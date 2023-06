In Groß Germersleben brannte am Mittwoch, den 7. Juni, ein Einfamilienhaus. Fünf Wehren aus zwei Landkreisen waren vor Ort.

Groß Germersleben - Ein Hausbrand ist für die Bewohner immer eine schreckliche

Erfahrung, auch, wenn sie selbst es unbeschadet aus den Flammen schaffen. So auch in Groß Germersleben, wo es am Mittwochabend, den 7. Juni, gegen 21 Uhr zu einem Einfamilienhausbrand kam.