Magdeburg will groß denken - und plant mit zwei Arenen. Beispiele aus Hannover und Leipzig zeigen, dass der Weg mit Risiken und enormen Kosten gepflastert sein kann.

Zukunft oder Größenwahn? Wie Magdeburg von Leipzig und Hannover lernen will

Die Quarterback Immobilien Arena in Leipzig ist Heimstätte des SC DHfK Leipzig. Sie soll erweitert werden und bis zu 12.000 Zuschauern Platz bieten.

Magdeburg. - Eine Stadt, zwei unterschiedlich große Arenen für den Sport und auch für Veranstaltungen: Magdeburg ist aktuell dabei, diese Pläne zu forcieren. Und verweist auf positive Beispiele aus Hannover und Leipzig. Der Sportausschuss ist skeptisch, ob es sich lohnt. Das sagen die beiden Städte.