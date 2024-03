Kabarett, Kunst, Literatur und Theater - dies und mehr bietet Mittwoch, der 6. März 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für Veranstaltungen und die Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 6. März 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Woyzeck im Magdeburger Schauspielhaus

Das Schauspiel „Woyzeck“ nach Georg Büchner in einer Inszenierung von Jan Friedrich steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Es geht um Franz Woyzeck, einem Soldaten, der als Diener für einen Hauptmann arbeitet. Um seine Familie zu unterstützen, nimmt er an medizinischen Experimenten teil, die seine Ernährung auf Erbsen reduzieren. Armut, Erniedrigungen und der Mangel an Nahrung führen zur Eskalation: In einem Anfall von Wahn tötet Woyzeck seine Freundin Marie.

Georg Büchner wurde von Zeitungsberichten über Frauenmorde zu diesem Drama inspiriert. In Jan Friedrichs Version wird die Geschichte in die Gegenwart transformiert und erinnert an Computerspiele. Das Publikum schlüpft in Woyzecks Perspektive und begleitet ihn durch eine Welt, in der Entscheidungsmöglichkeiten immer weiter eingeschränkt werden.

Vorstellungen sind für den 6. März um 18 Uhr, den 7. März um 11 Uhr und den 19. April um 19.30 Uhr geplant. Weitere Termine sind in Planung.

In der Magdeburger Zwickmühle heißt es „An Mut sparet nicht“

Ein Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht am 6. März um 15 Uhr auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Vorstellungen beginnen auch jeweils um 20 Uhr am 7., 8., 23. und 31. März, am 5., 6., 11., 12., 17. und 18. April. Ein weitere Nachmittagsvorstellung beginnt am 10. April um 15 Uhr.

"Nicht von schlechten Eltern" mit Sebastian und Tobias Hengstmann in Magdeburg

"Nicht von schlechten Eltern" ist ein Stück überschrieben, das derzeit auf dem Spielplan des "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 in Magdeburg steht. Vorstellungen finden am 6.3., 27. und 30.3. und am 3., 10., 17. und 25.4. und 8. und 16. bis 18.5. jeweils um 19.30 Uhr statt. Nachmittagsvorstellungen sind am 30.3. und 7.4. um 15 Uhr geplant.

Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenem Kabarettprogramm auf der Bühne. "Und gemäß der Losung ,Wir spielen so lange die Verwandten reichen!' gab es einige Folgetermine, die tatsächlich bis heute reichen", heißt es in einer Ankündigung zum aktuellen Programm. Das Jubiläums-Kabarettprogramm wird keine Lesung aus dem aus diesem Anlasse verfassten Buch oder ein „Best Of-Programm“, es wird eine Mischung aus beidem.

Empfang für Frauen im Magdeburger Opernhaus

Am 6. März findet der Frauentagsempfang der Landeshauptstadt Magdeburg von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr im Opernhaus im Universitätsplatz 9 statt. Die Oberbürgermeisterin und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt laden gemeinsam mit der AG Vereinbarkeit Beruf und Familie der Stadtverwaltung sowie weiteren Initiativen und Vereinen zu einem vielseitigen Programm ein.

Unter anderem wird die Ausstellung des Facharbeitskreises Mädchenarbeit „Ich bin ich“ an diesem Nachmittag zu sehen sein.

Lyrik im Restaurant "Hoflieferant" in Magdeburg

Ilka Hein und Eddie Weimann gestalten den Mittwochabend im Restaurant "Hoflieferant". Beginn ist um 19 Uhr. Das Restaurant im Fürstenwall 3b öffnet um 17 Uhr.

Geboten werde ein poetischer Abend mit Lyrik und Gitarre, versprechen die Veranstalter.

Treffen in Magdeburger Bibliotheken

Die Stadtteilbibliothek im Flora-Park lädt am Mittwoch ab 14.30 Uhr alle interessierten Leser zu einem Literaturaustausch ein. Natürlich gibt es auch Lesetipps der Mitarbeiterinnen. Anmeldung in der Stadtteilbibliothek im Flora-Park, unter Tel.: 0391/7219550 oder florabibo@web.de.

Moby-Dick, der Zauberberg oder Ulysses - Die großen Klassiker der Weltliteratur stehen in zahlreichen Regalen. Wirklich gelesen haben sie aber nur die wenigsten von uns. "Diesen Missstand wollen wir mit dem neuen Klassiker-Club beheben", heißt es in einer Einladung für den 6.3. um 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109..

Reisebilder "Go backpack to Georgia" im Magdeburger Foto Point

Im "Foto Point" in der Leipziger Straße 45a stehen am 6. März Reisebilder aus Georgien auf dem Programm. Ab 19 Uhr wird der Film "Go backpack to Gorgia" gzeigt.

Im September 2017 führte die Reiselust die Autoren zum "Balkon Europas". Wie immer nach eigenen Plan und dem "Koffer auf dem Rücken" lag der Startpunkt der Tour nahe dem schwarzen Meer in Kutaissi. Weiter nach Mestia, zum Ausgangspunkt einer Vier-Tages-Trekkingtour durch das grüne Swanetien im nördlichen Kaukasus.

Auf der Trasse nach Osten stoppten die Reisenden in einer Stadt welche vom Bergbau lebt. Hier in Tschiatura scheint die Zeit stehen geblieben zu sein, hier locken "Lost Places" Ostalgie und Stalins "schwebenden Metallsärgen" an.

"Fortschritt erleben wir hingegen im europaoffenen Tbilissi mit seinem mediterranen Flair", heißt es in der Ankündigung. Gutes Essen, guter Wein und vor allem der Weinanbau laden Besucher aus der ganzen Welt ein.

Joe Wippermann zeigt "Kunst - die eigene Wirklichkeit" im Atelier Janet Selent in Magdeburg

"Kunst - die eigene Wirklichkeit" heißt eine Ausstellung mit Arbeiten von Joe Wippermann, die am 6. März in Magdeburg mit einer Vernissage eröffnet wird. Ausstellungsort ist das Atelier Janet Selent in der Halberstädter Straße 93a. Die Vernissage beginnt um 18 Uhr.

Mit 81 Jahren blickt Joe Wippermann auf ein bewegtes Leben zurück. Geboren in Hannover, lebte er lange in Düsseldorf und ist nun seit 28 Jahren in Magdeburg. Als gelernter Tischler und Schlosser reiste er viel, baute einen Saunapark und arbeitete später als Industrie-Designer. Inspiriert von seiner Mutter begann er vor 31 Jahren zu malen und erhielt Unterricht von renommierten Künstlern. Wippermann malt ausschließlich mit Öl auf Leinwand, kreiert realistische, märchenhafte Bilder mit fröhlichen Farben und experimentiert auch mit streng-linearen, abstrakten Werken. Seit 25 Jahren im Ruhestand, sieht er das Malen als seinen "letzten Job".

Die Ausstellung läuft bis zum 15. März. Das Atelier Janet Selent ist Mittwoch bis Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

"Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus

Derzeit läuft die Ausstellung "Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8. Gezeigt werden Arbeiten von Guido Schenkendorf. Die Schau läuft bis 13. März. Geöffnet ist die Ausstellung mit Bildern in vielfältiger Maltechnik sowie Objekten aus Holz montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 14 Uhr.

Im Jahre 1970 geboren begann Guido Schenkendorf nach der Lehrzeit sein Berufsleben 1991 als Tischler in Berlin. Von Jugend an bildkünstlerisch tätig, startete er 1999 im Land Brandenburg als freiberuflicher Künstler und Holzrestaurator. Später zog er um ins anhaltische Zerbst an der Elbe, nahe dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Neben Bildern in vielfältiger Maltechnik gestaltet er Objekte aus Holz, Stein und anderen Materialien.

Kulturelles Appetithäppchen im Kunstmuseum Magdeburg

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher des Kunstmuseums Magdeburg mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Termin ist auch am 21. Februar 2024. Die halbstündig Führung beginnt um 12.30 Uhr. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.