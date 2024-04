Keine Züge zwischen Aschersleben und Halle, Vandalismus in Calbe, eine Bauhütte, die am Cokturhof in Schönebeck investiert, ein tierisches Osterfest in Bernburg: Hier im Ticker finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der neue Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor Ostern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 28. März 2024.

Die frischesten Nachrichten auf einen Blick

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm.

Sie interessiert heute noch unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 30. März 2024, warum Schönebeck in zwei Jahren zur Hauptstadt wird.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 2. April 2024:

Das ist neu am Dienstag:

6.42 Uhr: Der Städtepartnerschaftsverein Schönebeck (Elbe) hat auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Das wurde der Volksstimme mitgeteilt. Alter und neuer Vorsitzender ist Markus Baudisch, seine Stellvertreter sind Grit Bornemann und Matthias Zander. Dem Vorstand gehören außerdem Diana Zander (Schatzmeisterin), Olaf Koch (Schriftführer), Viola Stephan und Olaf Droste an (beide Beisitzer).

Der Verein hat außerdem seinen Jahresplan 2024 beschlossen. Höhepunkt wird unter anderem der gegenseitige Jugendaustausch mit der türkischen Partnerstadt Söke sein. Beide Veranstaltungen werden gemeinsam mit dem Awo-Kreisverband organisiert und sollen jeweils im Sommer und Herbst durchgeführt werden.

Abellio: Bis Juni keine Züge nach Halle

6.29 Uhr: Wie das Verkehrsunternehmen Abellio informiert, wird vom morgigen Mittwoch bis einschließlich Sonntag, 23. Juni, kein Zug zwischen Aschersleben und Halle verkehren. Einer Pressemitteilung zufolge führen Bauarbeiten des Schienennetzbetreibers DB Infrago zum Ausfall aller Fahrten der Regionalexpresslinien RE 4 und RE 24.

Wie es heißt, werden die Züge in diesem Zeitraum durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Laut Abellio verkehren sowohl Expressbusse ohne Zwischenhalt mit Anschluss in Aschersleben an die Züge von und nach Halberstadt und Goslar, als auch Busse, die alle Unterwegshalte bedienen. Fahrgäste sind daher angehalten, besonders auf die Wahl des Ersatzbusses zu achten.

Wer nur zwischen Halle und Könnern unterwegs ist, kann auf die Züge der RB 47 ausweichen. Diese verkehren wohl planmäßig über Bernburg nach Magdeburg. Alle Informationen zu Fahrzeiten und Planänderungen gibt es auf www.abellio.de oder über die Telefon-Hotline 0800/223 55 46.

Vandalismus in Calbe

6.12 Uhr: Viel Vandalismus gab es wieder in Calbe. Ziel der Täter waren in der Saalestadt diesmal Garagen an der Salzer Straße sowie der Sportplatz.

Eine Scheibe der Bushaltestelle wurde zerstört. (Foto: Stadt Calbe)

Auch die Bushaltestelle vor der Hegersporthalle wurde erneut stark beschädigt. Wer sind die Täter? Das fragt sich auch die Polizei.

Neues Juwel am Cokturhof in Schönebeck

6.03 Uhr: Die Bauhütte Quedlinburg GmbH eröffnet in Schönebeck einen zweiten Firmenstandort. Das Unternehmen investiert dafür zwei Millionen Euro und führt eine Zukunftswerkstatt durch.

Lotte Gerhardt (von links) zeigt Praktikantin Lucy Hammer, wie Abdrucke gefertigt werden. Im Hintergrund Inhaber und Chef der Bauhütte Quedlinburg GmbH, Dirk Rothe. Die Werkstätten sind auf dem Cokturhof gelegen, wo sich früher die Führerscheinstelle und das Bürgerbüro befanden. (Foto: Olaf Koch)

Die Bauhütte Quedlinburg mit Sitz in Ballenstedt wurde 2008 gegründet. Nach dem mittelalterlichen Vorbild der Bauhütten arbeiten hier unter einem Dach vereint hochspezialisierte Steinmetze, Stuckateure, Maurer und Maler Hand in Hand. Was sie genau in Schönebeck vorhat, lesen Sie hier.

Ein tierisches Osterfest in Bernburg

5.56 Uhr: Der Tiergarten Bernburg hat am Ostersonntag wieder viele Familien angezogen. Dabei wurde erstmals Faultier Tata der Öffentlichkeit gezeigt.

Jessica Eggert war mit Schleiereule Runa da, die sacht gestreichelt werden darf. (Foto: Anja Riske)

Die wenigen Tropfen Nieselregen, die am Vormittag des Ostersonntags fallen, machen den Besuchern des Bernburger Tiergartens nichts aus. Schon bald nach dem leichten Schauer wurden sie mit strahlendem Sonnenschein belohnt, während sie all die kleinen und großen Attraktionen entdecken, die sich ihnen beim Osterfest im Tiergarten sonst noch boten.