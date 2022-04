Kakerlaken und Schimmel bei Essensversorger: Dezernent des Altmarkkreises Salzwedel spricht Klartext

Salzwedel - Die Vorwürfe gegen den Essenslieferanten Pfiff an der Hoyersburger Straße in Salzwedel werden immer konkreter. Nachdem die Volksstimme über Missstände berichtete – der Landkreis hatte das komplette Gebäude am 23. September gesperrt - klagten auch Schulleiter über die Zustände in der Firma. Nun aber kommt es knüppeldick für den Versorger: Kreisdezernent Hans Thiele spricht über die Gründe der Schließung, schwere Versäumnisse und allerhand Mängel.