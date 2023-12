Magdeburg - Samstag, der 23. Dezember 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Von der "Flühwein-Party" bis zum Techno - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Weihnachtssingen in der Magdeburger MDCC-Arena

Diesen Sonnabend ab 18 Uhr singen mehr als 23.000 Menschen gemeinsam in der MDCC-Arena Weihnachtslieder. Fürs Singen gibt es Restkarten im Volksstimme-Medienpunkt in der Goldschmiedebrücke.

Wer nicht vor Ort dabei ist, kann das Event ab 18 Uhr auch live zu Hause oder unterwegs verfolgen, teilte der Mitteldeutsche Rundfunk mit. Der Video-Livestream ist in der ARD-Mediathek, auf www.mdr-sachsen-anhalt.de, der MDR-Sachsen-Anhalt-Facebook-Seite und dem MDR-Youtube-Kanal zu sehen, hieß es weiter. Außerdem gibt es eine Radio-Live-Übertragung. Auf dem DAB+-Kanal „MDR Sachsen-Anhalt extra“ wird das Weihnachtssingen übertragen.

Scrooge im Amo Magdeburg

"Scrooge - eine Weihnachtsgeschichte" nach einer Erzählung von Charles Dickens wird diesen Sonnabend im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 erzählt. Beginn ist um 16 Uhr.

Das Familienmusical basiert auf Charles Dickens´ „Eine Weihnachtsgeschichte", einem Klassiker der Weltliteratur, der im Dezember 1843 mit Illustrationen von John Leech erstmals veröffentlicht wurde Ebenezer Scrooge, ein reicher, aber geiziger alter Mann, hat nichts für das bevorstehende Weihnachtsfest übrig. Wie jedes Jahr schlägt er die Einladung seines Neffen aus, beschimpft seinen treuen Mitarbeiter und sieht es nicht ein, den Armen etwas Geld zu spenden.

In der Nacht vor Weihnachten erscheinen ihm drei Geister und entführen ihn in die Vergangenheit, zum diesjährigen Weihnachtsfest seines Angestellten und zuletzt in seine Zukunft, die alles andere als rosig sein wird, wenn er so weiterlebt wie bisher.

Mister Röckle nach Karl Marx im Magdeburger Schauspielhaus

Eine Vorstellung hat diesen Sonnabend „Meister Röckle“ nach Karl Marx im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Röckle ist ein Erfinder und Puppenspieler, der dem Teufel seine Seele überschreibt. Im Gegenzug erhält er Zauberkraft, um damit alles erfinden zu können. Leider muss er feststellen, dass von seinen Erfindungen nur wenige profitieren.

In der Rezension der Magdeburger Volksstimme wurde das Stück als farbenfrohes Spiel mit Denkaufgabe für zu Hause bezeichnet.

Bislang sind zwei weitere Vorstellungen für das Stück geplant. Beginn ist ebenfalls um 19.30 Uhr am 30. Dezember und am 20. Januar.

Schneewittchen im Opernhaus des Theaters Magdeburg

In einer Inszenierung von Ballettdirektor Jörg Mannes steht derzeit „Schneewittchen“ auf dem Spielplan des Theater Magdeburg. Vorstellungen finden auch an diesem Sonnabend im Opernhaus statt.

In dem berühmten Märchen der Brüder Grimm steckt viel mehr als eine moralisierende Kindergeschichte: Welchen Schönheitsidealen unterwirft man sich? Muss man wirklich alles glauben, was ein Zauberspiegel sagt? Wer sind die sieben Zwerge – knuffige Kerlchen oder anarchisch-selbstbestimmte Outlaws? Und wartet am Ende immer ein Prinz? Das Ballett des Theaters Magdeburg entführt Zuschauer ab acht Jahren in der Inszenierung in eine fantastische Welt, in der alles möglich ist und Träume in Erfüllung gehen können. In seiner Version des Schneewittchens setzt Jörg Mannes unter andrem auf drei Tänzerinnen, die die getrieben Königin verkörpern, und auf Videos, um Raum und Zeit zu überwinden.

„Die Choreographie ist eine Zeitreise, die sich in keiner Zeit festmachen lässt. Natürlich ist der Apfel, Symbol des Lebens und der Unsterblichkeit, ebenso wie der Spiegel, Instrument der Widerspiegelung des eigenen Ichs, zusammen mit dem Handlungsstrang des Märchens die Basis. Daraus entwickelt sich eine Welt voller Fantasie, Humor, aber auch niederträchtiger Begierden“, schrieb Rolf-Ditmar Schmidt in einer Volksstimme-Rezension.

Vorstellungen von Schneewittchen beginnen diesen Sonnabend, 23. Dezember, um 14.30 und 19.30 Uhr, am 30. Dezember und 6. Januar um 19.30 Uhr sowie zum letzten Mal in dieser Spielzeit am 28. Januar um 16 Uhr. Für einige Vorstellungen gibt es nur noch Restplätze. Tickets unter anderem bei Biberticket.de und im Volkstimme-Medienpunkt in der Goldschmiedebrücke 17.

"Mit Volldampf in Aus" in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es derzeit im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Vorstellungen sind diesen Sonnabend jeweils um 20 Uhr geplant. Zur gleichen Zeit sind Termine am 28. und 29. Dezember sowie am 5., 6., 12., 18., 20. und 24. Januar sowie am 2., 9., 10., 15., 16., 22., 23. und 24. Februar geplant.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

"Nicht von schlechten Eltern" im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenen Kabarettprogramm auf der Bühne. Und gemäß der Losung „Wir spielen, solange die Verwandten reichen!“ gab es einige Folgetermine, die tatsächlich bis heute reichen.

Lesen Sie auch: Jubiläum bei den Hengstmann-Brüdern

Auch interessant: Mit Video - Quatsch und Musik zum Saison-Start am Hengstmann-Kabarett Magdeburg

Die beiden Kabarettisten sind nun mit ihrem Programm "Nicht von schlechten Eltern" zum Jahrestag auf der Bühne des "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 zu erleben. Vorstellungen finden unter anderem diesen Sonnabend und am 5., 6. und 31. Januar, außerdem auch am und 3., 7., 14., 21., 22. und 28. Februar jeweils um 19.30 Uhr statt. Nachmittagsvorstellungen sind für 15 Uhr am 30. Dezember, 6. Januar, für den 4. und 11. Februar sowie für 17 Uhr am 28. Januar geplant. Für weitere Vorstellungen gibt es allenfalls an der Abendkasse noch Restkarten.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus locken.

Vorstellungen sind am 22., 23., vom 27. bis 30. Dezember und vom 3. bis 5. Februar jeweils um 16 und 19.30 Uhr, um 14 Uhr am 24. Dezember sowie jeweils um 15 Uhr am 25., 26. und 31. Dezember und am 1., 6. und 7. Januar geplant.

Krimi-Samstag mit Detektiv-Spielen in der Magdeburger Stadtbibliothek

Auch am 23. Dezember 2023 ist in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 Magdeburg das samstäglich Detektivspiel für Besucher ab 14 Jahren angesagt. Anmeldung unter Telefon 0391/5404857.

Während der Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr können ein bis fünf Personen knifflige Fälle lösen, was bis zu zwei Stunden dauern kann. Zur Auswahl stehen die Spiele „Feuer in Adlerstein“, „Antarktis fatale“, „Stillsee“ und „MicroMacro: Crime City“.

Ausverkaufte Vorstellungen und Restkarten

Ausverkauft ist für diesen Samstag „Das lange Weihnachtsmahl“ im Theater an der Angel.