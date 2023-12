In der Tischlerei Froese in Welsleben übte die Feuerwehr den Ernstfall. Selbst für erfahrene Kameraden keine leichte Übung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Welsleben. - Bereits im Jahr 2005 fand eine Übung in der Tischlerei Froese in Welsleben statt. Die letzte allgemeine Alarmierungsübung datiert aus dem Dezember 2015 im Ortsteil Biere, ebenfalls ein Gebäudebrand. Doch anders als in Biere stand diesmal nicht ein Wohnungsbrand, sondern ein Brand in einer Tischlerei auf dem Übungsplan.