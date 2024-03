Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Die Telemann-Tage, die Magdeboot und historische Mode - dies und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 10. März 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

"Über Klippen und Moos" im Theater an der Angel Magdeburg

"Über Klippen und Moos" ist eine Liedgeschichte im Magdeburger Theater an der Angel in der Zollstraße 19 überschrieben. Beginn ist am 10. März um 17 Uhr.

Nachdem die Liedgeschichte der Idee von Jana Schirmacher und Jörg Ratai (Nordmaere) folgend von Nordmaere & Friends auf eine CD gebannt wurde, wird sie exklusiv von ihnen und ihren Freunden live im Theater an der Angel auf die Bühne gebracht.

An diesem Abend nun begeben sich acht bekannte Musiker für diese musikalische Reise auf der Bühne des Theaters. Dabei sein werden: Jörg Ratai (Gitarre und div. Saiteninstrumente), Gören Eggert (Schlagzeug und Percussion), Mohi Buschendorf (E- und Kontrabass), Thomas Walter Maria (Holzblasinstrumente), Magdalena Engel (Cello) sowie Bernhard Buhrow (Gitarrise), Jana Schirmacher (Gesang, Percussion, Harmonium) und Susanne Spitzer (Gesang, Percussion). In einer Ankündigung heißt es: "Nehmen Sie sich „Zeit für Muse“, lassen Sie sich mit gefühlvoll vorgetragener Musik und einer Geschichte über verschlungene Wege in die schottischen Highlands entführen. Schließen Sie die Augen. Hören Sie das Wetter und die grünen Farben von Schottland." Jana Schirmacher und Matthias Engel geben dazu der jungen Lezzie und ihrem Vater Old Daniel, neben anderen Figuren in der Geschichte eine Stimme und erwecken sie zum Leben.

"Philharmonisches Frühstück" im Magdeburger Opernhaus

Neben einem reichhaltigen Frühstücksbuffet präsentieren die Akademistin vom Chor und einige Mitglieder des Opernchores ein am 10. März ab 10 Uhr im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 ein buntes Programm.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Der Titel des Vormittags lautet "Philharmonisches Frühstück". Es handelt sich um eine Veranstaltung der Philharmonischen Gesellschaft Magdeburg.

"Conni - Das Zirkus-Musical" im Alten Theater am Jerichower Platz

"Conni - Das Zirkus-Musical" macht am Sonntag Station in Magdeburg. "Manege frei!" heißt es dazu am 10. März ab 15 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Es handelt sich um ein Musical für Kinder zum Mitmachen und Mitsingen. "Natürlich dürfen auch die Großen" mitkommen. Ein Spaß für die ganze Familie!", versprechen die Veranstalter.

"Penelope" für Kinder im Magdeburger Moritzhof

Wie ist es, wenn man sehr lange auf einen geliebten Menschen warten muss? Hört man irgendwann auf, ihn zu vermissen? Und wenn der Mensch dann plötzlich wieder auftaucht – erkennt man ihn dann überhaupt noch wieder? Mirjam-Luise Münzel und Maria Kwaschik suchen in der uralten Geschichte der spartanischen Prinzessin Penelope nach Antworten auf diese Fragen und lassen sich dabei von der etwas weniger alten Musik der beiden Komponisten Georg Philipp Telemann und Reinhard Keiser inspirieren.

Zu erleben ist diese musikalische Geschichte als Kinderoper "Penelope" mit einer Dauer von 60 Minuten am 10. März im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz. Das Ensemble Wunderkammer und der Projektchor haben ihren Auftritt ab 11 Uhr.

„Modern Jazz Suite“ trifft Wagner, Brahms und Telemann im EinLaden Magdeburg

Dieser Tage finden in Magdeburg die 26. Telemann-Festtage statt. Am 10. März 2024 beginnt um 14 Uhr im EinLaden im Breiten Weg 30 ein Lunch-Konzert.

Unter dem Titel Heimat trifft hier „Modern Jazz Suite“ auf Wagner, Brahms und Telemann. Es spielt das Benjamin Ulrich Trio mit Marius Moritz am Klavier, Vincent Niessen am Kontrabass und Benjamin Ulrich an den Drums.

"Ausgezeichnet I" im Magdeburger Palais am Fürstenwall

"Ausgezeichnet 1" ist in weiteres Konzert am 10. März im Rahmen der Telemann-Festtage überschrieben. Es findet ab 16 Uhr im Palais am Fürstenwall in der Hegelstraße 42 statt.

Kathrin Lorenzen, 1. Preisträgerin des Internationalen Telemann-Wettbewerbs 2023, und Alexander von Heißen, 1. Preisträger des Bach-Wettbewerbs 2022, präsentieren unter anderem Werke, mit denen sie in „ihren“ Wettbewerben brillierten. Gemeinsam mit Liv Heym und Konstanze Waidosch bringen sie weltliche Kantaten über die eben oft auch bittersüßen Seiten der Liebe zu Gehör. Neben Werken von Telemann und Keiser erklingt dabei natürlich auch Musik von Johann Sebastian Bach in einem Konzertprogramm, in dem alle vier Ensemblemitglieder solistisch glänzen werden.

"Barbarische Schönheit" in der Magdeburger Johanniskirche

Suiten, Konzerte und Lieder mit osteuropäischem Flair erklingen im Rahmen der Festtage am 10. März ab 19.30 Uhr in der Johanniskirche an der Johannisbergstraße. Das Konzert trägt den Titel "Barbarische Schönheit".

Als Mitzwanziger trat Telemann in die Dienste des Reichsgrafen von Promnitz in Sorau (heute Żary). Dem jungen Mann mit wachem Geist eröffneten sich prägende Jahre. Er erschloss sich nicht nur die mit französischer höfischer Musik gefüllte Notensammlung des Grafen, sondern lernte bei Festen und in Wirtshäusern die polnische und hanakische (mährische) Folklore kennen. Der improvisatorische Einfallsreichtum der Musizierenden faszinierte ihn ebenso wie der rhythmische, melodische und harmonische Reichtum dieser Musik. Telemann schwärmte von ihrer „wahren barbarischen Schönheit“, die ihn ein Leben lang nicht mehr losließ und mit deren Integration in die Kunstmusik er vielen ein Vorbild war.

In einem Zusammenspiel sprengt das preisgekrönte Ensemble Il Suonar Parlante Orchestra die Grenze zwischen Komposition und Improvisation und verbindet Werke von Telemann mit der titelgebenden und von Vittorio Ghielmi arrangierten Suite Barbarische Schönheit zu einem farbenfroh-folkloristischen Konzertereignis.

"Girls! Girls! Girls!" im Magdeburger Hundertwasserhaus

Ein Mix aus Comedy, Travestie und Party-Hits wird am 10. März im Theater in der Grünen Zitadelle unter dem Titel "Girls! Girls! Girls!" geboten. Nachdem die Vorstellungen in der Einrichtung im Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a für den 8. und 9. März sowie den 10. März um 15 Uhr ausverkauft waren, wird nun für den 10. März um 19.30 Uhr eine Zusatzshow angeboten.

Gastgeber ist Enrico Scheffler. Travestiekünstlerin Ottilie S. zeigt, was alles in einer „Dorf-Diva“ steckt. Es folgen Hit auf Hit, Pointe auf Pointe und „Mr. Sexy“.

"Sieg der Schönheit" im Magdeburger Opernhaus

Der "Sieg der Schönheit", eine Oper in drei Akten von Georg Philipp Telemann, wird in einer Inszenierung des Theaters Magdeburg im am 10.3. um 16 Uhr sowie jeweils um 19.30 Uhr am 16.3., 31.5. und 1.6. gezeigt. Die Regie führt Kai Anne Schuhmacher.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Von den ungefähr 50 Opern, die Georg Philipp Telemann komponierte, sind nur acht mehr oder weniger vollständig überliefert. Darunter ist Sieg der Schönheit – uraufgeführt 1722 in Hamburg und zuletzt 1987 in Magdeburg inszeniert – die prächtigste. Und was zunächst wie ein allegorisches Oratorium anmutet, hat es inhaltlich in sich, wie der alternative Titel verrät: Der große König der Africanischen Wenden, Gensericus, als Rom und Carthagens Überwinder in einer Opera vorgestellet.

Bormann-Modenschau in der Sudenburger Feuerwache

Ab 14 Uhr ist am 10. März Einlass in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Um 15 Uhr beginnt hier ein Nachmittag unter dem Titel "Der rote Dior des Ostens - Geschichte der Firma Bormann".

1946 gründete Heinz Bormann in Schönebeck/ bei Magdeburg einen kleinen Konfektionsbetrieb. Mit viel Cleverness und Charme entwickelte er den Betrieb innerhalb kürzester Zeit zu einem führenden seiner Branche in Deutschland Ost und West. An diesem unterhaltsamen Nachmittag wird die Erfolgsgeschichte des „Roten Diors des Ostens“, die mit der Verstaatlichung 1972 abrupt endete, von Nadja Gröschner erzählt.

Umrahmt wird die kurzweilige Veranstaltung mit einer Modenschau, bei der vier junge Mädchen ca. 40 Bormann-Originalmodelle aus drei Jahrzehnten präsentieren.

Magdeboot auf der Magdeburger Messe

„Leinen los!“ in Magdeburg: Mit der „Magdeboot“ steht Mitteldeutschlands größte Messe für Boote und Wassersport in den Startlöchern. Vom 8. bis 10. März ist die ganze Vielfalt an Motor-, Segel- und Elektrobooten, Kanus und Schlauchbooten mit Trends und Neuheiten in den Messehallen zu sehen. Geöffnet ist an allen drei Messetagen von 10 bis 18 Uhr.

Die „Magdeboot“ soll 2024 größer und interaktiver als je zuvor werden. „Im Vorjahr waren 83 Boote auf dem 10.000 Quadratmetern großen Messegelände ausgestellt. Das wollen wir 2024 toppen, um den Besucherinnen und Besuchern einen noch breiteren Mix zu bieten“, sagt Johanna Buhrke, Projektleiterin der Messe. Ein Highlight wird die neue Wasser- und Funsport-Area in Messehalle 3. In einem Wasserbecken kann man Stand-up-Paddels und Kanus testen. Ein Tauchcontainer bietet Messegästen die Chance, mit Tauchanzug und Sauerstoffgerät ins Wasser zu steigen.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausverkauft in Magdeburg und Restplätze am 10. März

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Die Frau von früher" um 18 Uhr im Magdeburger Puppentheater, für "Drei alte Männer wollten nicht sterben" um 11 Uhr im Opernhaus und für "Italienisches Mosaik" um 11 Uhr im Gesellschaftshaus. Eventuell sind jedoch Restkarten an der Abend- bzw. Tageskasse erhältlich.

Nur noch sechs Restplätze gab es für 18 Uhr zu "Sex und Kartoffeln" im Schauspielhaus. Noch sieben Restplätze waren für Andy Bork und Freunde um 16 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 zu haben.