Magdeburg - Konzerte, eine Abendandacht und Kabarett - dies und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 28. Januar 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Foyal und Jiran spiln gemeinsam in der Magdeburger Festung Mark

Um 20 Uhr beginnt am Sonntag, 28. Januar 2024, ein Konzert in der Festung Mark im Hohepfortewall. Auf der Bühne stehen gemeinsam Foyal und Jiran.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat sich die Magdeburger Band Foyal zuerst eher traditionellem Klezmer, Musik des Balkan und der Roma, später auch bretonischen und irischen Folk verschrieben. Dabei gehen sie eigene musikalische Wege mit dem Ziel, authentisch zu bleiben und Folk- Musik erlebbar werden zu lassen. Spielfreude und eigener musikalischer Ausdruck stehen dabei an erster Stelle.

In einer speziellen Besetzung ergänzen die drei Musiker von Jiran den Abend. So erklingen arabische Liebeslieder als auch die uns wohlbekannten klassischen Lieder untermalt mit typisch arabischen Instrumentalklängen. Auf wundersame Weise verbinden sich die gespielten Songs mit einem Freylakh, entsteht aus einem Bachchoral eine Klezmerline, Lieder verbindet sich mit mittelalterlichen Klängen oder gehen in Tango auf.

Für Foyal stehen Ulrike Baumbach mit Gesang und Quinton, Eberhard Saftien mit Klarinette und Flöten, Carlos Martinez mit dem Kontrabass, Christian Luther mit Drums, Percussion, Gitarre und Gesang und Carsten Apel mit dem Akkordeon. Jiran - das sind nochmals Christian Luther mit Percussion und Gitarre, Mohammed Kajjan mit der Oud sowie Rami Aldamen mit der Gitarre.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Die Eiskönigin in der Magdeburger Getec-Arena

Die Zuschauer erleben in "Die Eiskönigin" am Sonntag in Magdeburg gemeinsam mit den Schwestern Elsa und Anna und ihren Gefährten eine abenteuerliche Musik-Reise mit den Stars der deutschsprachigen Musicalszene live und auf Schlittschuhen und dem Ensemble des berühmten Russian Circus on Ice. Die Choreografin Yulia Plaschinskaya entwickelte eine tänzerische, akrobatische und märchenhafte Magie der Extraklasse.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Die Show findet in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 statt. Beginn ist um 18 Uhr.

"Sehnsucht – Сила Жінки eine Fortsetzung" im Magdeburger Schauspielhaus

"Sehnsucht – Сила Жінки eine Fortsetzung" heißt es am 28. Januar im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Um 19.30 Uhr beginnt die Produktion mit dem ukrainischen Frauenchor Ми з Украіни. Der Eintritt ist frei, an der Theaterkasse gibt es vorab Zählkarten.

Basierend auf der Frage „Wo stehe ich nach fast zwei Jahren im Exil in Magdeburg?“ begibt sich die ukrainische Gruppe auf eine performativ-musikalische Recherche zu Fragen aus ihrem Alltag zwischen Arbeit, Deutschkurs, Familienleben in zwei Ländern und Krieg in der Heimat. Angelegt als Fortsetzung der Produktion “Sehnsucht - Сила Жінки” aus der Spielzeit 22/23 untersucht die Gruppe, was nach den Jahren Flucht aus der Ukraine von ihren Ängsten, Wünschen und Sehnsüchten geblieben ist und wie ihr neues Leben aussieht. Das Projekt ist angelegt als eine musikalische Stückentwicklung mit Liedgut aus der Ukraine, sowie eigenen Texten in deutscher und ukrainischer Sprache.

Weitere Vorstellungen sind jeweils für 19.30 Uhr für den 3., 16., 17., 23. und 24. Februar geplant.

"Glühweinduft und Winterluft" im südlichen Magdeburger Stadtzentrum

"Glühweinduft und Winterluft" ist eine Führung durchs neue Elbbahnhofsviertel mit Nadja Gröschner und Frank Kornfeld überschrieben. Die beiden laden ein zu einem Wintersparziergang durch das neue Elbbahnhofsviertel. Bei Glühwein und Winterluft erzählen sie aus der wechselvollen Geschichte der mittlerweile sehr beliebten Wohngegend.

Treff ist an der Bastion Cleve am Fürstenwall am 28.1.2024 um 14 Uhr. Endpunkt ist der Klosterbergegarten. Die Führung ist für Personen unter 12 Jahren nicht geeignet. Keine Ermäßigungen auf den Ticketpreis. Karten können online oder unter Telefon 0391-602809 bestellt werden.

Sonntagsführung im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen

Eine Sonntagsführung mit Maria Graschberger durch die Ausstellung „OF(F) ROAD. Koen van den Broek“ ist für Sonntag, 28.1., im Kunstmuseum Magdeburg in der Regierungsstraße 4 bis 6 geplant. Beginn ist um 15 Uhr.

Häuserfassaden, Straßenschluchten, Fahrzeuge und Gehwege. Seit Anfang der 2000er macht der belgische Künstler Koen van den Broek seine urbane Gegenwart zum Gegenstand seiner Gemälde. Mit Leichtigkeit bewegt er sich dabei entlang der Grenzen von Abstraktion und Wirklichkeit. Seine Werke bilden ganz eigne Ausschnitte von zunächst unscheinbaren, menschenleeren Orten ab: Abstrakte Flächen werden durch die Hinzufügung weniger Details zu großartigen Straßenzügen; Bordsteine und Schatten werden zu kompositorischen Bildmitteln und der großzügige monochrome Einsatz von Farbe lenkt die Blicke der Betrachter.

“Jan & Henry” im Magdeburger Amo

Seit 2018 ist das Theater Lichtermeer mit der großen Bühnenshow von “Jan & Henry” unterwegs und konnte in hunderten von Aufführungen viele tausend kleine und große Erdmännchenfans begeistern. Nun ist es an der Zeit für einen neuen Fall für die Erdmännchen. Seit Oktober sind die beiden beliebten Spuren- und Geräuschesucher mit einer weiteren Bühnenshow auf großer Deutschlandtour. Dieses Mal führt die Geschichte die beiden auf Schloss Piepenschlöns. Dort gehen seltsame Dinge vor sich und "Jan & Henry" müssen viele Rätsel lösen.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Einen Termin dazu haben sie am 28.1. im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Beginn ist um 15 Uhr.

"Der R-Zieher - R-Zieher sind Superhelden" im Magdeburger Hundertwasserhaus

"Der R-Zieher - R-Zieher sind Superhelden" heißt es mit Yves Macak heißt es am Sonntag, 28.1.2024, im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Beginn ist um 17 Uhr.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Im echten Leben gibt es wie im Kino zwar auch Superhelden, aber diese werden nicht mal gefeiert und bejubelt, so Macak. Sie feiern auch selbst nur selten ein Happy End, denn wenn sie mal frei haben, warten zu Hause ja immer noch die eigenen Kinder und der ganze Job geht von vorne los. "R-zieher" sind die unbesungen Helden unserer Zeit, die sich jeden Tag aufs neue einem Kampf gegen Erdnussallergie, Laktoseintolleranz und den immer größer werdenen Erwartungen der Helicoptereltern stellen müssen, so seine Beobachtung.

Abendandacht mit Querflöte und Klavier in Magdeburger Martin-Gallus-Kirche

Querflöte und Klavier erklingen zur Abendandacht am Sonntag, 28. Januar ab 18 Uhr in der Magdeburger Martin-Gallus-Kirche in Fermersleben. Die Kirche befindet sich in der Mansfelder Straße 28.

Es spielen Sooyoung Nam aus Halle die Querflöte und Sora Yu aus Magdeburg das Klavier. Sie bringen Werke von Franz Schubert und anderen zu Gehör. Der Eintritt ist frei.

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Ausflug in die Magdeburger Parks

Besinnlichkeit zum Fest kann auch mit einem kleinen Ausflug in einen der Magdeburger Parks eingeläutet werden. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen,

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Ausverkauft ist das Ballett "Schneewittchen" im Opernhaus, "Das hässliche Entlein" im Puppentheater und "Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel.