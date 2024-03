Ausgehen in Magdeburg - Freizeit und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Viel Musik und Theater - Samstag, der 16. März 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

"Brockes-Oratorium" im Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg

"Brockes-Oratorium" steht am 16. März 2024 auf dem Programm der Telemann-Festtage. Beginn ist um 15 Uhr im Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg im Herrenkrug 3. Geboten wird ein historisches Pasticcio mit Musik von Telemann, Keiser, Händel und Mattheson.

Hintergrund: In der Fastenzeit verschiedener Jahre ab 1719 kamen in Hamburgs Drillhaus im Abstand nur weniger Tage Passionsoratorien von Reinhard Keiser, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann und Johann Mattheson zur Aufführung. Ihnen liegt die berühmte Poesie des Hamburger Dichters und Ratsherrn Barthold Heinrich Brockes zugrunde – ein Text, der 13 namhafte Komponisten jener Zeit zu Vertonungen anregte. Die über Jahre hinweg „ringmäßige“ Aufführung der vier Kompositionen in Hamburg zeugt von besonderer Wertschätzung und Publikumswirksamkeit.

Joscho´s Trio spielt im Gröninger Bad in Magdeburg

Wie kein anderer prägt Joscho Stephan mit seinem Spiel den modernen Gypsy Swing: Durch seinen authentischen Ton, mit harmonischer Raffinesse und rhythmischem Gespür, vor allem aber mit atemberaubender Solotechnik hat sich Stephan in der internationalen Gitarrenszene einen herausragenden Ruf erspielt. Er versteht es wie kein Zweiter, aus der Vielzahl aktueller Gypsy Swing Adaptionen heraus zu ragen, indem er neben den vielen Interpretationen der bekannten Klassiker des Genres den Gypsy Swing mit Latin, Klassik und Rock liiert. Hier zeigt sich Stephans Stärke als kreativer Visionär.

Mit Joscho´s Trio (mit Sven Jungbeck an der Rhythmusgitarre und Volker Kamp am Kontrabass) und dem Geiger Costel Nitescu findet am 16.3. um 20 Uhr ein Konzert im Gröninger Bad in der Gröninger Straß 2 statt. Geboten wird ein spannendes Programm, das neben Gypsy Swing Klassikern auch Eigenkompositionen und genreuntypische Titel enthält.

"Ausgezeichnet 2" im Magdeburger Gesellschaftshaus

"Ausgezeichnet 2" heißt ein Konzert am 16. März ab 11 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Im Rahmen der Telemann-Festtage erklingen Sonaten, Suiten und Fantasien von Telemann und Janitsch. Es spielt das Ensemble Musica Gloria.

Während seiner Zeit in Hamburg veröffentlichte Telemann zahlreiche kammermusikalische Sammlungen, die von einer Vielfalt an Besetzungen und Ausdrucksmöglichkeiten nur so strotzen. Die belgischen Interpreten Nele Vertommen und Beniamino Paganini, beide Preisträger des Internationalen Telemann-Wettbewerbs 2021, haben eine Auswahl mit Lieblingsstücken aus dieser musikalischen Schatztruhe vorgenommen und lassen Telemanns Musik in all ihren Facetten erklingen. Eine besondere Farbe fügt Johann Gottlieb Janitschs ergreifende g-Moll-Sonate hinzu, deren drittem Satz die Melodie des Chorals „O Haupt voll Blut und Wunden“ zugrunde liegt.

Abschlusspräsentation der Junior Masterclass im Magdeburger Konservatorium

In diesem Konzert präsentieren Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Junior Masterclass ausgewählte Werke, an deren Interpretation sie unter Anleitung der erfahrenen Alte-Musik-Spezialistin Lea Rahel Bader (Berlin) gefeilt haben.

Veranstaltungsort ist das Magdeburger Konservatorium "Georg Philipp Telemann" im Breiten Weg 110. Beginn ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Kammermusik im Magdeburger Gesellschaftshaus

Kammermusik von Georg Philipp Telemann, Carl Friedrich Abel, Christoph Schaffrath und Carl Philipp Emanuel Bach erklingt am 16. März im Rahmen der Telemann-Festtage im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 ab 16 Uhr. Das Programm trägt den Titel "Aus den Tiefen".

Für das Fagott, die Viola da gamba und das Cembalo, die als Generalbassinstrumente bekannt sind, komponierte Telemann anspruchsvolle Sololiteratur. Drei Experten der Alten Musik - Gerd Becker mit dem Fagott, Ulrike Becker an der Viola da gamba und Sabine Erdmann am Cembalo - bringen weitere Werke für „ihr“ Instrument zum Klingen: eine Fagottsonate des preußischen Hofcembalisten Schaffrath, ein Stück des aus Köthen stammenden Gambenvirtuosen Abel und die Variationen La Folie d‘ Espagne von C. P. E. Bach.

Telemann tanzt in der alten Klosterkirche

Eine choreographische Fantasie nach Musik von Georg Philipp Telemann unter dem Titel "Telemann tanzt" ist für den 15. und 16. März im Kloster Unser Lieben Frauen geplant. Ab 20 Uhr tritt das Ensemble Europa Danzante auf.

In dem choreografierten Konzert ist Telemanns Musik Ausgangspunkt für einen Dialog zwischen historischer Musizierpraxis, elektronischen Sounds und zeitgenössischem Tanz. Mit der performativen Kreation des Violinisten und an der Folkwang-Universität der Künste ausgebildeten Tänzers Yves Ytier setzen die Telemann-Festtage nach "Telemann elektrisiert" im Jahr 2022 die Reihe fort, in der Telemanns kompositorische Finesse in Beziehung zu zeitgenössischen Ausdrucksformen gesetzt wird.

"Sieg der Schönheit" im Magdeburger Opernhaus

Der "Sieg der Schönheit", eine Oper in drei Akten von Georg Philipp Telemann, hat in einer Inszenierung des Theaters Magdeburg am 9. März Premiere im Opernhaus Magdeburg am Universitätsplatz 9. Die Regie führt Kai Anne Schuhmacher. Vorstellungen sind jeweils um 19.30 Uhr am 16.3., 31.5. und 1.6. geplant.

Von den ungefähr 50 Opern, die Georg Philipp Telemann komponierte, sind nur acht mehr oder weniger vollständig überliefert. Darunter ist Sieg der Schönheit – uraufgeführt 1722 in Hamburg und zuletzt 1987 in Magdeburg inszeniert – die prächtigste. Und was zunächst wie ein allegorisches Oratorium anmutet, hat es inhaltlich in sich, wie der alternative Titel verrät: Der große König der Africanischen Wenden, Gensericus, als Rom und Carthagens Überwinder in einer Opera vorgestellt.

Kassandra und Elektra im Magdeburger Schauspielhaus

Die Reihe "Kosmos" erprobt im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 neue Formen der Zusammenarbeit am Theater. Diesmal liegt der Fokus auf Berufseinsteigern Studierende der Hochschule für Bildende Künste Dresden haben sich, künstlerisch begleitet von Clemens Leander, in Teams mit jeweils einer Figur der Theaterliteratur beschäftigt. Ihre Entwürfe für Kostüm und Maskenbild werden in Zusammenarbeit mit den hiesigen Theaterwerkstätten umgesetzt. Zu sehen sind diese dann in Monologen, die von Regieassistenten des Theater Magdeburg inszeniert und Mitgliedern des Schauspielensembles gespielt werden. Gesprächsrunden, ein Kurzfilm und eine Ausstellung geben Einblick in den Entstehungsprozess. Am 16. März um 19.30 Uhr geht es um Kassandra (in der literarischen Vorlage von Christa Wolf) und Elektra (in der literarischen Vorlage von Hugo von Hofmannsthal).

Kassandra, die Tochter des trojanischen Königs, hat es vorausgesehen: Troja wird untergehen. Kurz vor ihrem Tod rekapituliert sie ihr Leben: den schleichenden inneren Umbau Trojas zu einem diktatorischen Staat, ihre ungehörten Warnungen vor dem Verlust eines Lebens in Freiheit. Christa Wolf erzählt dabei nicht von einer göttlichen Gabe der Seherinnenkunst, sondern von Kassandra als herausragender Beobachterin gesellschaftlicher Prozesse.

Elektra trauert. Ihr Vater wurde von ihrer Mutter und deren Geliebten heimtückisch ermordet. Elektra kann dieses Unrecht nicht vergessen. Sehnsüchtig erwartet sie die Rückkehr ihres Bruders, der ihre Rache vollziehen und den Mord am Vater vergelten soll. Als ihre Mutter von Albträumen geplagt wird und Elektra um Rat fragt, offenbart diese ihr Vorhaben: Ihre Mutter soll – sie muss – sterben.

Nathans Kinder im Puppentheater Magdeburg

"Nathans Kinder" heißt Ulrich Hubs Bearbeitung des berühmten Klassikers der Aufklärung „Nathan der Weise“ von Gottfried Ephraim Lessing. In einer Verbindung von Puppen- und Schauspiel entwickelt Sabine Schramm auf der Bühne des Magdeburger Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 fünf Figuren. Eine One–Woman-Show für eine Puppenspielerin, drei stilisierte graue Stühle, fünf große Klappmaulpuppen und eine Handvoll lauter Popsongs!

Es geht um die Frage: Wem gehört Jerusalem? Christen, Juden, Muslime – alle beanspruchen die Stadt und damit den „einzig wahren Glauben“ für sich. Für Kinder und Jugendliche aufbereitet, verlegt Hub das dramatische Geschehen in eine einzige Nacht und stellt die junge Generation – Nathans Pflegetochter Recha und den Tempelherrn Kurt – in den Mittelpunkt des Geschehens. Über alle religiösen Konventionen hinweg verlieben sich die beiden ineinander und stehen somit für die Idee der Toleranz und Verständigung statt Krieg zwischen den Religionen.

Vorstellungen beginnen am 15. März um 10 und 13.30 Uhr, am 16. März um 19 Uhr und am 18. März um 10 Uhr. Ausverkauft ist die Vorstellung am 19. März.

Irish Folk Festival in der Festung Mark in Magdeburg

Traditionelle Live-Musik von der grünen Insel, ein beeindruckendes Line-up, beste Unterhaltung und ausgelassene Stimmung, eine große Auswahl an typisch irischen Getränken und internationalen Speisen - das 16. Magdeburger Irish Folk Festival wird vom 15. bis 17. März 2024 in der Festung Mark im Hohepfortewall gefeiert und eröffnet traditionell schon im Frühjahr die Festivalsaison.

Insgesamt 12 internationale und deutsche Bands sorgen auf den drei Festivalbühnen für musikalische Höhepunkte. Am Sonnabend ist ab 15 Uhr geöffnet. Es spielen Tim „Doc Fritz” Liebert, The Hoochigans und Nobody Knows aus Deutschland sowie Alex Walker und Friends, Brian Reynolds sowie Adam Keating und Freddie McCorkey aus Irland.

Max Goldt liest im Magdeburger Moritzhof

Auf ein Neues widmet sich der Sprachkünstler und vielfach ausgezeichneter Schriftsteller, Musiker, Humorist und langjähriger Titanic-Redakteur Max Goldt den Absurditäten und Widersprüchen des Alltags. Eine Lesung beginnt am 16. März um 20 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz.

Max Goldt, geboren 1958 in Göttingen, lebt in Berlin. Er bildete zusammen mit Gerd Pasemann das Musikduo „Foyer des Arts“, in welchem er eigene Texte deklamierte. Max Goldt hat zusammen mit Katz zehn Comicbände herausgebracht. Er bereist nicht selten den deutschen Sprachraum als Vortragender eigener Texte. 1997 wurde ihm der Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor verliehen, 1999 der Richard-Schönfeld-Preis für literarische Satire, 2008 der Kleist-Preis und der Hugo-Ball-Preis und 2016 der Göttinger Elch.

Jack Pott in der Magdeburger Factory

Die Punk-Band Jack Pott ist mit ihrem brandneuen Studioalbum unterwegs. Ein Konzert gibt sie am 16. März um 20 Uhr in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2.

In einer Ankündigung heißt es: "Ob Norden, Süden, Osten oder Westen: im Frühjahr 2024 verzaubert die Bad Schwartauer Diskopunk-Kombo jeden Winkel der Republik mit nahezu fabrikneuen Songs, altbekannten Klassikern und der allseits gewohnten Prise Schabernack und Körperentgleisung. Sei dabei, wenn treibende Synths, kolossale Gitarrenwände und burschikose Texte die Bühnen deiner Stadt mit geladener Stimmung und Ekstase auskleiden."

"Frisch frei fröhlich in den Frühling!" in der Weinhandlung Söllig

Viola Stengel und Peter Kayser lesen am 16. März in Madeburg unter dem Motto "Frisch frei fröhlich in den Frühling!" heitere Geschichten über die Liebe und andere Merkwürdigkeiten. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Veranstaltungsort ist die Weinhandlung Söllig in der Wasserkunststraße 1. Karten können unter 0391/2532328 und 0171/7085460 sowie online reserviert werden.

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" heißt das neue Programm von Tobias Hengstmann. Veranstaltungsort ist das "...nach Hengstmanns im Breiten Weg 37.

In der Ankündigung heißt es: "Tobias Hengstmann hat Angst, fühlt sich dumm und ist komplett orientierungslos." Allerdings schaffe er es, aus allen Lebenslagen irgendwie eine Pointe herauszuquetschen. Dabei sei er aber auch zuversichtlich, überlegt, souverän und entspannt, lasse sich das meistens aber nicht anmerken, heißt es weiter. "Hierbei kommen die Pointen dann von ganz alleine, manchmal auch gewollt", so die Ankündigung weiter. Im zweiten Soloabend des kleinen Hengstmann-Bruders geht es natürlich um Politik, aber vor allem auch darum, welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf unser aller Leben haben.

Vorstellungen sind für den 16. März um 19.30 Uhr, den 17. März um 15 Uhr, jeweils um 19.30 Uhr am 20. und 21. März, am 5.. 19. und 27. April sowie am 9. Mai geplant.

Herrengedeck zu Gast bei Be-swingt

Am 16. März um 20 Uhr findet im mach|werk im Breien Weg 114a ein Konzert der Reihe Be-Swingt statt. Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin treffen aufeinander.

Gastgeber sind Ulricke Nocker (Gesang) und Oliver Vogt (Piano). Als besondere Gäste treten Michael Kranz und Klaus Schäfer als Herrengedeck auf.

Ausverkauft, abgesagt und Restkarten in Magdeburg

Keine Eintrittskarten waren zum Redaktionsschluss mehr für "Mit der Linie 4 um die Welt" ab dem Museumdepot, das Konzert mit Purple Schulz im Theater in der Grünen Zitadelle, der Auftritt von Ilja Richter in der Zwickmühle, für "Forced To Mode" im Alten Theater sowie für "Harald an Maude" im Theater an der Angel zu haben. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse zurückgegebene Ticktes und Restkarten erhältlich.

Restplätze gab es zum Redaktionsschluss noch für "Zauber der Travestie" im Amo um 20 Uhr.

Abgesagt wurde eine Aufführung der Johannespassion in der Johanniskirche.