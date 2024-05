Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Grimson spielt am Sonnabend in Magdeburg.

Magdeburg - Kabarett, Konzert, Oper und mehr - Samstag, der 25. Mai 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Grimson spielt im Volksbad Buckau in Magdeburg

Der schwedisch-amerikanische Songschreiber Aiden Berglund, bekannt unter seinem Künstlernamen Grimson, wird am 25. Mai 2024 um 20 Uhr im Volksbad Buckau ein Live-Konzert geben. Er schafft es, gemeinsam mit seiner zweiköpfigen Band und einer kleinen, konzentrierten Auswahl seiner wunderbaren Barock-, Folk- und Psychedelic-Pop-Songs Live-Euphorie zu erzeugen.

Nach seinen Anfängen in der New Yorker Underground-Szene wagte sich Aiden Berglund mitten in der Pandemie nach Berlin und begann dort als Grimson mit der Aufnahme von Musik. Dabei verlagerte er seinen Stil zu verspieltem Art-Rock, begleitet von süßen Harmonien und barocken Pop-Arrangements. Auf TikTok fand Grimson sein Publikum für seinen dunklen Humor und seine radiotauglichen Singles, die über eine Million Streams und Views auf seinen Songs, Animationen und viralen Videos generierten.



Die Songs seines kürzlich veröffentlichten Debütalbums "Climbing Up The Chimney" entstanden während seiner Teenagerjahre zwischen 2013 und 2017 und wurden, wie Berglund beschreibt, „in einem Schlafzimmer in Brooklyn, einem Studentenzimmer im Hudson Valley, einem Keller auf Staten Island und einem Schlafzimmer in Berlin“ aufgenommen. Zudem hat er in die Welt seiner Songs ein starkes multimediales Element integriert, das auf seiner Arbeit als Animator basiert. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist das Video zu "It's Not Just Me, It's Everybody" von Weyes Blood.

Martin Frank im Magdeburger Hundertwasserhaus

"Wahrscheinlich liegt's an mir" heißt ein Programm, mit dem Kabarettist und Comedian Martin Frank derzeit auf Tournee ist. Auf der Bühne zu erleben ist er in Magdeburg am 25.5. um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a.

Martin Frank sagt: "Ich kann ihnen doch heute noch nicht sagen, was ich morgen für eine Nummer spielen werde. Vielleicht lästere ich heute über Milchalternativen und morgen attestiert man mir eine Lactoseunverträglichkeit. Vielleicht mache ich mich heute übers Gendern lustig und morgen fühle ich mich als Hortensie im Körper einer Orchidee. Vielleicht klebe ich mich heute öffentlich auf die Bundesstraße und morgen geh ich privat mit meiner Mama auf Kreuzfahrt durchs Mittelmeer."

"Die Hochzeit des Figaro" im Magdeburger Opernhaus

"Die Hochzeit des Figaro" steht auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg. Die letzte Aufführung der Spielzeit beginnt am 25.5. um 19.30 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9. Die Inszenierung ist für Zuschauer ab zwölf Jahren geeignet.

Der Diener des Grafen, Figaro, will die Dienerin der Gräfin, Susanna, heiraten, hinter der aber auch der Graf selbst her ist. Die Haushälterin Marcellina verbündet sich mit dem Arzt Bartolo, um ihrerseits Figaro zu ehelichen, wobei auch Bartolo noch eine alte Rechnung mit dem umtriebigen Diener offen hat. Der Page Cherubino ist voll jugendlich-erotischem Ungestüm hinter allen Frauen her, seien es Susanna, die Gärtnerstochter Barbarina oder sogar die Gräfin. Jeder betrügt jede, man(n) versteckt sich hinter Sesseln, in Schränken und in Frauenkleidern, Frauen tauschen Kleider und soziale Rollen – kurz, kein Stein bleibt auf dem anderen

Erotik zum Poetry Slam im Magdeburger Moritzhof

Der Verein Minddrop veranstaltet das nächste Poetry Slam im Magdeburger Moritzhof. Der Titl lautet am 25.5. um 20 Uhr am Moritzplatz 1 "Jetzt wird's sexy".

In der Einladung heißt es: "Das heißeste Special des Jahres, endlich ist es da. Egal ob Single for life, polyamoröse Pärchen, hoffnungslose:r Romantiker:in oder ace. Hier kommt jede:r auf seine Kosten." Beim Erotik-Slam gebe es heiße Texte, aufreizende Outfits und ein Feature, das allen den Kopf verdreht.

Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt

"Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt" nach Hannes Hüttner für Menschen ab 3 steht auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg. Schnell, engagiert und beherzt sind sie un­terwegs, die Feuerwehrleute: Löschmeis­ter Wasserhose und die Wachtmeister Meier und Schmidt. Es brennt bei Oma Eierschecke, Emil Zahnlücke ist im Eis eingebrochen und ein morscher Lindenbaum versperrt den Ein­gang zum Futterhaus im Zoo. Kein Wunder, dass der Kaffee stets kalt wird. Eine kleine Geschichte für ziemlich kleine Menschen, mit einem super tollen Feuerwehrauto und vie­len Puppen.

Für die Vorstellung mit Martin Karl am 25.5. um 15 Uhr gab es zum Redaktionsschluss im Vorverkauf noch Karten, während die für 16.30 Uhr bereits ausverkauft war.

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ in der Magdeburger Zwickmühle

Ein Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht unter anderem auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr vom 22. bis 25. Mai sowie am 5., 6., 12., 14., 15., 20. und 22. Juni zur gleichen Zeit.

Bande 24 im Magdeburger Schauspielhaus

Das Ferienprojekt "Bande 24" des Theaters Magdeburg findet am 25.5. ab 16 Uhr mit einer öffentlichen Präsentation seinen Abschluss. Veranstaltungsort ist das Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

In einer Ankündigung heißt es: "Die Bande 24 mischt sich ein. Wir lassen uns nichts vorschreiben, haben zu allem eine Meinung und erwarten, dass ihr eure Plätze für uns frei macht. Wir zwischen 8 und 18 Jahren sind in unserer Gesellschaft zwar in der Unterzahl, das heißt aber noch lange nicht, dass wir uns leise wegducken und alles schlucken, was ihr uns vorsetzt. Ihr glaubt nicht an den Klimawandel? Er hat seine Zelte längst in euren Gärten und auf euren Balkonen aufgeschlagen. Ihr wollt, dass alles so bleibt, wie es ist, weil ihr Veränderungen unbequem findet? Wir zeigen euch, wie es geht."

"be-wingt" mit Sascha Rotermund

Jazz, Swing, Blues, Soul und Latin stehen auf dem Programm der Reihe "be-swingt". Veranstaltungsort ist das mach|werk im Breiten Weg 114a.

Dieses Mal haben Ulrike Nocker und Oliver Vogt Sascha Rotermund zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Eintrittskarten gab es zum Redaktionsschluss im Vorverkauf mehr für "Froh ist der schlag Unsrer Herzen" im Puppentheater in der Warschauer Straße 25 sowie für "Eva, Luzifer und Posaune!" um 20 Uhr im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch zurückgegebene Karten zu haben.