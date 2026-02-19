In Hörsingen sorgt der Karnevalsverein für einen bunten und stimmungsvollen Ausklang der fünften Jahreszeit und macht dabei deutlich, dass die Tradition im Ort generationsübergreifend gelebt wird.

Partystimmung in Hörsingen: Der Karnevalsverein lässt es krachen

Hörsingen. - Wenn im Dorfgemeinschaftshaus Hörsingen die fünfte Jahreszeit ihren Höhepunkt hat, steckt dahinter weit mehr als ein Abend mit Tanz und Büttenreden. Der Hörsinger Karnevalverein ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil des Dorflebens – getragen von Ehrenamt, Familien und einer starken Tradition.