Die Schüler der Internatsschule Hadmersleben haben in der Weihnachtszeit Spenden gesammelt. Wie viel zusammen kam und wem das Geld zugute kommt.

Die Schülervertreter Eva, Clemens und Ida übergaben gemeinsam mit den Schulleitern Frank Melsbach und Astrid von Smuda die gesammelten Spenden an Susi Brandt und Dirk Weinrich von der Mitteldeutschen Kinderkrebsforschung.(v.l.n.r.: Frank Melsbach, Eva, Astrid von Smuda, Clemens, Susi Brandt, Ida, Dirk Weinrich)

Hadmersleben - Die Schüler der privaten Internatsschule Hadmersleben dürften nun mit Stolz auf einen neuen Wandschmuck in den Hallen des ehemaligen Klosters blicken. Denn dort hängt nun ein symbolischer Scheck über die stolze Summe von 1290,21 Euro. Diese Summe haben die Schüler beim gemeinsamen Adventssingen sowie ihrem hauseigenen Weihnachtsmarkt gesammelt: Durch den Verkauf selbstgebackener Plätzchen, frisch geschmierter Schmalzbrote und verlockend duftender Waffeln, aufgestockt durch Beigaben von Eltern und Lehrern.

Jedes Jahr sammeln die Schüler Geld für einen guten Zweck, berichtet Schulleiterin Astrid von Smuda. Diesmal sei die Entscheidung auf die Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung gefallen. Diese Wahl war eine persönliche: Einer ihrer Schüler sei durch die Erkrankung eines Geschwisterkindes selbst betroffen gewesen.

Stiftung Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung versechsfacht Spende der Hadmersleber Schüler

Am Dienstagvormittag war es nun soweit und drei Vertreter der Schülerschaft durften ihre gesammelten Spenden persönlich an die Stiftung übergeben. Diese wurde vertreten durch ihren Repräsentanten, den Magdeburger Unternehmer Dirk Weinrich und von Susi Brandt, bekannt vor allem als langjährige Moderatorin der Sendung „MDR Sachsen-Anhalt heute“.

Für große Freude bei Schülern und Schulleitung sorgte die Ankündigung, dass die Stiftung alle eingehenden Spenden versechsfacht. Aus 1.290,21 Euro werden so mal eben 7.741,26 Euro, die der Krebsforschung zugute kommen, rechnete Elftklässlerin Ida blitzschnell aus.

Zum Abschluss der feierlichen Übergabe formulierte Schulleiterin Astrid von Smuda einen Wunsch an ihre Schüler: Dass diese aus der Schulzeit mitnehmen mögen, dass Spenden ein Teil ihres Lebens ist.