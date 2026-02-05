weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Wärmeplanung Keine neue Fernwärme für einige Gebäude in Schönebeck

Die Gründe warum SWB und GWG in diesem Jahr keine Veränderungen in Angriff nehmen werden, sind unterschiedlich. Ein Überblick

Von Stefan Demps 05.02.2026, 18:02
Ein Teil der Fernwärmeversorgung, die schon auf dezentralen Betrieb umgetsellt worden sind.
Ein Teil der Fernwärmeversorgung, die schon auf dezentralen Betrieb umgetsellt worden sind. Foto: Andreas König

Schönebeck. - Der Ausbau der Fernwärme ist für die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) ein großes Thema. Dieses wird mit Hilfe der Stadtwerke in der Bertolt-Brecht-Straße umgesetzt. Das erklärte Ziel ist, weitere Wohnung an die Fernwärme anzuschließen. Nach den ersten 66 Wohnungen im letzten Jahr folgt in diesem Jahr der nächste Schritt.