Magdeburg - Samstag, der 6. Januar 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Vom Techno bis zum Indie-Pop - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

„Die Schöne und das Biest“ in der Magdeburger Getec-Arena

In seinem Musical „Die Schöne und das Biest“ erzählt das Theater Liberi diesen Sonnabend am Nachmittag in der Getec-Arena eine berührende Geschichte über die wahre Liebe. Beginn ist am Sonnabend, 6. Januar, um 15 Uhr in der Berliner Chaussee 32.

Eigenkompositionen und Poesie entführen gemeinsam mit Witz und Emotion in die Welt dieses Märchens, so die Veranstalter. Das wandelbare Bühnenbild wechselt zwischen Belles Zuhause und dem verzauberten Schloss.

Die Geschichte: Ein Fluch hat den Prinzen in ein furchteinflößendes Biest verwandelt. Als sich eines Tages ein armer Kaufmann in den Schlossgarten verirrt und dort eine Rose pflückt, fordert das Biest dafür einen hohen Preis: Fortan muss die jüngste Tochter Belle im verwunschenen Schloss leben. Belles anfängliche Angst weicht jedoch schnell der Neugier, als sie feststellt, dass hinter der harten Schale des Biestes ein weicher Kern steckt und dass sie mit ihm sogar lachen und tanzen kann. Doch Belle ist hin- und hergerissen, denn sie stellt sich viele Fragen: Was hat es mit dem geheimnisvollen Prinzen im Spiegel auf sich? Und warum gibt es diese verzauberten Wesen im Schloss? Belle begibt sich auf die Suche nach Antworten.

Folk im Turmpark Salbke

Ein Konzert mit „Planxty Irwin“ beginnt im Turmpark in Alt Salbke 110 am Sonnabend um 20 Uhr.

Über ihre Musik schreibt die Band: „Wenn Dudelsack, Violine, Whistle, Irish-Bouzouki und Gitarre aufspielen und den Gesang der keltischen Balladen unterstützen, dann muss es sich um Irish Folk handeln. Diese ganz aus dem Lebensgefühl kommende und tief in der Geschichte verwurzelte Musik zieht uns schon seit Jahren in ihren Bann.

Schwanensee für die Familie im Magdeburger Amo

Für ein Publikum ab vier Jahren ist eine Schwanensee-Inszenierung nach Peter Tschaikowsky mit dem „Prager Festspiel Ballett“ unter Leitung von Pavla Červčiková geeignet, das diesen Sonnabend im Amo gezeigt wird. Das Ballett wird durch die Schauspielerin Melinda Thompson als Erzählerin mit kleinen Gedichten voller Witz, Charme und Liebe begleitet.

Die Geschichte: Ein böser Zauberer hat die schöne junge Prinzessin Odette in einen Schwan verwandelt, als diese sich zu nahe an das Ufer seines Sees heranwagte. In der Nähe des Sees liegt ein altes Schloss, wo eine schöne Fürstin mit ihrem Sohn Siegfried lebt. Prinz Siegfried fühlt sich von den Schwänen im See magisch angezogen. Er ahnt nicht, dass es in Wirklichkeit junge Mädchen sind, die alle durch den bösen Zauberer in Schwäne verwandelt wurden, und die immer um Mitternacht für eine Stunde menschliche Gestalt annehmen.

"Schwanensee" beginnt diesen Sonnabend, 6. Januar, um 15 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Multivisionsshows übers Reisen im Magdeburger Amo

Mit mehreren Multivisonsshows nimmt Roland Marske diesen Sonnabend die Besucher mit auf Reisen. Veranstaltungsort ist das Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Ab 11 Uhr heißt es „Pommern – Westpreußen & Danzig – Ostpreußen: eine Reise nach Masuren“. „Schweden – Norwegen – Finnland – Island. Die Magie des Nordens“ beginnt um 14 Uhr.

Ab 17 Uhr sind die drei baltischen Republiken Thema. Für 20 Uhr ist die „Auszeit down under – Australien“ angesagt. Tickets im Vorverkauf gibt unter andrem im Medienpunkt der Volksstimme in der Goldschmiedebrücke 17.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es am Freitag und Sonnabend jeweils um 19.30 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Geboten wird eine politisch-satirisches Kabarettprogramm mit Marion Bach und Heike Ronniger sowie Christoph Deckbar.

Der Ankündigung ist zu entnehmen: „Während im Salon die Bordkapelle singt ,Die einen essen Hummer, und den andern tropft der Zahn‘, streiten sich die Passagiere, ob es eigentlich noch ,Tagesschau‘ heißt oder schon ,Fake news‘. So wundert es nicht, dass die Schiffsschule überquillt mit Flüchtlingen des deutschen Bildungssystems.“

Weihnachtsoratorium 4-6 in der Magdeburger Pauluskirche

Das Weihnachtsoratorium 4-6 von Johann Sebastian Bach erklingt diesen Sonnabend ab 17 Uhr in der Pauluskirche in der Goethestraße Mitwirkende sind Sopranistin Irene Cabezuelo, Altistin Susanne Krumbiegel, Tenor Wolfram Lattke und Bass Stephan Heinemann sowie das Ensemble Märkisch Barock auf historischen Instrumenten, die Jugendkantorei der Paulus-Singschule sowie der Magdeburger Kantatenchor. Die Leitung hat Tobias Börngen inne.

"Chill mal" mit Matthias Jung im Theater in der Grünen Zitadelle

Wer hat Teenager in der Pubertät? Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät? Der kennt hitzige Diskussionen über Schule, Zimmer aufräumen, Helfen im Haushalt, der weiß, WhatsApp ist überlebenswichtig - und Hygiene überschätzt. Jedenfalls aus der Sicht der Teenager. Thema ist dies morgen ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Zu Gast ist unter dem Titel „Chill mal“ Diplom-Pädagoge Matthias Jung.

Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus locken.

Vorstellungen sind am 30. Dezember und vom 3. bis 5. Januar jeweils um 16 und 19.30 Uhr, um 14 Uhr am 24. Dezember sowie jeweils um 15 Uhr am 25., 26. und 31. Dezember und am 1., 6. und 7. Januar geplant.

„Das Gespenst von Magdebu-huuu“ gibt seinen Abschied im Magdeburger Oprnhaus

Märchen: Zum letzten Mal heißt es am Sonnabend um 10 Uhr im Opernhaus „Das Gespenst von Magdebu-huuu“.

Die Geschichte des Stücks von Bastian Lomsché: Seit Jahrhunderten herrscht Ruhe auf Burg Gronenborch. Wenn es nach den Geistern von Baronesse von Flux, Raubritter Hundehobel und Graf Justus von Knatterbirg geht, soll das gerne so bleiben. Das junge Gespenst aber, das mit den drei Haudegen haust, sieht das ganz anders. Es langweilt sich zu Tode und sehnt sich nach Spuk, Spaß und Schabernack.

"Tod eines talentierten Schweins" im Magdeburger Schauspielhaus

Der „Tod eines talentierten Schweins“, ein Schauspiel von Roman Sikora mit Musik von Kate Bush, Adele, Freddie Mercury und anderen steht am Sonnabend um 19.30 Uhr auf dem Spielplan des Schauspielhauses. Zur gleichen Zeit beginnt eine weitere Vorstellung am 18. Februar.

Mit scharf geschliffener sprachlicher Klinge und viel schwarzem Humor erweckt Sikoras existenzielles und doch heiteres Stück eine Assoziationskette vom Schlachthof über die Unterhaltungsindustrie bis zur massenhaften Vernichtung von Leben, ist einer Ankündigung zu entnehmen.

Krimi-Samstag mit Detektiv-Spielen in der Magdeburger Stadtbibliothek

Auch am 6. Januar 2024 ist in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 Magdeburg das samstäglich Detektivspiel für Besucher ab 14 Jahren angesagt. Anmeldung unter Telefon 0391/5404857.

Während der Öffnungszeiten von 10 bis 13 Uhr können ein bis fünf Personen knifflige Fälle lösen, was bis zu zwei Stunden dauern kann. Zur Auswahl stehen die Spiele „Feuer in Adlerstein“, „Antarktis fatale“, „Stillsee“ und „MicroMacro: Crime City“.

"Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns"

„Nicht von schlechten Eltern“ haben die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann ihr aktuelles Programm überschrieben. Es handelt sich um die 19. gemeinsame Produktion 20 Jahre nach ihrer ersten Premiere. Vorstellungen sind unter anderem am Sonnabend um 15 und 19.30 Uhr im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 geplant. Weitere Vorstellungen um 19.30 Uhr sind am 31. Januar und am 3., 7., 14., 21., 22. und 28. Februar, weitere Vorstellungen für 15 Uhr am 5. und 11. Februar geplant.

Vor der Premiere des Programms zum Jahrestag, zu dem die beiden auch ein Buch verfasst haben, hieß es: „Die Höhepunkte des Programms entwickeln sich auf der Bühne.“ Sprich: Die beiden Kabarettisten setzen auf das, was sie in den vergangenen Jahren immer weiter perfektioniert haben: ihre Spontanität, das Spiel mit den aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft, auch das Spiel mit dem Publikum.

"Mit Volldampf in Aus" in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es derzeit im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Um 20 Uhr sind Vorstellungen am 6., 12., 18., 20. und 24. Januar sowie am 2., 9., 10., 15., 16., 22., 23. und 24. Februar geplant.

Tourisma und Caravaning - Messe in Magdeburg

Von Freitag bis Sonntag findet in den Magdeburger Messehallen die diesjährige Reisemesse „Tourisma & Caravaning“ statt. Die drei großen Ausstellungsbereiche – Touristik, Caravaning und Fahrrad – warten mit einer großen Bandbreite auf die Besucher. Insgesamt werden sich rund 100 Aussteller mit ihren Dienstleistungen und Produkten vorstellen. Buchbar sind Reiseziele auf allen fünf Kontinenten – und auch das Reiseland Deutschland kommt nicht zu kurz. Caravanfans erwartet in Halle 1 ein großes Angebot an Marken und Modellen. Das Sonderthema E-Bike wird in Halle 3 präsentiert. Alle Räder können auf dem großen Testparcours ausgiebig Probe gefahren werden.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm macht die Reisemesse zum Erlebnis für die Familie. Dazu gehören die tägliche Verlosung von Reise- und Sachpreisen sowie ein Vortragsprogramm. Weltenbummler berichten in Multivisions-Shows und Vorträgen von ihren Reiseerlebnissen rund um den Globus: Dschungel oder Vulkane, hoher Norden oder tiefster Süden, heiße Steppen oder tropischer Regenwald. Weltregionen von Alaska, Botswana, China, Costa Rica, Hawaii und USA, Island, Kroatien, Nordeuropa, Ostsee bis Südafrika werden auf der Bühne und im Cinema in den Blick genommen.

Die Tourisma & Caravaning Magdeburg empfängt vom 5. bis 7. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr die Besucher. Die Messe Magdeburg befindet sich in der Tessenowstraße 9.

Ausverkaufte Vorstellungen und Restkarten

Nur noch Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für das Ballett "Schneewittchen" im Opernhaus am 6. Januar um 19.30 Uhr. Ausverkauft war "Nipple Jesus" im Kunstmuseum.