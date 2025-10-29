Der Stadtrat befasst sich Donnerstag, 30. November 2025, mit der Zukunft der Jugendpflege, mit Kita- und Spielplatzplänen. Thema auch: Wegfall von Entschädigungen.

Um die blau markierte Fläche als Standort für den geplanten Spielplatz für die Erich-Weinert-Siedlung in Staßfurt und die Aufnahme in die Prioritätenliste der Stadt geht es im Stadtrat.

Staßfurt. - Der Streit um die künftige offene Kinder- und Jugendarbeit und Jugendpflege in der Stadt Staßfurt soll bei der heutigen Stadtratssitzung auf die Tagesordnung gehoben werden. Dieses Thema hatte sich wegen unzureichender personeller Besetzung dieses Verwaltungsbereichs zuletzt zugespitzt. Auch die ehrenamtliche Führung durch die Frau von Bürgermeister René Zok (CDU) spielte dabei eine Rolle.