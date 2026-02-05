Eil
Wärmeplanung Keine neue Fernwärme für einige Gebäude in Schönebeck
Die Gründe warum SWB und GWG in diesem Jahr keine Veränderungen in Angriff nehmen werden, sind unterschiedlich. Ein Überblick
05.02.2026, 18:02
Schönebeck. - Der Ausbau der Fernwärme ist für die Wohnungsbaugenossenschaft Schönebeck (WBG) ein großes Thema. Dieses wird mit Hilfe der Stadtwerke in der Bertolt-Brecht-Straße umgesetzt. Das erklärte Ziel ist, weitere Wohnung an die Fernwärme anzuschließen. Nach den ersten 66 Wohnungen im letzten Jahr folgt in diesem Jahr der nächste Schritt.