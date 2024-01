Musik und Zirkus - in Magdeburg gibt es immer etwas zu erleben. Ein Blick in das Programm für Sonntag, den 7. Januar 2024.

Magdeburg - Auch am Sonntag, 7. Januar 2024, bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg ein Programm.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Magdeburger Weihnachtscircus mit letzter Vorstellung

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus.

Zum achten Mal macht der Circus Paul Busch mit seinem Weihnachtsprogramm in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Station. Das Duo Fossett bietet eine Motorrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Ania Filipowska aus Polen präsentiert eine Handstandakrobatik mit einer riesigen Glashalbkugel, Rebeca Olajos aus Ungarn verzaubert mit Seidentuchschwingen, Conchi Munoz-Jahn und ihr Mann Gary Jahn beeindrucken mit Tierdressuren, Jefferson Weber aus Frankreich präsentiert eine Fahrrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Deborah Lauenburger und Henry Frank zeigen Pferdedressuren, die Gebrüder Frankello beeindrucken mit Sprüngen und Kapriolen im „Wheel of Death“ und Clown Hansi sorgt für humorvolle Unterhaltung, während die Showgirls mit Tanzeinlagen das Programm auflockern.

Die letzte Vorstellung beginnt um 15 Uhr am 7. Januar.

Zeitlose Telemann-Musik im Magdeburger Gesellschaftshaus

Das Ensemble „Continuum“, gegründet von der Ber-liner Cembalistin Elina Albach, gastiert zur Sonntagsmusik im Magdeburger Gesellschaftshaus. Es präsentiert eine Auswahl von Sonaten von Georg Philipp Telemann, der sich dabei von seinem großen Vorbild Arcangelo Corelli inspirieren ließ. Das Konzert steht unter dem Titel „Zeitlos“.

Auf dem Programm stehen Werke von Georg Philipp Telemann. Unter dem Titel „Sonates Corellisantes“ - übersetzt etwa als „Sonaten nach Corelli“ - stellte der aus Magdeburg stammende Komponist der Barockzeit eine elegante und zeitlos schöne Sammlung in den Mittelpunkt, die er während eines Kuraufenthaltes in Bad Pyrmont komponierte. Die Cembalistin Elina Albach und ihr Ensemble „Continuum“ bringen diese bemerkenswerte Sammlung in ihrem Konzert zur Geltung. Das Ensemble steht für die Freiheit, Alte Musik auf innovative Weise zu interpretieren und in Bezug zur Gegenwart zu setzen. Die Formation debütierte 2015 bei den Köthener Bachfesttagen und hat seither auf bedeutenden Festivals in Deutschland, Europa und auf Einladung des Goethe-Instituts auch in Bolivien gespielt. Im Jahr 2022 war „Continuum“ Ensemble in Residence beim renommierten MA Festival in Brügge.

Die 593. Sonntagsmusik mit dem Ensemble Continuum beginnt Sonntag, 7. Januar, um 11 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

Premierenfieber zur nächsten Oper im Magdeburger Opernhaus

„Die Liebe zu den drei Orangen“ heißt die nächste Oper, die am Magdeburger Opernhaus am 20. Januar um 19.30 Uhr Premiere hat. Bereits diesen Sonntag gibt es um 11 Uhr Einblicke in die Inszenierung im Rahmen der Reihe „Premierenfieber“.

Der Einlass ist frei, Karten gibt es an der Theaterkasse.

Operette „Die Blume von Hawaii“ im Magdeburger Opernhaus

„Die Blume von Hawaii“ erblüht am Sonntag um 18 Uhr sowie am 10. Februar um 19.30 Uhr zum letzten Mal in dieser Spielzeit. im Opernhaus. Die Operette von Paul Abraham wurde von Julien Chavaz inszeniert.

Die klischeehafte Südseeromantik, den reklamehaften Operettenexotismus und die stereotypen Figuren des Genres weiß Abraham in seinem Werk gekonnt und mit viel Witz zu brechen, heißt es seitens des Theaters. Die Magdeburger Inszenierung tritt ein in eine Art Generationendialog und setzt dabei auch auf die mitreißende Musik der „Blume von Hawaii“.

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Ausflug in die Magdeburger Parks

Besinnlichkeit zum Fest kann auch mit einem kleinen Ausflug in einen der Magdeburger Parks eingeläutet werden. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen,

„Frohmarkt und Frauenklamotte in den Gewölben“ der Festung Mark in Magdeburg

„Frohmarkt und Frauenklamotte in den Gewölben“ ist für Sonntag von 12 bis 16 Uhr in der Festung Mark im Hohepfortewall geplant.

„Auf der Trödelstrecke gibt es an diesem Tag allerlei zu entdecken: Angeboten werden können Spielzeuge von A bis Z, niedliche Kinderkleidung aus zweiter Hand, coole Second Hand-Fashion aus dem letzten Sommerurlaub, antikes Geschirr bis hin zu gut erhaltenen Büchern für einen schmalen Taler. Auch Omas handgewebte Topflappen oder die liebgewonnene Zinnkanne findet hier sicher seinen neuen Besitzer“, so die Einladung. Es wird ein Eintritt erhoben.

Ausverkaufte und abgesagte Veranstaltungen in Magdeburg

Ausverkauft ist in Magdeburg "Mr Gum" im Schauspielhaus.

Abgesagt wurde der Auftritt von Ingo Nommsen am Sonntag im Theater in der Grünen Zitadelle. Keine Karten waren zudem mehr fürs Neujahrskonzert in der Johanniskirche erhältlich.