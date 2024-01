Verkehr Mit Video: Bauarbeiten an Magdeburger Brücke unterbrochen - Das steckt dahinter

Seit Anfang 2023 gibt es an der Oebisfelder Straße in Magdeburg eine Baustelle. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Brücke Richtung Barleben. Warum seit ein paar Wochen die Arbeiten stillstehen.