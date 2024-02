Ausgehen in Magdeburg - Freizeit und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Rock, Theater und Kabarett - Samstag, der 2. März 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Thomas Freitag gastiert in der Magdeburger Zwickmühle

Thomas Freitag war seit 1976 mit bislang 18 Soloprogrammen in ganz Deutschland unterwegs. Unter dem Titel "Hinter uns die Zukunft" ist er am 2. März in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraß 2a zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr.

Hinter der Idee zu dem Programm steht die Frage: Woher kommt die menschliche Unfähigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen? Thomas Freitag versucht, spielend, lesend und erzählend darauf eine Antwort zu finden. Wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, eröffne es den Blick in die Zukunft, so eine Ankündigung. Schnell werde offenbar, dass die politischen Fehlentwicklungen rundum schon früh erkennbar waren.

"Ist das Sex oder kann das weg" im Magdeburger Hundertwasserhaus

Fischer und Jung sind am 2. März 2024 mit einem Ensembleprogramm im Magdeburger Hundertwasserhaus zu erleben. Das Programm "Ist das Sex oder kann das weg" beginnt um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

In diesem schrägen und bissigen Mix aus Komödie und Kabarett, prallen zwei Paare mit ihren Wünschen, Sehnsüchten und Vorstellungen von Beziehung aufeinander. In der Ankündigung heißt es: "Lebt man nun die freie Liebe, in der alles möglich ist, jedes Türchen offen steht im Schlaraffenland der unbegrenzten Möglichkeiten, oder doch lieber die ehrliche fundierte Bildungsbürgerehe, aufgeklärt, sicher und unantastbar?" Vielleicht sei ja doch die berühmte Manage aux Troix die Lösung aller Beziehungsprobleme.

Kosmos #2 im Magdeburger Schauspielhaus

Die Reihe "Kosmos" im Theater Magdeburg erprobt neue Formen der Zusammenarbeit. Diesmal liegt der Fokus auf dem Nachwuchs: Studierende der Hochschule für Bildende Künste Dresden haben sich, künstlerisch begleitet von Clemens Leander, in Teams mit jeweils einer Figur der Theaterliteratur beschäftigt. Ihre Entwürfe für Kostüm und Maskenbild wurden in Zusammenarbeit mit den hiesigen Theaterwerkstätten umgesetzt. Zu sehen sind diese dann in Monologen, die von Regieassistenten des Theater Magdeburg inszeniert und Mitgliedern des Schauspielensembles gespielt werden. Gesprächsrunden, ein Kurzfilm und eine Ausstellung geben Einblick in den Entstehungsprozess.

Den Anfang macht am 2. März "Iphigenie und Beckmann" Beginn ist um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Im Anschluss folgt ab etwa 21 Uhr ein Konzert mit "Vegetale Fatale".

Udo-Lindenberg-Show in der Magdeburger Festung Mark

El Paniko und das Katastrophenorchester gastieren am 2. März 2024 in der Magdeburger Festung Mark im Hohepfortewall. Um 20 Uhr beginnt die Udo-Lindenberg-Tribute-Show mit einem Double und fünf Musikern.

El Paniko wurde im Jahr 2004 gegründet. Nach und nach wuchs das Repertoire der an Lindenberg-Songs. Und in den vergangenen Jahren durfte die Band mit ihrer kompletten Produktion im Rahmen einer jährlich stattfindenden Benefizgala gemeinsam mit Udo Lindenberg mehrere Konzerte spielen.

"Rock die Festung" in der Festung Mark

"Raven'S‘dineR" feiert ihr 15-jähriges Jubiläum und sorgt mit ihrem einzigartigen Sound für beste Stimmung. "The Shapes" feiern ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum und bieten einen unverwechselbaren Rock-Pop-Mix, der in keine Schublade passt. "Ghost Command" geben mit ihrem Mix aus Black, Thrash und Metal dem Rockabend die Würze. Zu Gast sind die drei Bands am Sonnabend in Magdeburg.

Veranstaltungsort ist das Stübchen in der Festung Mark im Hohepfortewall. Beginn ist um 18 Uhr.

Der „Tod eines talentierten Schweins“ im Magdeburger Schauspielhaus

Der „Tod eines talentierten Schweins“ steht im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg auf dem Spielplan. Es handelt sich um ein Stück von Roman Sikora, der zur Premiere auch vor Ort sein wird, mit Musik von Kate Bush, Adele, Freddie Mercury und anderen.

Die Geschichte: Die Zeit im Schlachthof rast. Wie lange bleibt ihm noch, dem Schwein mit seiner herausragenden Begabung und der musikalischen Ausnahmegenehmigung der Schlachthofleitung? Wie wird es sein, wenn es passiert? Wohin es geht, das weiß das talentierte Schwein genau, hat es oft genug gesehen und andere auf dem Weg in den Tod gesungen. Schließlich ist es Zeit für das letzte Konzert, den großen Abschied einer Künstlerseele. „Mit scharf geschliffener sprachlicher Klinge und viel schwarzem Humor erweckt Sikoras Stück eine Assoziationskette vom Schlachthof über die Unterhaltungsindustrie bis zur massenhaften Vernichtung von Leben“, so die Ankündigung weiter.

Der „Tod eines talentierten Schweins“ wird jeweils ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 am 2. und 30.3.2024 und am 27.4. gezeigt. Für 18.30 Uhr steht das Stück am 14.4. im Spielplan. Empfohlen ist die Inszenierung für Zuschauer ab 14 Jahren.

Zwei Konzerte im Kerzenschein in der Johanniskirche

Das einzigartige Live-Musikerlebnis Candlelight verwandelt die verschiedensten Orte in Magdeburg in atemberaubende Konzertlocations. Am 2. März 2024 ist dazu die Johanniskirche am Johannisberg auserwählt.

Ab 18.30 Uhr erklingen hier Filmmusiken von Hans Zimmer. Es erklingn Stück aus "Fluch der Karibik", "Dune", "Gladiator", "Der Letzte Samurai", " Top Gun", "Sherlock Holmes", "König der Löwen", "Batman", "Wonder Woman", "Dunkirk" und "Inception Medley".

Um 20.45 Uhr steht ein weiteres Konzert Candlelight-Reihe auf dem Programm der Johanniskirche. Dann erklingen Stücke unter dem Titel "Ed Sheeran meets Coldplay". Von Coldplay stehen "Clocks", "Something Just Like This", "Adventure of a Lifetime", "Fix You", "Viva la Vida" und "Sky full of Stars" und von Ed Sheeran "Bad Habits", "Photograph", "Shivers", "Perfect" and "Give me love" auf dem Plan.

Das Alaia Streichquartett ist ein internationales Ensemble von professionellen Musikern, die ihre Leidenschaft für die Kammermusik teilen. Die Mitglieder des Quartetts verfügen über eine breite Erfahrung in verschiedenen Orchesterformationen und tauchen in alle Arten von Musikgenres ein.

Kungens Män im Hot alte Bude

Die schwedische Band Kungens Män ist auf Tour. Am 2. März macht si in Magdeburg Station.

Die Show beginnt um 20 Uhr. Veranstaltungsort ist das Hot Alte Bude. Die Einrichtung sitzt in der Karl-Schmidt-Straße 12.

Ausverkaufte Vorstellungen in Magdeburg am 2.3.24

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Hinterm Vorhang" um 20 Uhr im Theater an der Angel, für "Evita" im Opernhaus und für Oliver Pocher im Amo.