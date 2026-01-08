Der Heimatverein Oebisfelde hat mit seiner „Zeitzeugenbroschüre“ eine neue Serie geschaffen, die auf gute Resonanz trifft. Nun ist der dritte Band geplant und es werden Betroffene gesucht, die sich an die Zeit in der Sperrzone erinnern.

Die Jahre im Sperrgebiet: Wer erinnert sich?

Ulrich Pettke ist der erste Vorsitzende des Heimatvereins Oebisfelde und Ansprechpartner für interessierte Zeitzeugen.

Oebisfelde. - Mit seinen Zeitzeugenbroschüren hat der Oebisfelder Heimatverein in kurzer Zeit ein weiteres Stück regionaler Erinnerungskultur geschaffen. Was erst im vergangenen Herbst begann, entwickelte sich innerhalb weniger Monate zu einer viel beachteten Buchreihe, die historische Ereignisse aus persönlicher Perspektive dokumentiert – und zugleich das Interesse an der Geschichte der Grenzregion neu belebt.