Klassik, Theater und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, dem 17. März 2024.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Marie-Sophie Pollak wirkt am Abschlusskonzert im Opernhaus Magdeburg mit.

Magdeburg - Die Telemann-Tage und Theater - dies und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 17. März 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Opéra Fantastique zum Abschluss der Telemann-Festtage im Magdeburger Opernhaus

Das Abschlusskonzert der 26. Magdeburger Telemann-Festtage trägt den Titel "Opéra Fantastique". Es beginnt am 17. März um 16 Uhr im Opernhaus im Universitätsplatz 9.

Mitwirkende sind Marie-Sophie Pollak und Julia Kirchner (beide Sopran), André Morsch (Bariton) sowie unter der Leitung von Michael Schneider das Ensemble La Stagione Frankfurt.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Die Interpreten illustrieren das außermusikalische Programm der Symphonie fantastique von Hector Berlioz mit Opernarien und Instrumentalsätzen von Telemann und Keiser. Als „idée fixe“ bieten sich die in Musik gebrachten Affekte an, die der Oper im 18. Jahrhundert zu ihrer kurzweiligen künstlerischen Farbigkeit verhalfen. Von dieser Vielfalt ließ sich das Ensemble zu einer fantasievollen Blütenlese inspirieren.

Falko - das Musical in der Magdeburger Getec-Arena

Die allegorischen Figuren „Jeanny“ und „Ana Conda“ markieren die Zerrissenheit des musikalischen Ausnahmetalents Falco zwischen dem arrogant-egomanischen Weltstar und dem verletzlich-grüblerischen Hans Hölzel. Das zweistündige "Falco - Das Musical" führt am 17. März ab 19 Uhr in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 durch prägende Stationen im Leben des markanten Musikers. Bildgewaltig und exzentrisch gewährt die Musical-Biographie durch kunstvolle Projektionen und Original-Videosequenzen einen tiefen Einblick in die Gedanken- und Gefühlswelt des Künstlers und den Menschen, der hinter der schillernden Pop-Ikone steckte.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Dabei werden alle großen Hits und auch einige zu Unrecht vergessene Titel des „Falken“ live auf die Bühne zurückgeholt und bekommen durch schrille und extravagante Tanzeinlagen neues Leben eingehaucht. Die Songauswahl reicht von den frühen Erfolgen wie „Ganz Wien“ und „Der Kommissar“ über die großen Hits wie „Vienna Calling“, „Jeanny“ und „Out of the Dark“ bis zu eindrucksvollen Titeln wie „Emotional“ und dem heute wieder brandaktuellen Song „Europa“. Natürlich darf auch der Welthit „Rock Me Amadeus“ nicht fehlen.

Harold und Maude im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 steht derzeit "Harold und Maude" auf dem Spielplan. Zum Redaktionsschluss noch Karten gab es für Vorstellungen am 17., 21., 24., 28., 30. und 31. März sowie für den 4. und 7. April jeweils ab 20 Uhr.

Die legendäre Komödie erzählt auf skurrile Weise von der Sehnsucht nach erfülltem Leben. Wie oft sind wir gefangen in Konventionen, die uns Nachbarn, Eltern, Kollegen, der eigene Partner aufzuerlegen scheinen. Nicht so Harold, nicht so Maude. Beide wollen frei sein und sind es am Ende auch. Jeder auf seine Weise. Die Geschichte, die 1971 von Collin Higgins aufgeschrieben wurde, soll in unserer heutigen Lesart Mut machen, mit Phantasie und Lust durchs Leben zu gehen.

Till Frömmel und die "Nordlichter" im Magdeburger Huntertwasserhaus

Till Frömmel bringt unter dem Titel "Nordlicht" am 17. März Comedy, Impro und Magie nach Magdeburg. Seine Show beginnt um 17 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

In verrückten Improspielen holt der Möwenflüsterer das Publikum mit ins Boot und lässt es sogar selbst ans Steuerrad. Till lädt zu einer magischen Teezeremonie, lässt Schiffe im Bermudadreieck verschwinden und schickt eine Flaschenpost auf wundersame Weise über das weite Meer. Gemeinsam mit allen im Saal erweckt er eine alte skandinavische Sage zum Leben, bringt Helden aus dem Publikum im Licht des Leuchtturms zum Strahlen und geht mit ihnen auf große Reise.

"Ja, nein - vielleicht?" als Kammermusik im Magdeburger Gesellschaftshaus

Mythologische Gestalten bevölkern die arkadischen Landschaften, die Georg Philipp Telemann und Reinhard Keiser in einer ganzen Anzahl von Kammerkantaten beschwören. Keisers ergreifende Darstellung der unglücklichen Liebe zwischen Amyntas und Iris und Telemanns Schilderung des Scheidewegs, an dem sich Tirsis wiederfindet, stehen dabei stellvertretend für ganz wesentliche Entwicklungen der deutschsprachigen Kammerkantate in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts.

Der Countertenor Franz Vitzthum und das Capricornus Consort Basel – beide verbindet eine langjährige und überaus erfolgreiche Zusammenarbeit – nehmen sich der Sache an und sorgen für reichlich Erbauung. Termin ist dazu am 17.3. ab 11 Uhr im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Eine Konzerteinführung beginnt um 10.30 Uhr.

Irish Folk Festival in der Festung Mark in Magdeburg

Traditionelle Live-Musik von der grünen Insel, ein beeindruckendes Line-up, beste Unterhaltung und ausgelassene Stimmung, eine große Auswahl an typisch irischen Getränken und internationalen Speisen - das 16. Magdeburger Irish Folk Festival wird vom 15. bis 17. März 2024 in der Festung Mark im Hohepfortewall gefeiert und eröffnet traditionell schon im Frühjahr die Festivalsaison.

Insgesamt 12 internationale und deutsche Bands sorgen auf den drei Festivalbühnen für musikalische Höhepunkte. Für Sonntag haben sich ab 11 Uhr Steve Reeves aus Irland sowie Bad Penny und The Cobblestones aus Deutschland angesagt.

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

"Unsinn! Eine Vorstellung in Blau" heißt das neue Programm von Tobias Hengstmann. Veranstaltungsort ist das "...nach Hengstmanns im Breiten Weg 37.

In der Ankündigung heißt es: "Tobias Hengstmann hat Angst, fühlt sich dumm und ist komplett orientierungslos." Allerdings schaffe er es, aus allen Lebenslagen irgendwie eine Pointe herauszuquetschen. Dabei sei er aber auch zuversichtlich, überlegt, souverän und entspannt, lasse sich das meistens aber nicht anmerken, heißt es weiter. "Hierbei kommen die Pointen dann von ganz alleine, manchmal auch gewollt", so die Ankündigung weiter. Im zweiten Soloabend des kleinen Hengstmann-Bruders geht es natürlich um Politik, aber vor allem auch darum, welche Auswirkungen politische Entscheidungen auf unser aller Leben haben.

Vorstellungen sind für den 17. März um 15 Uhr, jeweils um 19.30 Uhr am 20. und 21. März, am 5.. 19. und 27. April sowie am 9. Mai geplant.

Premierenfieber zur Hochzeit des Figaro

"Die Hochzeit des Figaro" von Wolfgang Amadeus Mozart hat am 6. April um 19.30 Uhr im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9 in einer Inszenierung von Julien Chavaz Premiere.

Bereits am 17. März beginnt um 11 Uhr eine Veranstaltung der Reihe "Premierenfieber" Der Eintritt ist frei. Einlasskarten sind vorab an der Theaterkasse erhältlich.

Führung zu botanischen Kuriositäten in den Gruson-Gewächshäusern

Unter den etwa 5000 exotische Pflanzenarten in den Gruson-Gewächshäusern in der Schönebecker Straße 129b sind viele seltene, verblüffende, erstaunliche, bizarre Gewächse, die aber meistens nicht im Fokus stehen und auch auf Führungen sonst unerwähnt bleiben. Die Führung am Sonntag ab 15 Uhr mit dem Gärtner Hans Mackrodt ist eine Expedition zur kleinsten Blütenpflanze der Welt, zu ungewöhnlichen Blütenfarben, zu Orchideen mit grünen Wurzeln, zu explodierenden Staubblättern und anderen Kuriositäten aus dem Pflanzenreich.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Ticketreservierung unter Tel. 0391 404 29 10 (täglich außer montags, 10.00-17.30 Uhr)

Führung "Romanik trifft Gegenwart" im Kloster Unser Lieben Frauen

Die Sonntagsführung mit Museumschefin Annegret Laabs widmet sich am 17. März der Architektur des Kunstmuseums Magdeburg. Beginn ist um 15 Uhr in der Einrichtung in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Hintergrund: Zuletzt wurde die Klosterkirche saniert. Dabei hatten sich den Restauratoren des romanischen Bauwerks einige Überraschungen offenbart.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Spielplatz Musik" im Opernhaus, Die Feisten im Amo und "Mr Gum und das geheime Geheimversteck" im Schauspielhaus sowie die Führung "Rayonhäuser in Magdeburg" der Feuerwache.