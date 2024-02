Musik von Klassik bis Metal, Theater und Kabarett gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 1. März 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Kerstin Ott und weitere Tipps für die Freizeit am Freitag

Magdeburg - Musik, Unterhaltung und Theater - Freitag, der 23. Februar 2024, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite im Club zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Kerstin Ott in der Magdeburger Getec-Arena

Auf der "Best Ott Tour 2023/2024" macht Kerstin Ott am 1. März in Magdeburg Station. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Mit „Die immer lacht“ wurde sie zur Künstlerin der Rekorde, die Millionen von Fans begeistert, über 200 Millionen Views bei YouTube hat und mit Gold, Multiplatin und dem höchstmöglichen Diamant-Award ausgezeichnet wurde. Die Singer-Songwriterin vermag es, ihr Publikum mit ihrem augenzwinkernden Charme in ihren Bann zu ziehen.

Mit dabei sind alle ihre Hits seit ihrem Durchbruch, alle kleinen und großen Songs in ihrem ganz eigenen Sound aus Pop, Dance, Folk und Schlager. Ob „Herzbewohner“, „Regenbogenfarben“ oder „Ich geh meinen Weg“, tanzbare Partysongs wie „Scheißmelodie“ oder „Nachts sind alle Katzen grau“, alte Ohrwürmer oder brandneue Stücke wie „Mädchen“ – zwischen Liebe, Mut und Hoffnung, Einsamkeit, Trauer, Stärke und dem Willen, immer wieder aufzustehen, erzählt Kerstin Geschichten direkt aus dem Leben.

Humorske im Magdeburger Schauspielhaus

Mit der Humoreske "Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" führt Generalintendant Julien Chavaz seine, die Grenzen zwischen Musik, Schauspiel und Tanz überschreitende Arbeit fort, diesmal am Schauspielhaus. Vorstellungen dieser Arbeit sehr frei nach Wagner sind bislang geplant für den 1. und 24.3. sowie den 12. und 26.4. jeweils um 19.30 Uhr.

Die Geschichte: In einer Hotellobby in der Provinz begegnen sich Unbekannte. Sie eint eine gemeinsame Sehnsucht: ein paar Tage Entspannung von beruflichen Querelen, privaten Zerwürfnissen, vor allgemeinem Lebensverdruss. Die Zimmer sind noch nicht bezugsfertig, irgendetwas scheint schief gelaufen zu sein. Wenige Stunden und mehrere existentielle Ereignisse später werden sie sich, noch immer in der Lobby verhaftet, der Kunst zuwenden. Zart zunächst, einträchtig; schon bald mutiger, nach Höherem strebend, ehe sie, berauscht vom eigenen Tun, in Größenwahn branden und Wagners „Walküre“ geben.

"Scharfe Brise - Die Rettungsschwimmer vom Tittisee" im Magdeburger Hundertwasserhaus

"Scharfe Brise - Die Rettungsschwimmer vom Tittisee" heißt die musikalische Komödie, die derzeit auf dem Spielplan des Theaters in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a stehen. Die Vorstellungen im Magdeburger Hundertwasserhaus beginnen freitags am 1.3., 19.4., 17.5. und 25.10. sowie am Sonnabend, 28.9., jeweils um 20.00 Uhr.

In dem Stück geht es um das Freibad am Tittisee. Dieses sitzt sprichwörtlich auf dem Trockenen: Die Besucher bleiben aus, seit im Nachbardorf ein Freizeitbad mit vielen Attraktionen eröffnet hat. Die Rettungsschwimmer Georg, Patrick und ihr Praktikant Marcus sind rat- und wohl bald auch arbeitslos. Da besucht Imbissdame Doris die Tournee einer Burlesque-Show und kehrt begeistert mit neuem Berufsziel für die Jungs zurück: Eventbademeister! Aber werden sie mit ihrer „Boy“lesque-Show baden gehen?

Lesung und Gespräch mit Phil Hubbe im Magdeburger Moritzhof

"Vorsicht, Stufe! - 20 Jahre Behinderte Cartoons" ist der Abend des 1.3. im Magdeburger Moritzhof überschrieben. Ab 20 Uhr ist Phil Hubbe zu Gast.

Der Magdeburger Phil Hubbe, selbst an MS erkrankt, macht seit Jahren Cartoons über das Leben mit Behinderungen: den oft schwierigen Alltag und die absurden Situationen, die Menschen mit Behinderung oft meistern müssen. Wo man verzweifeln könnte, schafft er mit seinem Humor den Raum für befreiendes Lachen und neuen Mut. Phil Hubbe ist selbst sehr aktiv und macht auch international Ausstellungen und Lesungen. Seine Werke sorgen für viel positive Resonanz bei Betroffenen und Angehörigen.

Mit dem umfangreichen Jubiläumsband „Vorsicht, Stufe!“ feiert der Lappan-Verlag 20 Jahre Behinderte Cartoons von Phil Hubbe. Phil Hubbe präsentiert an diesem Abend das Buch inklusive anschließendem Gespräch mit Raúl Krauthausen und weiteren Gästen.

„Hengstmanns satirischer Monatsrückblick" im "... nach Hengstmanns"

Am Freitag, 1. März, steht im "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 "Hengstmanns satirischer Monatsrückblick" auf dem Spielplan. Beginn ist um 19.30 Uhr.

"Der vergangene Monat hatte einiges zu bieten. Teilweise Frechheiten, teilweise Unverschämtheiten aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten", heißt es in der Ankündigung. Die Hengstmanns, die sich vielleicht auch einen Gast dazu einladen, lassen die medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderweitigen Ereignisse kopfschüttelnd und fassungslos passieren.

"Hinterm Vorhang" im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel öffnen sich unter dem Titel „Hinterm Vorhang“ Tore und Pforten. „Ein wahres Theaterfest, in dem man so ziemlich alles ausprobieren kann, was sich hinter den Kulissen versteckt“, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung. Die Roben der „Diven“, das Vögelchen im Käfig der Nedda, das Requisitenwürstchen aus Banane gefertigt, die Dohlen der lustigen Witwen und vieles andere mehr kommen hier bei einem amüsanten Theaterabend mit Eintritt über den Bühneneingang zur Geltung.

Der Requisiteur Herr Sammel demonstriert in dem Stück den komischen Umgang der Schauspieler mit den Gegenständen auf der Bühne. Eine Souffleuse redet sich um Kopf und Kragen. Zwei Menschen die an diesem Abend zufällig im Rampenlicht stehen, wo sie doch eigentlich nicht hingehören. Zwei Geschichten aus der „Tiefe“ des Theaters werden auf diese Weise an einem Abend gespielt. Zuerst agiert dabei Matthias Engel als brabbelnder Requisiteur, und dann ist Ines Lacroix als schnabulierende Souffleuse zu erleben. Die beiden beschreiben in ihrem Stück die schaurig schöne, tragikomische Welt des Scheins, aufschauend aus der Dunkelheit „da unten“ auf die grelle Scheinwerferwelt „da oben“. „Ein schriller heiterer Blick auf die hehre Kunst“, versprechen die Akteure.

Hinterm Vorhang wird im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 am 29. Februar und 1. März jeweils ab 20 Uhr gezeigt. Die Vorstellung zum 2. März ist ausverkauft.

"Sehnsucht – Сила Жінки eine Fortsetzung" im Magdeburger Schauspielhaus

„Hello It's Me“ singt Signe Marie Rustad und verzaubert das Publikum mit ihrer kristallklaren, unnachahmlichen Stimme. Die norwegische Künstlerin präsentiert am 1. März ab 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 Songs aus ihrem vierten Album "Particles of Faith". Auf der Bühne ist Sander Eriksen Nordahl mit dabei.

Rustad, bekannt für ihre poetischen Texte und scharfsinniges Songwriting, lässt sich von Singer-Songwriter-Pionierinnen wie Joni Mitchell und Carole King inspirieren. Aber auch der alternative Pop/Rock der 80er und 90er Jahre hat einen festen Platz in ihrem musikalischen Repertoire, von R.E.M. über Fiona Apple bis hin zu Crowded House und Tori Amos.

Akos Domas und „Das Haus in Limone“ im Magdeburger Forum Gestaltung

Akos Domas neuer Roman „Das Haus in Limone“ ist ein literarisches Vexierspiel um Mann und Frau, in dem nichts ist, wie es zu sein scheint, eine labyrinthische Reise ins Herz eines Mannes – und ein Abgesang auf das Erbe von ’68. Zu einer Lesung ist der frühere Magdeburger Stadtschreiber am 1. März um 20 Uhr im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 zu Gast.

Die Geschichte: Gabriel Berger fährt für ein Wochenende nach Italien, um sein Ferienhaus am Gardasee zu verkaufen, das er seit anderthalb Jahren nicht mehr betreten hat. Er ist Anfang fünfzig und will Abschied nehmen, wie er sagt, begegnet dabei aber der Studentin Nella, die ihn an seine einstige Liebe Ana erinnert. Die beiden verbringen den Tag gemeinsam am See, und Gabriel sieht sich in seine Vergangenheit zurückversetzt, während Nella sich von dem aus der Zeit gefallenen Mann angezogen fühlt.

Metal in der Magdeburger Factory

Metal steht für Freitag, 1.3.24, in der Magdeburger Factory. In der Sandbreite 2 auf dem Programm. Einlass ist ab 19 Uhr, die Show mit "Napalm Death" beginnt um 20 Uhr.

Napalm Death ist eine britische Extreme-Metal-Band, die 1981 in Meriden, West Midlands, England, gegründet wurde. Obwohl keine der Originalmitglieder mehr in der Gruppe ist, hat sich die Besetzung mit dem Sänger Mark Barney Greenway, dem Bassisten Shane Embury, dem Gitarristen Mitch Harris und dem Schlagzeuger Danny Herrera während eines Großteils der Bandkarriere konstant gehalten.

Vortrag im Magdeburger Zoo über Großtrappen

"Schutzprojekt Großtrappe – 40 Jahre Artenschutz in der Agrarlandschaft" heißt ein Vortrag am 1. März im Magdeburger Zoo.

Referent ist Marcus Borchert vom Förderverein Großtrappenschutz. Treffpunkt ist um 16.40 Uhr am Haupteingang Zoo. Ein Nacheinlass ist nicht möglich.

Die Großtrappe ist eine der seltensten und imposantesten einheimischen Vogelarten und stand Mitte der 1990er Jahre in Deutschland kurz vor dem Aussterben. Dank intensiver und erfolgreicher Schutzmaßnahmen in den letzten verbliebenen Einstandsgebieten in Brandenburg und Sachsen-Anhalt verfünffachten sich die Bestandszahlen in den letzten 20 Jahren. Doch noch ist die Großtrappe nicht endgültig gerettet.

Frauenrechtlerinnen in einer Ausstellung in der Hochschule Magdeburg-Stendal

"Nur Hundert Jahre" heißt eine Ausstellung über internationale Frauenrechtlerinnen, die vom 1.3. bis 15.3.2024 in der Hochschulbibliothek in Magdeburg gezeigt wird.

Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Geschichte der Frauenbewegung verschiedener Länder und stellt in Kurzbiografien einige Frauenrechtlerinnen vor. Interessant ist auch die Geschichte der Ausstellung selbst: nachdem "Arbeit und Leben Thüringen" 2019 eine Ausstellung zu thüringischen Frauenrechtlerinnen konzipiert hatte, äußerten Migrantinnen den Wunsch, auch die starken Frauen ihrer Heimatländer vorzustellen. In der Folge entstand mit ihrer Hilfe die neue internationale Ausstellung, in der Frauen aus elf Ländern portraitiert werden.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr.

Krimis aus Magdeburg

Sylvie Braesi präsentiert die neuesten Werke ihrer Magdeburger Krimi-Reihe, bestehend aus dem 3. und 4. Band. Das Ermittlerteam Winkler und Marks sieht sich mit Fällen konfrontiert, die sie sowohl physisch als auch psychisch herausfordern und an ihre Grenzen bringen.

Termin ist am 1. März im Herz 12 am Domplatz 12. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Landesbauausstellung Sachsen-Anhalt in der Messe Magdeburg

Die Landes-Bau-Ausstellung Sachsen-Anhalt steht seit nunmehr 33 Jahren als jährlich erste Bauausstellung des Landes für umfassende Information, aktuelle Trends und Entwicklungstendenzen auf dem Bausektor. Allerdings geht es hier um das individuelle Bauen, Planen, Wohnen und Handwerk als herausragende Themen. Das Konzept sieht seit Jahren eine klare inhaltliche Gliederung vor, was für die Branchenreinheit steht. Aber das bedeutet nicht Eintönigkeit. Vielmehr liegt unser Augenmerk auf einer für alle Seiten attraktiven Mischung aus allen Fachrichtungen der Baubranche sowie Inneneinrichtung, Garten und Terrasse.

Vom Planen und Finanzieren, Neu- und Umbau, Sanieren, Modernisieren und Wohnen sowie den verschiedensten handwerklichen Schwerpunkten spannt sich der Bogen über die Anwendung regenerativer Energien, Energieeinsparungen im Allgemeinen, Wasser- und Abwasseraufbereitung bis hin zu Fertig- und Massivhausanbietern, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten und neuen Ideen für den Innenausbau und Gartenbereich.

Die Landesbauausstellung findet in den Messehallen und auf dem Freigelände an der Tessenowstraße 9 statt. Geöffnet ist vom 1. bis 3. März jeweils von 10 bis 18 Uhr. Hunde dürfen auf die Messe mitgebracht werden.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Nur noch Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für "An Mut sparet nicht noch Mühe" um 20 Uhr in der Zwickmühle.