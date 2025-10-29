Spielplatz, Jugendpflege in Lokalpolitik Stadtrat Staßfurt streitet um Themen für Nachwuchs
Der Stadtrat befasst sich Donnerstag, 30. November 2025, mit der Zukunft der Jugendpflege, mit Kita- und Spielplatzplänen. Thema auch: Wegfall von Entschädigungen.
29.10.2025, 18:05
Staßfurt. - Der Streit um die künftige offene Kinder- und Jugendarbeit und Jugendpflege in der Stadt Staßfurt soll bei der heutigen Stadtratssitzung auf die Tagesordnung gehoben werden. Dieses Thema hatte sich wegen unzureichender personeller Besetzung dieses Verwaltungsbereichs zuletzt zugespitzt. Auch die ehrenamtliche Führung durch die Frau von Bürgermeister René Zok (CDU) spielte dabei eine Rolle.