Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Klassische Musik, Ballett, Familienprogramm und eine Kunst - dies und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 3. März 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Klassik: Staatstragend, verliebt uns respektlos im Magdeburger Gesellschaftshaus

Im Januar 2023 jährte sich der Geburtstag des aus Teuchern bei Weißenfels stammenden Komponisten Reinhard Keiser zum 350. Mal. Keiser war Telemanns zeitweiliger Kollege an der Hamburger Gänsemarktoper und prägte über Jahrzehnte hinweg das musikalische Leben der Hansestadt und gilt als einer der großen deutschen Opernkomponisten des Barock.

Die 595. Sonntagsmusik gedenkt am 3. März ab 11 Uhr dessen Werk und stimmt die Ohren auf die 26. Magdeburger Telemann-Festtage im März 2024 ein, welche sich unter dem Motto "Trendsetter" dem Werk der beiden Komponisten widmen.

Das Konzert "Staatstragend, verliebt, respektlos ..." am 3.3. im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129 wird von Bariton Dániel Foki, Georg Kallweit an der Violine, Pavel Serbin an Viola da gamba und Violoncello, Loredana Gintoli an Harfe und Sabine Erdmann am Cembalo gestaltet. Es moderiert Peter Huth.

Ballett "Borgia" im Magdeburger Opernhaus

In einer Choreographie von Jörg Mannes und mit Musik von Henryk Górecki, Dmitri Schostakowitsch und Philip Glass steht derzeit "Borgia" auf dem Spielplan des Theater Magdeburg. Vorstellungen sind im Opernhaus im Universitätsplatz 9 für für den 3.3., 26.4., 11. und 17.5. um 19.30 Uhr, den 7.4. um 16 Uhr, sowie für den 29.3. um 18 Uhr geplant. Jeweils eine halbe Stunde vor Beginn gibt es eine Einführung im Theatercafé "Rossini".

Die Borgias – spanische Emporkömmlinge im machtverwöhnten italienischen Adel, skrupellose Strippenzieher im Kampf um weltliche und kirchliche Macht, zügellose Renaissancemenschen mit Hang zu Ehebruch und Giftmord: Kaum eine Familie verkörpert wie diese Machtgier und moralische Korruption im Rom des 15. Jahrhunderts – und kaum eine fasziniert derart bis heute.

Passionsorgelkonzerte im Remter des Magdeburger Doms

Die hervorragende, filigrane Orgel im Remter des Magdeburger Doms wird in der Passionsorgelkonzertreihe im Mittelpunkt stehen und bei Konzerten erklingen.

Den Schlusspunkt setzt Martina Pohl am Sonntag, dem 3. März um 16 Uhr mit ihrem Konzertprogramm mit den Komponsiten Zoltàn Kodàly, Bach bis hin zu John Ebenezer West. Martina Pohl ist Organistin an der historischen Hildebrandt-Orgel Sangerhausen. Sie ist regelmäßig Gast renommierter Konzertzyklen im In- und Ausland und wurde mit der Ernennung zur Kirchenmusikdirektorin geehrt.

Die Remter-Orgel besticht durch ihre klangliche Vielseitigkeit und hohe Qualität bei überschaubarer Größe. Sie erlaubt ein sehr feines Spiel durch die Lieblichkeit der Intonation und ihre sensible Traktur. Nach dem Abbau der 1997 stillgelegten Orgel von 1949 im Remter des Domes eröffneten sich Wege für einen Orgelneubau. Über viele Jahre vorher stand als Interimsinstrument für die Wintermonate im Remter lediglich eine Digitalorgel zur Verfügung. Die Glatter-Götz/- Rosales-Orgel konnte am 8. Oktober 2011 eingeweiht werden.

Eintrittskarten gibt es nur an der Tageskasse für zehn Euro, ermäßigt acht Euro, jeweils ab einer Stunde vor Konzertbeginn. Der Remter des Domes ist beheizt.

Hops und Hopsi im Magdeburger Hundertwasserhaus

Zwei Auftritte absolvieren die Clowns Hops und Hopsi am 3. März im Theater in der Grünen Zitadelle im Magdeburger Hundertwasserhaus im Breiten Weg 8a. Die Vorstellungen für Familien mit Kindern von 3 bis 11 Jahren beginnen um 11 und um 15 Uhr.

Geboten werde ein etwa einstündiges Programm mit hochwertigem Clowns-Theater mit Spiel und Spaß sowie Jonglage, Musik und Zauberei. Hops und Hopsi beziehen die Kinder immer wieder in das Programm mit ein, sodass sie selbst als kleine Artisten mitmachen können.

Führung im Kunstmuseum Magdeburg

Eine Sonntagsführung mit Maria Graschberger ist in der Sammlung Gegenwartskunst im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraß 4 bis 6 geplant. Beginn ist um 15 Uhr. Die Führung steht unter dem Titel "Von A wie Assig bis Z wie Zorio".

Das Magdeburger Kunstmuseum zeigt zum einen Werke aus dem Mittelalter und die Klosterarchitektur der Romanik. Schwerpunkt ist die zeitgenössische Kunst mit Dauerausstellungen und Sonderausstellungen.

Landesbauausstellung Sachsen-Anhalt in der Messe Magdeburg

Die Landes-Bau-Ausstellung Sachsen-Anhalt steht seit nunmehr 33 Jahren als jährlich erste Bauausstellung des Landes für umfassende Information, aktuelle Trends und Entwicklungstendenzen auf dem Bausektor. Allerdings geht es hier um das individuelle Bauen, Planen, Wohnen und Handwerk als herausragende Themen. Das Konzept sieht seit Jahren eine klare inhaltliche Gliederung vor, was für die Branchenreinheit steht. Aber das bedeutet nicht Eintönigkeit. Vielmehr liegt unser Augenmerk auf einer für alle Seiten attraktiven Mischung aus allen Fachrichtungen der Baubranche sowie Inneneinrichtung, Garten und Terrasse.

Vom Planen und Finanzieren, Neu- und Umbau, Sanieren, Modernisieren und Wohnen sowie den verschiedensten handwerklichen Schwerpunkten spannt sich der Bogen über die Anwendung regenerativer Energien, Energieeinsparungen im Allgemeinen, Wasser- und Abwasseraufbereitung bis hin zu Fertig- und Massivhausanbietern, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten und neuen Ideen für den Innenausbau und Gartenbereich.

Die Landesbauausstellung findet in den Messehallen und auf dem Freigelände an der Tessenowstraße 9 statt. Geöffnet ist vom 1. bis 3. März jeweils von 10 bis 18 Uhr. Hunde dürfen auf die Messe mitgebracht werden.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausverkauft in Magdeburg und Restplätze

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Das Traumfresserchen" im Magdeburger Puppentheater und für "Nebenan" im Schauspielhaus.

Nur noch drei einzeln Restplätze gab es für 11 Uhr im Opernhaus zum Kinderkonzert von Sergei Prokofjew "Peter und der Wolf". Fünf Plätz gab es noch für das Kaffee-Konzert mit dem Opernchor im Opernhaus um 15 Uhr.