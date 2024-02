Magdeburg - Schauspiel, Chor, Kabarett und Deutschrock - Samstag, der 3. Februar 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Pop - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Blutbuch auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

Das Stück "Blutbuch" nach dem Roman von Kim de l’Horizon steht derzeit in einer Fassung von Jan Friedrich auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen der Inszenierung für ein Publikum ab 16 Jahren beginnen am 3. und 25.2. und am 22.3. um 19.30 Uhr, am 11.2. um 18 Uhr sowie am 9.3. um 20 Uhr. Zu Vorstellung am 3.2. beginnt um 19 Uhr ein Einblick, auch ein Nachgespräch wird an diesem Tag angeboten.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: "Ein mutiges, elektrisierendes und lebensbejahendes Stück für alle, die mit der Frage hadern, warum sie so sind, wie sie sind. Und geht es nicht allen so – zumindest manchmal?“

„Mit einer enormen kreativen Energie sucht die non-binäre Erzählfigur in ,Blutbuch' nach einer eigenen Sprache. Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht? Fixpunkt des Erzählens ist die eigene Großmutter, die ‚Großmeer‘ im Berndeutschen, in deren Ozean das Kind Kim zu ertrinken drohte und aus dem es sich jetzt schreibend freischwimmt.“ Mit diesen Worten verlieh die Jury 2022 den Deutschen Buchpreis, die wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur, an Kim de l’Horizon.

Pölitz zum letzten Mal allein im Haus in der Zwickmühle

Zum letzten Mal steht am 3.2. das Soloprogramm von Hans-Günther Pölitz auf dem Spielplan der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist um 20 Uhr.

Nachdem Olaf Scholz von einer „Zeitenwende“ sprach, habe sich Hans-Günther Pölitz an die „Wendezeit“ erinnert und gedacht: „Wenn die Zeiten schon wieder am Wenden sind, ist es Zeit, dass man sich ihnen zuwendet und seine Gedanken macht“, so die Veranstalter.

Die „Wendezeit“ sei mit dem Angebot verbunden gewesen, nach der Vorstellung noch gemeinsam mit den Zuschauern über das auf der Bühne vorgedachte nachzudenken. Mit diesem Ansatz können die Gäste auch dieses Mal das anschließende Zuschauergespräch mit Hans-Günther Pölitz im Gedankenaustausch nutzen.

In der Volksstimme-Rezension zu dem Stück hieß es nach der Premiere: „In seinem Soloprogramm ,Pölitz allein im Haus‘ analysiert und seziert der Prinzipal der Magdeburger Zwickmühle gnadenlos, was man glauben machen will oder besser wissen sollte.“ Rezensent Rolf-Dietmar Schmidt schrieb seinerzeit unter der Überschrift „Den Finger in die Wunde legen“ weiterhin: „Die Themen wechseln blitzschnell. Der Kabarettist lässt sich nicht viel Zeit. Zu viele Dinge sind anzusprechen. ... Genau darum geht es Hans-Günther Pölitz und Olaf Kirmis als Mitautor. Nicht vergessen, immer wieder den Finger in die Wunde legen und an scheinbar kleinen Dingen deutlich machen, wie die großen Dinge über die Köpfe hinweg gesteuert werden.“

Kammermusik in der Magdeburger Kreuzkirche

Kammermusik erkling am Sonnabend im Magdeburger Stadtteil Nordwest. Eine musikalische Reise mit Undine Dreißig, Marco Reiß und Wolfram Wessel wird dazu am 3.2. in der Flachsbreite 17 geboten.

Es handelt sich im den Auftakt zum Festjahr "70 Jahre Kreuzkirche". Beginn ist um 16 Uhr.

"Sehnsucht – Сила Жінки" eine Fortsetzung im Magdeburger Schauspielhaus

Unter dem Titel "Sehnsucht – Сила Жінки eine Fortsetzung" steht derzeit im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-straße 64 eine Bürger:innenproduktion mit dem ukrainischen Frauenchor Ми з Украіни auf dem Spielplan. Der Eintritt kann frei gewählt werden, die Zahl der Karten ist beschränkt. Erhältlich sind diese im Vorfeld an der Theaterkasse im Opernhaus. Zu erreichen ist diese auch unter Telefon 0391/40490490 und per E-Mail an kasse@theater-magdeburg.de. Vorstellungen sind am 3., 16., 17., 23. und 24.2. jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Lesen Sie auch: Chor erzählt in Magdeburg aus eigener Geschichte von Krieg und Vertreibung

Angelegt als Fortsetzung der Produktion aus der Spielzeit 22/23 untersucht die Gruppe, was nach den Jahren Flucht aus der Ukraine von ihren Ängsten, Wünschen und Sehnsüchten geblieben ist und wie ihr neues Leben aussieht. Das Projekt ist angelegt als eine musikalische Stückentwicklung mit Liedgut aus der Ukraine, sowie eigenen Texten in deutscher und ukrainischer Sprache.

Willkuer in der Magdeburger Factory

Seit dem Jahr 2007 stehen Moritz Hermle (Vocals), Julian Kuder (Gitarre), Florian Söll (Drums), Andreas Weible (Bass) und Tobias Röschl (Gitarre) gemeinsam auf der Bühne. Über viele Jahre hinweg haben Willkuer diverse Größen der deutschsprachigen Rockszene gecovert und in über 200 Shows die Stimmbänder der Feierwütigen an ihre Belastungsgrenze gebracht. Inzwischen hat die Deutschrock-Band ihr zweites Album herausgebracht.

Derzeit ist Willkuer unter dem Titel "Keiner von Euch" auf Tour. Station macht die Band am 3.2.2024 in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2.

Damwildfütterung im Magdeburger Elbauepark

Im Elbauenpark ist an diesem Sonnabend, 3. Februar, eine Damwildfütterung zu erleben. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Gehege auf dem Großen Cracauer Anger. Förster Uwe Frömert serviert den Tieren ein Drei-Gänge-Menü aus Gemüse, Kastanien und Eicheln sowie Obst und Getreideflocken. Wer sich ruhig und geduldig verhält, könne mit dem Damwild auf Tuchfühlung gehen, heißt es in einer Ankündigung.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei. Der Elbauenpark ist derzeit von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Ausverkaufte Vorstellungen und Restkarten in Magdeburg

Ausverkauft sind der Auftritt von Heinz Rudolf Kunze im Amo "Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel, "Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns", "Evita" im Opernhaus und "Hase und Igel" im Puppentheater.