Magdeburg - Klassische Musik, Musical, Theater, Familienprogramm und eine Exkursion im Gewächshaus - dies und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 18. Februar 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Passionsorgelkonzerte im Remter des Magdeburger Doms

Die hervorragende, filigrane Orgel im Remter des Magdeburger Doms wird in der Passionsorgelkonzertreihe im Mittelpunkt stehen und bei drei Konzerten erklingen. Eröffnet wird die Orgelreihe vom neuen Domkantor und Domorganisten Christian Otto

am 18. Februar um 16 Uhr mit Werken von Bach, Chopin, Mendelssohn und Ritter.

Im Zentrum des Programms steht Johann Sebastian Bachs große Variationsreihe über das Passionslied „Sei gegrüßet, Jesu gütig“. In dieser umfangreichen, formvollendeten Partita sind die spätbarocken Klangfarben der Remterorgel ideal in einem Werk darstellbar. Mendelssohns virtuoses Präludium und Fuge d-moll wird den Bogen in die Romantik schlagen.

Zwei kleine Stücke Frédéric Chopins in der Bearbeitung für Orgel von Franz Liszt zeigen eine weitere, kammermusikalische Seite der Orgel und nehmen den Hörer auch in diese empfindsame Gedankenwelt mit hinein. In der Bach’schen Tradition, klanglich aber ganz im 19. Jahrhundert, steht auch August Gottfried Ritter, der jahrzehntelang Domorganist in Magdeburg und prägende Persönlichkeit der mitteldeutschen Musikkultur war und im Konzert mit Choralbearbeitungen vertreten ist. Den programmatischen Kreis dieses Nachmittags beschließt Bachs berühmte Passacaglia c-Moll, eine kongeniale Komposition über die Vorlage eines alten spanischen Schreit-Tanzes.

Die Reihe wird fortgesetzt am 25. Februar um 16 Uhr mit Hilger Kespohl und Norddeutscher Orgelkunst sowie Stücken von Buxtehude, Scheidemann und Weckmann. Den Schlusspunkt setzt Martina Pohl am Sonntag, dem 3. März um 16 Uhr mit ihrem Konzertprogramm mit den Komponsiten Zoltàn Kodàly, Bach bis hin zu John Ebenezer West.

Die Remter-Orgel besticht durch ihre klangliche Vielseitigkeit und hohe Qualität bei überschaubarer Größe. Sie erlaubt ein sehr feines Spiel durch die Lieblichkeit der Intonation und ihre sensible Traktur. Nach dem Abbau der 1997 stillgelegten Orgel von 1949 im Remter des Domes eröffneten sich Wege für einen Orgelneubau. Über viele Jahre vorher stand als Interimsinstrument für die Wintermonate im Remter lediglich eine Digitalorgel zur Verfügung. Die Glatter-Götz/- Rosales-Orgel konnte am 8. Oktober 2011 eingeweiht werden.

Eintrittskarten gibt es nur an der Tageskasse für zehn Euro, ermäßigt acht Euro, jeweils ab einer Stunde vor Konzertbeginn. Der Remter des Domes ist beheizt.

Absolventenkonzert im Magdeburger Gesellschaftshaus

Seit über 50 Jahren lädt das Konservatorium Georg Philipp Telemann begabte frühere Absolventen ein, sich in einem Konzert vor heimischem Publikum zu präsentieren. Die angehenden Profis kommen aus der gesamten Bundesrepublik zur Matinee und präsentieren in diesem Jahr klassisch-romantische Kammermusik für Klavier und Soloinstrument. Auf dem Programm stehen Werke von Franz Schubert, Enrique Granados, Wolfgang Amadeus Mozart, Niels Wilhelm Gade und Johannes Brahms.

Mitwirkende Absolventen sind Emma Rösler, Klavier; Elisabeth Kalvelage, Violoncello; Kathrin Vinatzer, Violine; Chantal Schlenther, Klarinette sowie Susanna Schwarzrock, Violine. Es moderiert Ronald Kähne.

Das Konzert findet im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 statt. Beginn ist am 18.2. um 11 Uhr.

"Hinterm Vorhang" im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel öffnen sich unter dem Titel „Hinterm Vorhang“ Tore und Pforten. „Ein wahres Theaterfest, in dem man so ziemlich alles ausprobieren kann, was sich hinter den Kulissen versteckt“, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung. Die Roben der „Diven“, das Vögelchen im Käfig der Nedda, das Requisitenwürstchen aus Banane gefertigt, die Dohlen der lustigen Witwen und vieles andere mehr kommen hier bei einem amüsanten Theaterabend mit Eintritt über den Bühneneingang zur Geltung.

Der Requisiteur Herr Sammel demonstriert in dem Stück den komischen Umgang der Schauspieler mit den Gegenständen auf der Bühne. Eine Souffleuse redet sich um Kopf und Kragen. Zwei Menschen die an diesem Abend zufällig im Rampenlicht stehen, wo sie doch eigentlich nicht hingehören. Zwei Geschichten aus der „Tiefe“ des Theaters werden auf diese Weise an einem Abend gespielt. Zuerst agiert dabei Matthias Engel als brabbelnder Requisiteur, und dann ist Ines Lacroix als schnabulierende Souffleuse zu erleben. Die beiden beschreiben in ihrem Stück die schaurig schöne, tragikomische Welt des Scheins, aufschauend aus der Dunkelheit „da unten“ auf die grelle Scheinwerferwelt „da oben“. „Ein schriller heiterer Blick auf die hehre Kunst“, versprechen die Akteure.

Hinterm Vorhang wird im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 vom 16. Februar bis 2. März jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 20 Uhr gezeigt. Eintrittskartenkarten gab es zum Redaktionsschluss noch für die Vorstellungen ab dem 18. Februar.

"Die Liebe zu den drei Orangen" im Magdeburger Opernhaus

Die Liebe zu den drei Orangen, eine Oper von Sergej Prokofjew in einer Inszenierung für Zuschauer ab zehn Jahren, steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9. Vorstellungen sind für den 18.2. um 16 Uhr sowie für den 24.2. um 19.30 Uhr und den 1. und 28.4. jeweils um 18 Uhr geplant.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Die Geschichte: Der wehleidige Prinz hat nichts zu lachen. Also werden alle Hebel der Unterhaltungskunst in Bewegung gesetzt, denn in diesem Märchenlabor ist nicht nur die gute Stimmung, sondern auch die Thronfolge in Gefahr, nach der im Hintergrund bereits andere lechzen. Durch den Fluch einer Hexe führt im Heilungsprozess des Prinzen schließlich kein Weg mehr an drei verzauberten Orangen vorbei.

Jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn gibt es in den Erläuterungen Informationen zur Oper.

"Leo Lausemaus, der Wackelzahn" auf dem Messeplatz in Magdeburg

Das Norddeutsche Handpuppentheater gastiert derzeit auf dem Messeplatz "Max Wille" in Magdeburg. Vorstellungen von "Leo Lausemaus, der Wackelzahn" sind noch für den 17., 19. und 24.2. um 11 und 16 Uhr und am 25.2. um 11 Uhr geplant. Die Bühne ist im beheizten Theaterzelt aufgebaut.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

"Erleben Sie mit Ihren Kindern die amüsanten Abenteuer des kleinen Helden Leo Lausemaus und seiner Freunde", heißt es in einer Ankündigung. Eine Superstimmung während der Vorstellung und viele Überraschungen vor und nach dem Programm würden geboten so Museumsdirektor Franko Krause.

"Tod eines talentierten Schweins" im Magdeburger Schauspielhaus

Unter dem Titel "Tod eines talentierten Schweins" wird im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64 derzeit ein Schauspiel von Roman Sikora gezeigt. Vorstellungen für den 18.2., den 1. und den 20.3.2024 jeweils um 19.30 Uhr auf dem Spielplan.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Mit scharf geschliffener sprachlicher Klinge und viel schwarzem Humor erweckt Sikoras existentielles und doch heiteres Stück eine Assoziationskette vom Schlachthof über die Unterhaltungsindustrie bis zur massenhaften Vernichtung von Leben und den bitteren Mechanismen des menschlichen Zusammenlebens.

Die Geschichte: Wie lange bleibt dem Schwein mit seiner herausragenden Begabung und der musikalischen Ausnahmegenehmigung der Schlachthofleitung noch? Wie wird es sein, wenn es passiert? Wohin es geht, weiß das talentierte Schwein genau - hat es oft genug gesehen und für seine Artgenossen auf dem Weg in den Tod gesungen. Schließlich ist es Zeit für das letzte Konzert, den großen Abschied einer Künstlerseele.

"Oh, Alpenglühn" im Magdeburger Hundertwasserhaus

Eine erfolgreiche Musicaldarstellerin leidet unter Verfolgung – von ihrem hysterischen Manager, der Presse, ihren durchgedrehten Produzenten und zu guter Letzt von ihrem Ehemann. Sie findet Zuflucht in den bayerischen Alpen, einquartiert in die Kammer der verstorbenen Mutter eines jungen Bergbauern. In der idyllischen Kulisse kommen sich die Diva und der Naturbursche näher. Die Lawine kommt ins Rollen und endet anders als erwartet.

Diese Geschichte wird in der Produktion des Theaters in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus mit viel Musik und mit Estelle Céline Klein und Enrico Scheffler auf der Bühne erzählt. Vorstellungen beginnen am 18.2. um 15 Uhr sowie am 12.4. und - letztmalig - am 18.5. um 20 Uhr in der Einrichtung im Breiten Weg 8a.

Sonntagsführung: Exotische Gewürzpflanzen in den Magdeburger Gruson-Gewächshäusern

Viele unserer alltäglichen Gewürze stammen von exotischen Pflanzen. Darüber hinaus gibt es auch viele exotische Gewürze, die es nicht oder nur selten bis in die mitteleuropäischen Küchen geschafft haben.

Eine würzige Gewächshausführung für alle Sinne findet vor diese Hintergrund am 18.2. um 15 Uhr in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ticketreservierung unter Tel. 0391 404 29 10 (täglich außer montags, 10.00-17.30 Uhr)

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausverkauft und abgesagt in Magdeburg

Ausverkauft sind die Vorstellungen von "Frieden und Krieg und ich" im Magdeburger Puppentheater, "An Mut sparet nicht noch an Mühe" und "Nebenan" im Schauspielhaus.

Die Tour von MC Bogy & B-Lash - hier war am 18.2. ein Auftritt im Alten Theater geplant - wurde abgesagt.