7.17 Uhr: Nach dem Einbruch am Wochenende läuft seit Dienstag in der Kita „Zwergenland“ in Löderburg wieder der normale Betrieb. Nach dem Einbruch haben die Erzieherinnen die Einrichtung auf Vordermann gebracht. Das bestätigte Ina Siebert, Fachdienstleiterin Jugend, Bildung und Soziales in Staßfurt.

Die Kita Löderburg wurde am Wochenende zum Tatort eines Einbruchs. Jetzt läuft der Betrieb wieder. (Foto: Enrico Joo)

„Es gab keinen großen Sachschaden. Es wurde nicht viel geklaut“, sagt Siebert. „Aber es gab eine ganz große Verwüstung.“ So sei unter anderem Spielzeug entwendet, Schränke seien durchwühlt worden. Die Spurensicherung sei vor Ort gewesen, die Polizei ermittele.

Staßfurter Stadtgeschichte virtuell

6.56 Uhr: Geschichte lässt sich ganz neu entdecken - auch in Staßfurt Die Geschichtsreihe „Stadtgeschichte neu erleben“ der Staßfurter Urania wird am Donnerstag, 21. März, ab 16 Uhr fortgesetzt.

Karl-Michael Beyer vom Staßfurter Geschichtsverein wird an diesem Nachmittag über das Thema „Virtuelle Stadtbegehung einmal anders“ in den Räumen der Urania referieren. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.

Weniger Empfänger beim Bürgergeld

6.42 Uhr: Im Salzlandkreis gib es seniger Bezieher von Bürgergeld. Die Zahl der Empfänger von Bürgergeld im Salzlandkreis ist innerhalb eines Jahres um mehr als fünf Prozent gesunken.

Im Januar 2024 waren es 5.238 Menschen, die als Arbeitslose im SGB II gemeldet waren. Im Januar 2023 waren es noch 5.517, also ein Rückgang von 279 Personen und 5,1 Prozent. Auch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist weniger geworden.

Geburtenstation in Aschersleben lädt ein

6.14 Uhr: Das Ameos-Klinikum Aschersleben öffnet heute seine Türen für alle werdenden Eltern und Interessierten, um einen Einblick in die Welt der Geburtshilfe zu geben. Der Elterninfoabend beginnt um 17 Uhr in der Cafeteria des Klinikums.

Katrin Herrmann führt heute für Ameos durch die Räumlichkeiten und erläutert ausführlich das Konzept der Geburtsklinik. (Foto: Ameos)

Den Abend gestalten werden Katrin Herrmann, Leitende Hebamme, und Svenja Benedix, Ärztin für Geburtshilfe. Gemeinsam werden sie durch die Räumlichkeiten führen und ausführlich über das Konzept der Geburtsklinik und die vorhandenen Möglichkeiten der medizinischen Intervention im Rahmen der Entbindung sprechen. Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Zerstörungswut auf der Alten Bibel

6.06 Uhr: Die Farbattacken auf der Alten Bibel in Bernburg nehmen kein Ende. Jetzt häufen sich aber auch die Zerstörungen. Nachdem Unbekannte bereits vor rund zwei Wochen den Schriftzug am Hang mit Farbe beschmiert und teilweise zerstört hatten, gehen die Farbattacken und die blinde Zerstörungswut nun am anderen Ende des Parks weiter.

Die Salzkristalle wuden erneut mit Farbe bechmiert. (Foto: Engelbert Pülicher)

Inzwischen wird der Ruf der Bernburger nach einer Kameraüberwachung im Stadtpark immer lauter.

Ganz brav durch Schönebeck

5.53 Uhr: Schrittgeschwindigkeit auf dem Schönebecker Marktplatz, mit Tempo 50 über die Magdeburger Straße: Was erlebt man man Schönebeck, wenn man sich strikt ans Tempolimit hält? Unser Reporter Paul Schulz hat jetzt den Selbsttest gemacht.

Reporter Paul Schulz startet zum Selbsttest. Wie reagieren andere Fahrer, wenn man sich immer strikt ans Tempolimit hält? (Foto: Lisa Tschoeltsch)

So viel kann schon verraten werden: Übergriffe und Überholmanöver sind ausgeblieben. Und Gründe, daran zu zweifeln, dass er nachher noch den Text schreiben kann, waren auch völlig unbegründet. Aber spannend war die ein oder andere Situation schon - vor allem die auf dem Marktplatz...