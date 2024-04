Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Kunst und Konzerte, Jazztag, Theater und mehr - Samstag, der 20. April 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Pop - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Zwei Konzerte zu den Magdeburger Jazztagen

Im Rahmen der Magdeburger Jazztage sind diesen Sonnabend zwei Formationen in einem Konzert zu erleben. Der dritte Festivalabend findet im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 statt. Es spielen ab 20 Uhr das „Move String Quartet“ und das „Nathan Ott 4tet“.

Das „Move String Quartet“ rund um Cellistin Susanne Paul verbindet Klangparameter der europäischen Klassik mit den Improvisationsstrukturen des Jazz – eine frische Mischung aus Gegenwart, Eigensinn und Jazz, unorthodox mit einem ausdrucksvollen Kontrabass statt zweiter Geige besetzt, welcher für den besonders warmen, satten Sound der Combo sorgt. Alle vier Bandmitglieder sind in der quirligen Berliner Jazzszene aktiv. Gespeist aus weiteren Inspirationsquellen wie Indie Rock, Alter Musik oder afrikanischer Polyrhythmik findet das Move String Quartet zu einer „visionären Musiksprache mit Sogwirkung“, meint Susanne Paul.

Nathan Ott ist längst kein unbekanntes Gesicht mehr in der deutschen Jazzlandschaft, ist er doch ein Schlagzeuger, der Räume schafft, klangmalerisch fein schattierte Szenerien für seine Mitspieler kreiert und der es dabei versteht, die Musik mit einer eleganten Subtilität zu lenken. Gemeinsam mit seinem explizit kammermusikalischen Ensemble entsteht ein atmosphärisch dichter Sound, der zu allen dynamischen Steigerungen fähig ist, ohne an Bodenhaftung zu verlieren.

„The Notwist“ treten in der Magdeburger Factory auf

Auf ihrem ersten Album nach sechs Jahren, „Vertigo Days“, zeigt sich die Indie-Band „The Notwist“ in der Gegenwart, offen für Neues. Zu einem Konzert ist die Gruppe diesen Sonnabend in der Factory zu Gast.

Die Musik vereint melancholischen Pop mit elektronischen Klängen, Krautrock und Balladen. Sie erweitern ihr Konzept durch Gastmusiker und brechen mit traditionellen Bandstrukturen sowie nationalen Identitäten. Die Bandmitglieder haben in den vergangenen Jahren anderen Projekten nachgegangen und hinterließen dadurch Spuren auf dem Album, das aus einem kollektiven, improvisierten Prozess entstand.

Verschiedene Künstler bringen ihre Vielfalt in das Album ein, das durch seine Struktur und das Artwork lebendig wirkt. Die Texte reflektieren politische Unsicherheiten und persönliche Themen, die sich während der Aufnahmen veränderten. Die Band sieht diese Zeit als Lernprozess, der Mut erfordert und ein Gefühl der Lebendigkeit vermittelt. „Vertigo Days“ ist ein Album voller Lebendigkeit, Offenheit und Gemeinschaftsgeist, das dazu ermutigt, mit offenen Augen zu träumen.

The Notwist spielen diesen Sonnabend, 20. April, ab 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

Phädra auf der Bühne des Magdeburger Schauspielhauses

„Phädra“ – ein Schauspiel nach Jean Racine – wird in dieser Spielzeit im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Vorstellungen stehen bislang für diesen Sonnabend, 20. April, und für den 8. Mai um 19.30 Uhr sowie um 17 Uhr für den 27. April auf dem Spielplan.

Lesen Sie auch: Theater Magdeburg macht Sex hinter dem Rücken des Königs zum Thema

Erzählt wird die Geschichte vom Königshof von Theseus. Der kehr von einer Fahrt zurück. Und ihm werden verschiedene Geschichten präsentiert, was vorgefallen ist – ob nämlich seine Frau seinen Sohn aus früherer Ehe verführt oder ob er sie vergewaltigt hat. Voller Witz berichtet die Inszenierung von der Suche des Königs nach der Wahrheit.

Jelinek-Stück "Wolken.Heim." im Magdeburger Schauspielhaus

Das Stück "Wolken.Heim." von Elfriede Jelinek steht in einer Inszenierung von Florian Hein auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Vorstellungen sind für den 20. und 26.4. sowie für den 5., 19. und 25.5. jeweils um 19.30 Uhr geplant.

Lesen Sie auch: Blut und Boden auf der Bühne in Magdeburg

Heimat, Boden, Blut, Nation: Zunächst vorsichtig, bald selbstbewusst, zieht ein „Wir“ Wort um Wort ein längst überwunden geglaubtes Gedankengut aus dem Sumpf der Geschichte. Wer ist dieses hundertfach beschworene „Wir“, dieses Deutsche, dieses Nationale? Das „Wir“ verleibt sich Texte von Hölderlin, Hegel, Heidegger, Fichte, Kleist und der RAF ein und kreist im Nachdenken über Identität und Heimat scheinbar zwangsläufig immer wieder um den Ausschluss des Anderen, des Fremden.

Comedy-Revue "Ganz großes Kino" im Theater in der Grünen Zitadelle

"Die besten Filme aller Zeiten in 2 Stunden - live!" - das verspricht die Comedy-Revue "Ganz großes Kino" im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Zum letzten Mal wird diese am 20. April um 20 Uhr gezeigt.

Die Geschichte: Das Kino „Gloria“ steht nach traditionsreichen Jahren vor der Schließung. In einer fulminanten letzten Filmnacht wollen die Besitzer noch einmal die besten Filme zeigen. Doch eine Woche vor der ausverkauften Best-of-Show flattern den Brüdern schlechte Nachrichten ins Haus: Die Verleiher verweigern die Lizenzen. Ihr einziger Stammkunde Danilo hat gemeinsam mit Viola, die neben dem Kino ihr Nagelstudio betreibt, eine irre aber rettende Idee: Selber spielen.

Max Heckel und "Sauerkrautpoesie und andere Texte" im "... nach Hengstmanns"

Am Samstag, den 20.04.2024, präsentiert Max Heckel im Kabarett "...nach Hengstmanns" am Breiten Weg 37 "Sauerkrautpoesie und andere Texte". Beginn ist um 19.30 Uhr.

2013 veröffentlichte Heckel seinen ersten Scherzgedichtband unter dem Titel „Gewichtige Unernsthaftigkeiten“ und legte bereits ein Jahr später umfänglicher mit „Antipädagogische Hinweise“ – ein Werk im Stil Wilhelm Buschs – nach. 2015 und 2016 folgten „So Sachen halt“ und „Noch mehr so Sachen halt“, in denen sich Heckel erstmals an Texten versuchte. Nach einem Jahr Pause meldete sich der selbsternannte „Sauerkrautmusiker und Teilzeittextemacher“ mit dem Doppelwerk „Autobiografische Fiktionen & Gegenwärtige Reflexionen“ zurück und präsentierte eine Hommage an seine Eltern sowie seine Kind- und Jugendzeit in der Altmark. 2021 folgten der zweite Band sowie sein erstes Hörbuch. Und mit diesem geht Heckel nun auf Rundreise. Bevor die Altmark als „middle of Nüscht“ ausgewiesen wurde, konterkarierte der Sauerkrautbartautor die großen und kleinen Schönheiten seiner Heimat, die Fremd- und Eigenheiten seiner Bewohner sowie die Vertraut- und Unbekanntheiten seiner selbst. Dabei vollzieht er die Kritik alltagsgewohnt an sich – lieber jedoch an allen anderen. Ironische Elastizität ist dort gefragt, wo die Schippe des Autors nicht nur ihn betrifft, sondern womöglich auch sein Publikum. Ob diese Jacken passen, entscheidet aber jeder für sich.

„Le Grand Tour“ im Magdeburger Puppentheater

„Le Grand Tour“ ist ein Stück von Richard Barborka, Florian Kräuter, Sofie Neu und Nis Søgaard für ein Publikum ab 16 Jahren, das dieser Tage auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg steht.

In einem Reigen aus skurrilen Nummern mit Fundstücken, Papiertheater-Sets, Live-Kameras und Nasenflöte entfaltet sich in diesem die Lebensgeschichte eines berühmten indischen Panzernashorns. „Jungfer Clara“ genannt, tourte es über Jahrmärkte und Königshöfe und fand als Wundertier auch Einzug in die Enzyklopädie. Im Kern geht es in dem Stück um die Frage: Was kann uns Claras Schicksal über Wahrheiten, Wissensdrang und -aneignung sowie den menschlichen Umgang mit anderen Tieren, noch dazu aus einem wenig später kolonialisierten Land, sagen?

Le Grand Tour beginnt am Donnerstag, Freitag und Sonnabend um 20 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25. Eine Vorstellung am Sonntag um 18 Uhr war zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

"Musik macht schlank! (außer manche)" mit Christoph Reuter im Magdeburger Moritzhof

In seinem neuen Programm "Musik macht schlank! (außer manche)" entführt der preisgekrönte Berliner Pianist und Kabarettist Christoph Reuter in die Welt der Musik. Zu Gast ist er am 20. April ab 20 Uhr im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1.

Macht Musik wirklich schlank oder bleiben die Pfunde da wo sie sind? Hat Musikgeschmack etwas mit Essen zu tun? Wer schrieb „Happy Birthday“ und wurde reich und berühmt? Wie klingt Liebeskummer auf einer Trillerpfeife? Hat Luther wirklich das Songbook erfunden und zählt Musikhören beim Marathon schon als Doping? Nach diesem Programm können sie nach Konzertbesuchen bei kompletter Ahnungslosigkeit souverän fachsimpeln und dabei noch abnehmen. Mit Musik u.a. von Bach, Verdi, Bob Marley, Cole Porter, Sting und Ed Sheeran. Christoph Reuter ist Gewinner des Thüringer Kleinkunstpreises 2017 und des Leverkusener Kleinkunstpreises 2022. Er begleitete über fünfzehn Jahre Dr. Eckart von Hirschhausen am Piano.

Lesung mit Lothar Schirmer

„Die Tricks der Gauner und Ganoven“ ist ein sinnvoller und humoristischer Abend mit Kriminalrat a. D. Lothar Schirmer am 20.4. überschrieben. Veranstaltungsort ist ab 19.30 Uhr die Weinhandlung Söllig in der Wasserkunststraße 1.

Vorreservierungen werden ab sofort entgegengenommen unter Telefon 0391/2532328.

"Unverschämt rebellisch" im Kunstmuseum Magdeburg

"Unverschämt rebellisch. Sanja Iveković, Ulrike Rosenbach und Gabriele Stötzer" ist eine Ausstellung im Kunstmuseum Magdeburg um Kloster Unser Lieben Frauen überschrieben. Das Museum befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Radikale künstlerische Positionen beziehen Sanja Iveković (geb. 1949 in Zagreb), Ulrike Rosenbach (geb. 1943 in Bad Salzdetfurth) und Gabriele Stötzer (geb. 1953 in Emleben) seit den 1970er Jahren. Unabhängig voneinander entwickelten sie in den sehr verschiedenen politischen Kontexten ihrer Herkunftsstaaten eine Bildsprache, die gängige Geschlechterrollen und die damit verbundenen kulturellen Normen kritisiert.

Lesen Sie auch: Frauenkörper und Fotos: „Unverschämt rebellisch“ in Magdeburg

Die Ausstellung präsentiert sowohl Fotografien, Videoarbeiten, Performances sowie Installationen der drei Künstlerinnen.

„Klimakrise eine Menschheitskrise!" in den Magdeburger Gewächshäusern

In den Gruson-Gewächshäusern kann die Ausstellung „Klimakrise eine Menschheitskrise! – Vor allem kommt immer noch das Fressen!“ besucht werden. Die Schau zeigt Werke von 25 Künstlern, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Thema Klimakrise auseinandergesetzt haben. Unter ihnen sind zum Beispiel Moritz Götze und der Initiator der Ausstellung Robin Zöffzig.

In Kooperation mit mehreren Galerien und dem Förderverein der Gruson-Gewächshäuser setzt sich die Ausstellung durch Malerei, Skulpturen, Installationen, Bildhauerei und Medienkunst mit dem Handeln der Menschen und möglichen Zukunftsperspektiven kritisch auseinander. Dabei bezieht sich der Titel der Ausstellung auf das Zitat von Bertolt Brecht „Erst kommt das Fressen, dann die Moral“. Die Ausstellung kann bis 9. August besucht werden.

Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Einmal im Monat kann man an einer Führung durch die Ausstellung teilnehmen. Der erste Termin ist an diesem Sonnabend, 20. April, um 15 Uhr.

Day Of Thunder 2024 auf dem Flugplatz Magdeburg

Den diesjährigen "Day Of Thunder" hat der Verein Drag Racing für den 20. April organisiert. Beginn ist um 10 Uhr.

Auf dem Programm sehen die 1/8-Meile-Rennen und Shows. Im Mittelpunkt stehen Autos und Motorräder mit Straßenzulassung. Gegen 20 Uhr endet die Veranstaltung.

Magdeburger Frühjahrsmesse auf dem Max-Wille-Platz

Auf dem Max-Wille-Platz neben der Strombrücke findet die diesjährige Frühjahrsmesse statt. Geöffnet ist bis 5. Mai donnerstags bis sonntags.

Der französische Schausteller Freddy Pourrier aus der Nähe von Paris, ist zum ersten Mal mit seiner Attraktion „Eclipse“ nach Magdeburg gekommen. Sie bietet das Erlebnis, von Schwerelosigkeit bis 4 G, mit bis zu 90 km/h Geschwindigkeit, bis auf 48 Meter über Grund und gleicht einem Flug, wie ihn nur Astronauten erleben.

Jan Kubon im mach|werk

Am 20. April um 20 Uhr veranstaltet das mach|werk am Breiten Weg 114a einen Jazz-Abend. Ulricke Nocker wird mit ihrer Stimme das Publikum begeistern, begleitet von Oliver Vogt am Piano. Als besonderer Gast tritt Jan Kubon auf.

Der Eintritt beträgt 18 Euro pro Person. Einlass ist ab 19 Uhr.

Nachtflohmarkt in der Messe Magdeburg

Seit mittlerweile über 20 Jahren gehört der Nachtflohmarkt in Magdeburg zum regelmäßigen Programm. „Die Messe Magdeburg am Elbauenpark mit ihren gepflegten, beheizten und gut beleuchteten Messehallen bietet ein wunderbares Trödelflair mit vielseitiger Gastronomie“, heißt es in der Einladung. Der Magdeburger Nachtflohmarkt wartet auch am Sonnabend mit rund 250 Händlern auf. „Die Messe verwandelt sich ab 15 Uhr zum Mekka für Trödelfans, Sammler und all jene die Flohmärkte einfach mögen. Schauen, Kramen, Feilschen zwischen hunderttausend Raritäten. Kunst, Kult und Kitsch“, heißt es in der Ankündigung zu dem Abend. Egal ob altes Spielzeug, historische Musikinstrumente, antiquarische Bücher, Gemälde, Schmuck oder Münzen, Porzellan, alte Schränke mit und ohne Holzwurm oder Nostalgisches aus DDR-Zeiten – der bunte Mix gehört zum Konzept.

Geöffnet ist diesem Sonnabend, 20. April, von 15 bis 23 Uhr. Die Messehallen befinden sich in der Tessenowstraße 9.

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

Keine Eintrittskarten zu haben waren zum Redaktionsschluss mehr für "Die acht Millionäre" im Theater an der Angel um 20 Uhr, die internationale Ballettgala "Move and Dance #1" im Opernhaus um 19.30 Uhr, "Queen meets Abba" in der Festung Mark und "Kein Verstand in Sicht" in der Zwickmühle. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse zurückgegebene Ticktes und Restkarten erhältlich.

Abgesagt wurde ein Auftritt von Patricia Kelly im Amo.