend, 20. Januar 2024, um 20 Uhr in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2. Einlass ist ab 19 Uhr.

Marcell Engel und "Der Tatortreiniger - Tatort Leben Live" im Magdeburger Hundertwasserhaus

Blut. Fäkalien. Gewebereste und der süßliche Geruch der Verwesung: Ein Arbeitsplatz, bei dem sich vielen der Magen umdreht. Doch welche Schicksale verbergen sich hinter diesen Tatorten? Verbrechen, Unfälle und Suizide sind der realistische Alltag von Tatortreiniger Marcell Engel. Mehr als 15.000 Tatorte hat er in einem Vierteljahrhundert zwar wieder gesäubert, doch sie haben Spuren hinterlassen. Denn bei jedem Einsatz stellt sich der Mann aus dem Taunus auch die Frage: Was können die Lebenden von den Toten lernen? Als international gefragter Coach, Speaker, Podcaster und Buchautor vermittelt er diese Botschaft nun auch in seinem ersten Liveprogramm.

Einen Vor-Ort-Termin hat er dazu am Samstag, 20.1.2024, im Magdeburger Theater in der Grünen Zitadelle. Beginn ist um 20 Uhr.

