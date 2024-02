Magdeburg - Schlager, Kabarett und Schauspiel - dies und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 11. Februar 2024.

"Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel in Magdeburg

"Ein herzliches Willkommen den Anhängern unserer seit 2002 bestehenden Reihe ,Die Bibliothek', und denen, die es werden wollen", heißt es in einer Ankündigung zur Inszenierung "Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel in der Zollstraße 19. Nach zahlreichen ausverkauften Veranstaltungen waren zum Redaktionsschluss noch Karten für die Vorstellung am 11. Februar 2024 um 20 Uhr zu haben.

Die großen Themen der Kunst: Literatur Dramatik, Malerei und Musik haben wir für Sie bereits in unterhaltsamen Theaterabenden erspielt und damit regelmäßig Ihre Lachmuskeln und Hirnwindungen strapaziert. Nun kommt als nächstes weltbewegendes Thema: die Liebe. "Wird Carl Sammel die Liebe definieren können? Und welche Rollen spielt dabei Anna Blume? Haben sich berühmte Liebespaare wirklich geliebt? Jagen wir alle einem Ideal hinterher? Missverständnisse über Missverständnisse", so die Ankündigung.

Schauspiel: „Blutbuch“ auf der Bühne

„Blutbuch“ heißt die aktuelle Produktion des Theaters Magdeburg im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Eine Vorstellung findet auch diesen Sonnabend statt. Es handelt sich um eine Inszenierung nach dem preisgekrönten Roman von Kim de l’Horizon.

„Mit einer enormen kreativen Energie sucht die non-binäre Erzählfigur in ,Blutbuch’ nach einer eigenen Sprache. Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht? Fixpunkt des Erzählens ist die eigene Großmutter, die „Großmeer im Berndeutschen, in deren Ozean das Kind Kim zu ertrinken drohte und aus dem es sich jetzt schreibend freischwimmt.“ Mit diesen Worten verlieh die Jury 2022 den Deutschen Buchpreis, die wichtigste Auszeichnung für deutschsprachige Literatur, an Kim de l’Horizon.

Regisseur der Magdeburger Inszenierung ist Jan Friedrich. Er ist auch am Schauspiel Hannover, am Theater Oberhausen, am Staatstheater Mainz und Kassel sowie an der Schauburg München tätig. 2017 war er für den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ nominiert. Seine Magdeburger Inszenierung der vergangenen Spielzeit war „Woyzeck“. Dieses Stück wurde im vergangenen Jahr zum Festival „Radikal jung“ eingeladen.

In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Vor wenigen Wochen erst fand die deutsche Erstaufführung von ,Blutbuch‘ in Hannover statt. Jetzt hatte das Stück auch am Theater Magdeburg in einer eigenen Fassung Premiere – und ist eine wahre Wucht geworden.“ Blutbuch wird im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 für ein Publikum ab 16 Jahren gezeigt.

Vorstellungen beginnen diesen Sonnabend um 18 Uhr sowie am 25.2. und am 22.3. um 19.30 Uhr und am 9.3. um 20 Uhr.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

„Nicht von schlechten Eltern“ ist das gemeinsame Kabarettprogramm der Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann überschrieben. Es steht diesen Mittwoch auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Zu haben waren Tickets für die Vorstellungen um 15 Uhr am 11. Februar sowie um 19.30 Uhr am 7., 14., 21., 22. und 28. Februar. Karten gibt es auch bereits für Vorstellungen im März und April.

Anlass für „Nicht von schlechten Eltern“ ist der 20. Jahrestag für das erste gemeinsame Programm der Brüder. Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenem Kabarettprogramm auf der Bühne. Das Jahrestag-Kabarettprogramm wird keine Lesung aus dem neuen Buch der beiden oder ein „Best Of-Programm“, es wird eine Mischung aus beidem.

Ufa-Schlager im Magdeburger Hundertwasserhaus

"Die Herren von der Tankstelle" heißt ein Programm mit Schlagern aus den alten UFA-Filmtagen. Termin ist am Sonntag, 11.2. um 15 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

"Ein Freund, ein guter Freund", "Ich brech´ die Herzen der stolzesten Frau´n", "Kann denn Liebe Sünde sein", "Ich wollt´ ich wär ein Huhn", "Mein kleiner grüner Kaktus" und viele andere wundervolle Schlager aus den alten UFA-Filmtagen.

"I’m Thinking of Ending Things" im Magdeburger Schauspielhaus

"I’m Thinking of Ending Things" nach einem Roman von Ian Reid steht auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Gezeigt wird das Schauspiel von Enrico Bordieri und Sophie Glaser als Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Vorstellungen finden nach der ausverkauften Premiere am 9.2. auch am 10.2. um 19.30 Uhr und am 11.2. um 18 Uhr auf dem Progamm.

Die Geschichte: Lucy reist mit Jake durch die winterliche Landschaft. Es ist ihr erster Besuch auf der entlegenen Farm seiner Eltern. Dabei treibt sie bloß ein Gedanke um: "Es wird Zeit für ein Ende." Auf der Straße ist kein Verkehr und die Erinnerungen ziehen wie Fotos vorbei. Doch alles ist unscharf. Und immer wieder klingelt ihr Handy, denn eine einzige Frage wartet auf eine Antwort. Der Anrufer wusste das von Anfang an.

Katzengold im Magdeburger Schauspielhaus

"Die Tage sind kurz, die Nächte sind lang und überhaupt: Wo sind eigentlich alle und was machen wir mit diesem Winter? Was wir jetzt brauchen, ist ein Abend voller Vitamin D, Oliven, Musik, guter Laune und einer Menge Sommer, Sommer, Sommer!" So lautet die Ankündigung zu einem Abend der Reihe "Katzengold" am 11. Februar 2024 ab 20.30 Uhr mit Magdeburger Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

In der Reihe präsentiert das das Ensemble des Schauspielhauses ungeniert, unzensiert und unregelmäßig präsentiert Formate in Eigenregie. Es handelt sich um die 23. Folge.

Gartenträume in der Messe Magdeburg

Die Messe Gartenträume ist vom 9. bis 11. Februar zu Gast in der Messe Magdeburg in der Tessenowstraße 9. Regionale Garten- und Landschaftsbauer zaubern Modellgärten zum Staunen und zeigen die vielfältigsten Möglichkeiten zum Wohnen inmitten der Natur. Geöffnet ist jeweils von von 10 bis 18 Uhr.

Über 80 Aussteller aus der Grün- und Gartenbranche präsentieren an drei Messetagen neue Trends und Gestaltungsideen für Garten, Terrasse und Balkon. Regionale Garten- und Landschaftsbauer zaubern Modellgärten zum Staunen und zeigen die vielfältigsten Möglichkeiten zum Wohnen inmitten der Natur. Ausgewählte Firmen führen die neueste Gartentechnik und Outdoor-Möbel vor, sowie Blumenzwiebeln und Pflanzen, floristische Dekorationen, Pools und Saunen und vieles mehr.

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Ausflug in die Magdeburger Parks

Besinnlichkeit zum Fest kann auch mit einem kleinen Ausflug in einen der Magdeburger Parks eingeläutet werden. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen,

