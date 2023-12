Magdeburg - Samstag, der 30. Dezember 2023, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Von der "Flühwein-Party" bis zum Techno - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Mister Röckle nach Karl Marx im Magdeburger Schauspielhaus

Eine Vorstellung hat diesen Sonnabend „Meister Röckle“ nach Karl Marx im Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Röckle ist ein Erfinder und Puppenspieler, der dem Teufel seine Seele überschreibt. Im Gegenzug erhält er Zauberkraft, um damit alles erfinden zu können. Leider muss er feststellen, dass von seinen Erfindungen nur wenige profitieren.

In der Rezension der Magdeburger Volksstimme wurde das Stück als farbenfrohes Spiel mit Denkaufgabe für zu Hause bezeichnet.

Bislang sind zwei weitere Vorstellungen für das Stück geplant. Beginn ist ebenfalls um 19.30 Uhr am 20. Januar und am 17. Februar. Es werden jeweils Nachgespräche angeboten.

Konzert mit Ella Endlich in der Magdeburger Paulskirche

Ella Endlich begleitet an diesem Sonnabend, dem 30. Dezember, ab 19 Uhr mit ihrem Vater Norbert Endlich das Konzertpublikum mit Weihnachtsgeschichten und echtem musikalischem Können durch den Abend. Veranstaltungsort ist die Magdeburger Pauluskirche in der Goethestraße 25.

Neben zur Jahreszeit passenden Liedern wird sie auch ihre eigenen Hits vortragen. Ihr Vater Norbert Endlich wird sie am Piano und an der Gitarre begleiten.

Orgel und Trompete in der Magdeburger Wallonerkirche

„Advent und Weihnachten“ ist diesen Sonnabend ein Konzert in der Wallonerkirche am Wallonerberg überschrieben. Es erklingt an diesem Abend ab 18 Uhr festliche Musik für Trompete und Orgel mit Stefan Schluricke und Jens Kubbutat.

Die beiden Musiker spielen unter anderem Werke von Bach, Galliard und Vejvanovsky.

Chorkonzert in Magdeburg-Sudenburg

MetaNova ist ein Konzert diese Sonnabend im Magdeburger Stadtteil Sudenburg überschrieben. Es handelt sich um ein ukrainisches Chorkonzert

Veranstaltungsort ist die Kirche St. Marien in der Rottersdorfer Straße 9. Begin ist um 17 Uhr.

Letzter Tag für drei Weihnachtsmärkte in Magdeburg

Am Sonnabend besteht die letzte Gelegenheit, bei Glühwein und Schmalzkuchen das Fest ausklingen zu lassen. Zwar hat der große Magdeburger Weihnachtsmarkt auf dem Alten Markt am Freitag sein Finale. Doch drei kleinere Weihnachtsmärkte sind am Sonnabend noch geöffnet.

De Wiehnachtsmärt an der Schweizer Milchkuranstalt findet auf dem Fürstenwall statt. Heute und morgen ist ab 12 Uhr geöffnet. Geboten wird hier ein kulinarischer Streifzug durch Europa.

Winterwunderland am City Carré gegenüber dem Hauptbahnhof bis 30. Dezember täglich von 11 bis 22 Uhr. Feuertonnen laden neben den Ständen zum Verweilen ein.

Winterzauber am Hundertwasserhaus: Bis zum 30. Dezember öffnet das Hüttendorf täglich von 12 bis 21 Uhr.

Führung in den Gruson-Gewächshäusern

Exotische Pflanzen und Tiere sind diesen Sonnabend Thema. Angeboten wird das eine Führung durch die Gruson-Gewächshäuser.

Diese befinden sich in der Schönebecker Straße 129. Beginn ist um 15 Uhr.

Schneewittchen im Opernhaus des Theaters Magdeburg

In einer Inszenierung von Ballettdirektor Jörg Mannes steht derzeit „Schneewittchen“ auf dem Spielplan des Theater Magdeburg. Vorstellungen finden auch an diesem Sonnabend im Opernhaus statt.

In dem berühmten Märchen der Brüder Grimm steckt viel mehr als eine moralisierende Kindergeschichte: Welchen Schönheitsidealen unterwirft man sich? Muss man wirklich alles glauben, was ein Zauberspiegel sagt? Wer sind die sieben Zwerge – knuffige Kerlchen oder anarchisch-selbstbestimmte Outlaws? Und wartet am Ende immer ein Prinz? Das Ballett des Theaters Magdeburg entführt Zuschauer ab acht Jahren in der Inszenierung in eine fantastische Welt, in der alles möglich ist und Träume in Erfüllung gehen können. In seiner Version des Schneewittchens setzt Jörg Mannes unter andrem auf drei Tänzerinnen, die die getrieben Königin verkörpern, und auf Videos, um Raum und Zeit zu überwinden.

„Die Choreographie ist eine Zeitreise, die sich in keiner Zeit festmachen lässt. Natürlich ist der Apfel, Symbol des Lebens und der Unsterblichkeit, ebenso wie der Spiegel, Instrument der Widerspiegelung des eigenen Ichs, zusammen mit dem Handlungsstrang des Märchens die Basis. Daraus entwickelt sich eine Welt voller Fantasie, Humor, aber auch niederträchtiger Begierden“, schrieb Rolf-Ditmar Schmidt in einer Volksstimme-Rezension.

Vorstellungen von Schneewittchen beginnen diesen Sonnabend und am 6. Januar um 19.30 Uhr sowie zum letzten Mal in dieser Spielzeit am 28. Januar um 16 Uhr. Für die Vorstellung diesen Sonnabend gab es zum Redaktionsschluss noch zehn einzelne Restkarten. Tickets unter anderem bei Biberticket.de und im Volkstimme-Medienpunkt in der Goldschmiedebrücke 17.

Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus locken.

Vorstellungen sind am 30. Dezember und vom 3. bis 5. Januar jeweils um 16 und 19.30 Uhr, um 14 Uhr am 24. Dezember sowie jeweils um 15 Uhr am 25., 26. und 31. Dezember und am 1., 6. und 7. Januar geplant.

Krimi-Samstag mit Detektiv-Spielen in der Magdeburger Stadtbibliothek

Auch am 30. Dezember 2023 ist in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 Magdeburg das samstäglich Detektivspiel für Besucher ab 14 Jahren angesagt. Anmeldung unter Telefon 0391/5404857.

Während der Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr können ein bis fünf Personen knifflige Fälle lösen, was bis zu zwei Stunden dauern kann. Zur Auswahl stehen die Spiele „Feuer in Adlerstein“, „Antarktis fatale“, „Stillsee“ und „MicroMacro: Crime City“.

Ausverkaufte und abgesagte Vorstellungen und Restkarten

Ausverkauft sind am Sonnabend „Nicht von schlechten Eltern“ im „... nach Hengstmanns“, „An Mut sparet nicht noch Mühe“ am Sonnabend und Sonntag in der Magdeburger Zwickmühle sowie „100 Sekunden“ am Sonnabend und Sonntag im Puppentheater. Abgesagt wurde kurzfristig das „Weihnachtsminiatorium“ diesen Sonnabend im Gesellschaftshaus.