Magdeburg - Theater, Kunst. Kabarett und Wissen - Samstag, der 30. März 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

"Wolf" nach Saša Stanišić im Magdeburger Schauspielhaus

"Wolf" nach dem Roman von Saša Stanišić wird als Schauspiel in einer Fassung von Clara Weyde und Bastian Lomsché im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 gezeigt. Geeignet ist das Stück für Zuschauer ab einem Alter von 10 Jahren.

Die Geschichte: Kemi nimmt unfreiwillig an einem Sommercamp im Wald teil. Mit wachsender Sorge registriert er, wie seine Mitschüler mit Jörg umgehen und sich die Lage immer weiter zuspitzt. Bis er sich nicht mehr raushalten kann.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: "Eindrucksvoll wird erzählt, was das Wegschauen und falsche Empfehlungen für Menschen bedeuten können, die Opfer von Mobbing und körperlicher Gewalt sind."

Vorstellungen sind für den 30. und 31.3. um 19.30 Uhr sowie für den 1.4. um 18 Uhr geplant. Ausverkauft ist der Termin am 2.4. um 10 Uhr.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Kabarett "... nach Hengstmanns"

„Nicht von schlechten Eltern“ ist ein Stück überschrieben, das derzeit auf dem Spielplan des „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg steht. Vorstellungen finden unter anderem am 30. März um 15 Uhr und am 3., 10., 17. und 25. April und 8. und vom 16. bis 18. Mai jeweils um 19.30 Uhr statt. Eine weitere Nachmittagsvorstellung ist für den 7. April um 15 Uhr geplant.

Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenem Kabarettprogramm auf der Bühne. „Und gemäß der Losung ,Wir spielen so lange die Verwandten reichen!’ gab es einige Folgetermine, die tatsächlich bis heute reichen“, heißt es in einer Ankündigung zum aktuellen Programm.

Das Jubiläums-Kabarettprogramm wird keine Lesung aus dem aus diesem Anlasse verfassten Buch oder ein „Best Of-Programm“, es wird eine Mischung aus beidem. Als die beiden 2022 die „Tuttlinger Krähe“ gewannen, lobte die Jury: Die beiden Kabarettisten spielen sich „ihre Pointen wie Bälle mühelos zu, chargieren beim Timing perfekt, als sei ihr Programm computergetaktet“.

Abschluss einer Fotoausstellung im Kunstmuseum Magdeburg

Die Ausstellung „Haltepunkte“ schlägt noch bis einschließlich 1.4. mit ausgewählten Bildreihen im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 einen großen Bogen durch das umfangreiche fotografische Werk von Ulrich Wüst. Arbeiten aus zehn Fotoserien, die zwischen 1984 und 2023 entstanden sind, werden gezeigt. Darunter befindet sich auch die jüngste Bildserie zur Elbe im Magdeburger Stadtgebiet mit dem Titel „Stromauf/Stromab“.

Ulrich Wüst gelingt es, in seinen Fotografien das festzuhalten, was normalerweise vom Alltag übertönt wird. Sein Blick für das Detail und sein genaues Hinschauen machen ihn zu einem Beobachter seiner Zeit, dem die kleinen Skurrilitäten des Alltags nicht entgehen.

Führung durch die Gewächshäuser

"Die Gruson-Gewächshäuser zum Kennenlernen" heißt eine Führung in der Einrichtung in der Schönebecker straße 129b am 30. März von 15 bis 16.30 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ticketreservierung unter Telefon 0391/4042910 von 10 bis 17.30 Uhr.

Unter Führung eines Mitarbeiters der Gewächshäuser begeben Sie sich auf einen Rundgang durch alle Schaugewächshäuser. Dabei erfahren Sie Wissenswertes über die exotischen Pflanzen und Tiere, über die Geschichte der Gewächshäuser und aktuelle Besonderheiten.

Osterfeuer in der Festung und am Wissenschaftshafen

Einen Nachmittag und Abend mit buntem Familienprogramm, Leckereien und Live-Musik bietet das Osterfeuer am Sonnabend im Hof der Festung Mark im Hohepfortewall. Um 16 Uhr öffnen sich für euch die Pforten der alten Festungsanlage. Geboten werden Spiel-, Kreativ-, Schmink- und Spaßaktionen für Kinder. Joanna Wolf erzählt Geschichten für alle mit einem besonderen Sinn für das „Grün hinter den Ohren“. Das Kinderosterfeuer wird mit Magie und knisternden Fackeln gegen 18 Uhr entfacht. Das große Osterfeuer wird mit Einbruch der Dunkelheit ab etwa 20.30 Uhr durch eine Feuershow entfacht. Es wird gegrillt. Für den Abend sind Live-Musik und eine After-Show-Party in den Gewölben geplant. Eintritt: Vorverkauf 7 Euro (zuzüglich Gebühr), Abendkasse 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.

Tradition haben auch die Osterfeuer am Mückenwirt, in Pechau und am Café Treibgut. Bei freiem Eintritt lodern in Magdeburg am Ostersonnabend auch an weiteren Stellen die Feuer.

„Gruppe Pan“ im Magdeburger Idol

Die Band „Gruppe Pan“ ist am Ostersonnabend im Partyhaus Idol zu Gast. In der Gaststätte am Rennebogen 177 wird die Band, bestehend aus zwei Männern und einer Frau, aus ihrem Repertoire spielen. „Von Songs aus den Charts, Party-Hits, das Beste aus den 70er, 80er und 90er Jahren, präsentieren wir Pop, Funk, Rock, Oldies, Schlager in einer Show“, beschreibt die „Gruppe Pan“ ihre musikalische Bandbreite.

Beginn ist um 21 Uhr. Karten für den Abend gibt es für jeweils 12 Euro an der Abendkasse, wie Idol-Inhaber Hilmar Knop mitteilt.

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

Keine Eintrittskarten zu haben waren zum Redaktionsschluss mehr für "Evita" um 19.30 Uhr im Opernhaus, für "Harold und Maude" im Theater an der Angel um 20 Uhr und für "Kein Verstand in Sicht" um 20 Uhr in der Zwickmühle. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse zurückgegebene Ticktes und Restkarten erhältlich.

Abgesagt wurde der "Tod eines talentierten Schweins" im Schauspielhaus.