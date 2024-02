Ausgehen in Magdeburg - Freizeit und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Klassik und Theater - Samstag, der 24. Februar 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Vom Techno bis zum Pop - Ideen zum Ausgehen in Magdeburger Clubs gibt es auf einer eigenen Seite.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

"Mit Leip und Seele" im Gröninger Bad

"Mit Leip und Seele" ist in Programm mit Johannes Kirchberg am 24.2. im Gröninger Bad in der Gröninger Straß 2 in Magdeburg überschrieben. Mit Gesang, Klavier und Erzählung nähert er sich ab 14 Uhr Hans Leip.

Sein bekanntestes Gedicht „Lili Marleen“ schrieb Hans Leip (1893–1983) bereits mit 22 Jahren. In der Vertonung durch Norbert Schulze wurde es 26 Jahre später zum Welthit. Besonders populär wurde dieses Lied während des zweiten Weltkrieges, als der sentimentale Text bei deutschen und alliierten Soldaten besonderen Anklang fand. Doch der Hamburger Schriftsteller, Dichter, Drehbuchautor und Maler Hans Leip hat noch weit mehr zu bieten!. Das will der gebürtige Leipziger und Wahl-Hamburger Johannes Kirchberg zeigen. Die Neuvertonung einiger Leip-Werke soll die Stücke, unter Beibehaltung ihres ursprünglichen Charakters, in ein neues Licht rücken und deren fortwährende, teils auch wachsende Aktualität betonen.

"Die Liebe zu den drei Orangen" im Magdeburger Opernhaus

Die Liebe zu den drei Orangen, eine Oper von Sergej Prokofjew in einer Inszenierung für Zuschauer ab zehn Jahren, steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9. Vorstellungen sind für den 24.2. um 19.30 Uhr und den 1. und 28.4. jeweils um 18 Uhr geplant.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Die Geschichte: Der wehleidige Prinz hat nichts zu lachen. Also werden alle Hebel der Unterhaltungskunst in Bewegung gesetzt, denn in diesem Märchenlabor ist nicht nur die gute Stimmung, sondern auch die Thronfolge in Gefahr, nach der im Hintergrund bereits andere lechzen. Durch den Fluch einer Hexe führt im Heilungsprozess des Prinzen schließlich kein Weg mehr an drei verzauberten Orangen vorbei.

Jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn gibt es in den Erläuterungen Informationen zur Oper.

"Leo Lausemaus, der Wackelzahn" auf dem Messeplatz in Magdeburg

Das Norddeutsche Handpuppentheater gastiert derzeit auf dem Messeplatz "Max Wille" in Magdeburg. Vorstellungen von "Leo Lausemaus, der Wackelzahn" sind noch für den 24.2. um 11 und 16 Uhr und am 25.2. um 11 Uhr geplant. Die Bühne ist im beheizten Theaterzelt aufgebaut.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Erleben Sie mit Ihren Kindern die amüsanten Abenteuer des kleinen Helden Leo Lausemaus und seiner Freunde", heißt es in einer Ankündigung. Eine Superstimmung während der Vorstellung und viele Überraschungen vor und nach dem Programm würden geboten so Museumsdirektor Franko Krause.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Improtheater "Taptenwechsel" im Oli

Der Hausflur bietet viel Raum für Klatsch und abenteuerliche Behauptungen über die anderen Mieter. Stimmen diese Geschichten überhaupt oder sind sie noch viel abgefahrener? Das Improtheater "Tapetenwechsel" improvisiert spontane Szenen und schaut dabei den Nachbarn auf Frühstückstisch, Couch und unters Bett. Das Publikum darf die Szenen mit Ideen, inspirierende Fotos und eigenen Erlebnissen füttern.

Der Auftritt ist für Sonnabend, den 24.2.2024, im Oli in der Olvenstedter Straße 25a geplant. Beginn ist um 19.30 Uhr.

"Lamenti d'Amore" mit Kammermusik im Magdeburger Gesellschaftshaus

Am Samstag, den 24. Februar 2024, um 19.30 Uhr, findet im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straß 129 ein Kammermusikabend mit dem Titel "Lamenti d'Amore" statt. Die Aufführung umfasst Werke von bedeutenden Komponisten wie Claudio Monteverdi, Robert de Visée, Sigismondo d'India und Hieronymus Kapsberger. Die Darbietungen werden von Marie-Sophie Pollak am Sopran sowie Johannes Ötzbrugger, der Chitarrone und Barockgitarre spielt, gestaltet.

Klagelieder über die Liebe – die zwischen Spätrenaissance und Frühbarock entstandenen Madrigale italienischer, spanischer sowie französischer Komponisten und Gesangs- oder Instrumentalvirtuosen in einer Person, handeln vom Liebesleid in all seinen Schattierungen. ›Lamento‹ als musikalischer Gattungsbegriff wurde im 17. und 18. Jahrhundert geprägt. Vor allem Claudio Monteverdi, der seine weltliche Vokalmusik in neun Madrigalbüchern veröffentlichte, schuf exemplarische Werke dieses Stils.

Zwei Konzerte im Kerzenschein in der Johanniskirche

Das einzigartige Live-Musikerlebnis Candlelight verwandelt die verschiedensten Orte in Magdeburg in atemberaubende Konzertlocations. Am 24. Februar 2024 ist dazu die Johanniskirche am Johannisberg auserwählt.

Ab 18.30 Uhr erklingen hier Filmmusiken von Hans Zimmer. Es erklingn Stück aus "Fluch der Karibik", "Dune", "Gladiator", "Der Letzte Samurai", " Top Gun", "Sherlock Holmes", "König der Löwen", "Batman", "Wonder Woman", "Dunkirk" und "Inception Medley".

Um 20.45 Uhr steht ein weiteres Konzert Candlelight-Reihe auf dem Programm der Johanniskirche. Dann erklingen Stücke der Band Coldplay.

Das Alaia Streichquartett ist ein internationales Ensemble von professionellen Musikern, die ihre Leidenschaft für die Kammermusik teilen. Die Mitglieder des Quartetts verfügen über eine breite Erfahrung in verschiedenen Orchesterformationen und tauchen in alle Arten von Musikgenres ein.

"Night of Freestyle" in der Magdeburger Getec-Arena

Eine "Night of Freestyle" beginnt am Sonnabend, 24.2., um 20 Uhr in Magdeburg. Veranstaltungsort ist die Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Sportler zeigen in Disziplinen wie Freestyle Motocross, Mountainbike, BMX, Snowmobile, Quads und Buggy ihre besten Tricks. In einer Ankündigung heißt es: "Für die kommenden Shows sind sportliche Highlights wie neue Frontflip-Kombinationen auf dem Motorrad, side by side Double Backflips auf dem Motorrad, neue Body Varials auf dem Motorrad, Quattro Backflips mit dem BMX, Double Frontflips auf dem Mountainbike und ein Frontflip oder sogar ein Double Backflip mit dem Buggy."

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Lesung und Punk mit Schleimkeim in der Magdeburger Factory

Schleimkeim, die legendäre Ost-Punkband. tritt am Sonnabend, 24.2.24, in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2 auf.

Frank Willmann liest zudem an diesem Abend aus: "Betreten auf eigene Gefahr - Schleimkeim-Songcomics". Der Songcomic setzt der stilprägenden DDR-Punkband Schleimkeim aus dem thüringischen Stotternheim ein Denkmal. Acht Kunstschaffende haben jeweils einen Schleimkeim-Song in Bilder verwandelt, die immer auch DDR-Geschichte und die Punk-Subkultur abbilden. Im Osten war Punk eine hochpolitische Angelegenheit, Bands wurden wegen vermeintlich staatsfeindlicher Inhalte verboten, Musiker kamen für die Texte ins Gefängnis. Punk war in der DDR illegal.

Sarah McQuaids gibt ein Konzert im Volksbad Buckau in Magdeburg

Geboren in Spanien, aufgewachsen in Chicago, mit doppelter irischer und amerikanischer Staatsbürgerschaft und jetzt im ländlichen England ansässig, bringt sie den Facettenreichtum ihrer Biografie in ihr „fesselndes, unorthodoxes Schaffen“ und in die Auswahl ihres Materials ein, welches verschiedenste Genres umfasst und jeden Kategorisierungsversuchen trotzt. Die Rede ist von Sarah McQuaids, die am Sonnabend, 24.2.24, ab 20 Uhr bei einem Konzert im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu erleben ist.

„Sarah McQuaid nahm ihre Fans mit auf eine 90-minütige musikalische Weltreise, garniert mit kleinen Geschichten zwischen den Liedern. Mit ihren leisen Tönen zog sie das Publikum in ihren Bann“, schrieb das Oberbayerisches Volksblatt über einen Auftritt der Musikerin.

"Just. Climate. Poetry Slam" im Magdeburger Moritzhof

Wie sähe eine Lösung der Klimakrise durch den Filter der Gerechtigkeit aus? Werden die Schuldigen zur Rechenschaft gezogen? Und handelt es sich tatsächlich nur um den individuellen ökologischen Fußabdruck? Diesen Fragen widmet sich ein Poetry Slam am Sonnabend, 24.2., im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Beginn ist um 20 Uhr.

In der ersten Runde dieses Slams entscheidet das Publikum, wer am meisten überzeugt und beim großen Finale in Berlin stehen soll. "In der zweiten Runde öffnen wir das Thema, und die Poet:innen widmen sich wieder der ganzen Vielfalt, die Slam sonst so zu bieten hat", so die Einladung des Vereins Minddrop, der den Poetry Slam veranstaltet.

"Hinterm Vorhang" im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel öffnen sich unter dem Titel „Hinterm Vorhang“ Tore und Pforten. „Ein wahres Theaterfest, in dem man so ziemlich alles ausprobieren kann, was sich hinter den Kulissen versteckt“, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung. Die Roben der „Diven“, das Vögelchen im Käfig der Nedda, das Requisitenwürstchen aus Banane gefertigt, die Dohlen der lustigen Witwen und vieles andere mehr kommen hier bei einem amüsanten Theaterabend mit Eintritt über den Bühneneingang zur Geltung.

Der Requisiteur Herr Sammel demonstriert in dem Stück den komischen Umgang der Schauspieler mit den Gegenständen auf der Bühne. Eine Souffleuse redet sich um Kopf und Kragen. Zwei Menschen die an diesem Abend zufällig im Rampenlicht stehen, wo sie doch eigentlich nicht hingehören. Zwei Geschichten aus der „Tiefe“ des Theaters werden auf diese Weise an einem Abend gespielt. Zuerst agiert dabei Matthias Engel als brabbelnder Requisiteur, und dann ist Ines Lacroix als schnabulierende Souffleuse zu erleben. Die beiden beschreiben in ihrem Stück die schaurig schöne, tragikomische Welt des Scheins, aufschauend aus der Dunkelheit „da unten“ auf die grelle Scheinwerferwelt „da oben“. „Ein schriller heiterer Blick auf die hehre Kunst“, versprechen die Akteure.

Hinterm Vorhang wird im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 vom 16. Februar bis 2. März jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 20 Uhr gezeigt. Eintrittskartenkarten gab es zum Redaktionsschluss noch für die Vorstellungen ab dem 18. Februar.

"Sehnsucht – Сила Жінки eine Fortsetzung" im Magdeburger Schauspielhaus

"Sehnsucht – Сила Жінки eine Fortsetzung" heißt eine Produktion des Theaters Magdeburg mit dem ukrainischen Frauenchor "Ми з Украіни" (Wir sind aus der Ukraine). Geeignet ist das Programm für Zuschauer ab 10 Jahren. Zählkarten gibt es vorab an der Theaterkasse. Beginn ist letztmalig am 24.2. ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Zu erreichen ist die Theaterkasse unter Telefon 0391/40490490 und an kasse@theater-magdeburg.de per E-Mail.

Basierend auf der Frage „Wo stehe ich nach fast zwei Jahren im Exil in Magdeburg?“ begibt sich die ukrainische Gruppe auf eine performativ-musikalische Recherche zu Fragen aus ihrem Alltag zwischen Arbeit, Deutschkurs, Familienleben in zwei Ländern und Krieg in der Heimat.

Alles rund um den Karpfen bei der "Carp Expo" in den Magdeburger Messehallen

Die Karpfenmesse Carp Expo Spree-Oder-Elbe findet am 24. und 25. Februar 2024 erstmals in den Magdeburger Messehallen statt. Nach 20 Jahren im Spree-Oder-Gebiet zieht die Veranstaltung von Paaren/Glien bei Berlin nach Magdeburg in die großen Messehallen.

Das Programm für zwei Tage rund um das Karpfenangeln ist voll gepackt mit aufregenden und informativen Vorträgen. Interessante Aussteller werden ebenfalls erwartet. Geöffnet ist an dem Sonnabend von 9 bis 18 Uhr, am Sonntag von 9 bis 17 Uhr.

Führung durch die Gruson-Gewächshäuser

Ein besonderer Ort in Magdeburg sind die Gruson-Gewächshäuser. In der Schönebecker Straße 129b sind Hunderte tropische und subtropische Pflanzen in den historischen Anlagen zu sehen.

Auf eigene Faust kann die Einrichtung Dienstag bis Sonntag erkundet werden. Unter Führung eines Mitarbeiters der Gewächshäuser begeben sich Besucher aber am Sonnabend, 24.2., ab 15 Uhr, auf einen Rundgang durch alle Schaugewächshäuser. Dabei erfahren sie Wissenswertes über die exotischen Pflanzen und Tiere, über die Geschichte der Gewächshäuser und aktuelle Besonderheiten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ticketreservierung unter Telefon 0391/4042910 dienstags bis sonntags von 10 bis 17.30 Uhr.

Ausverkaufte Vorstellungen und Restkarten in Magdeburg am 24.2.24

Ausverkauft sind die Vorstellungen von "Abba klaro" im Theater in der Grünen Zitadelle und "Die Frau von früher" im Puppentheater.

Nur noch drei einzelne Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für die Premiere von "Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg um 19.30 Uhr in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Restkarten waren auch nur noch für „Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle erhältlich.