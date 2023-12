Jahr für Jahr schmückt eine Nachbargemeinschaft in Magdeburg ihre Häuser mit vielfältigen Lichtelmenten. Diese können noch bis nach Silvester erlebt werden.

Wo es in Magdeburg noch weihnachtlich leuchtet

Jahr für Jahr sind mehrere Häuser in der Straße Zum Bahnhof in Magdeburg-Beyendorf dekoriert. Leon Wahl und Kornelia Hampfler schmücken kräftig mit.

Magdeburg - Wer in die Straße Zum Bahnhof in Beyendorf einbiegt, wird von einem weihnachtlichen Lichterglanz begrüßt. Schon seit dem 1. Advent funkeln die vielfältigen Leuchtelemente in den Abendstunden von 16.30 bis 23 Uhr.

Ein Geschenk funkelt hier neben Stern und Weihnachtsschlitten. Foto: Konstantin Kraft

Dahinter steht eine besondere Gemeinschaft von Nachbarn. Dazu gehören Kornelia Hampfler und Leon Wahl. Jahr für Jahr schmücken sie ihre Wohnhäuser. Stetig kommen neue Elemente dazu. Ein Highlight ist beispielsweise eine Lichterkette, die quer über die Straße hängt.

Eine Lichterkette ist über die Straße gespannt. Foto: Konstantin Kraft

„Wir haben 2000 damit angefangen. Der Auslöser war die Geburt unseres großen Enkelkindes“, sagt Kornelia Hampfler.

Allen voran den Kindern, die durch die Straße laufen, soll mit den funkelnden Lichtern eine Freude bereitet werden. Noch bis zum 6. Januar soll die Dekoration in Betrieb bleiben. Auch zu Silvester werden die Lichter leuchten.