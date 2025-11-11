weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Arena-Neubau und Sanierung der Getec-Arena: Zukunft oder Größenwahn? Wie Magdeburg von Leipzig und Hannover lernen will

Magdeburg will groß denken - und plant mit zwei Arenen. Beispiele aus Hannover und Leipzig zeigen, dass der Weg mit Risiken und enormen Kosten gepflastert sein kann.

Von Sabine Lindenau 11.11.2025, 06:15
Die Quarterback Immobilien Arena in Leipzig ist Heimstätte des SC DHfK Leipzig. Sie soll erweitert werden und bis zu 12.000 Zuschauern Platz bieten. Foto: Steffen Höhne

Magdeburg. - Eine Stadt, zwei unterschiedlich große Arenen für den Sport und auch für Veranstaltungen: Magdeburg ist aktuell dabei, diese Pläne zu forcieren. Und verweist auf positive Beispiele aus Hannover und Leipzig. Der Sportausschuss ist skeptisch, ob es sich lohnt. Das sagen die beiden Städte.