Der letzte Stadtrat des Jahres rückt näher – und damit die letzte Weichenstellung vor dem Jahreswechsel. Was Staßfurt an- und umtreibt. Ein Sechs-Punkte-Programm.

Was Staßfurt derzeit an- und umtreibt

Das Symbol der Stadterneuerung Staßfurts: ein Blick aufs Gelände des Stadtsees.

Staßfurt - Die letzte Stadtratssitzung naht – und damit die letzte politische Weichenstellung des Jahres. Im Vorfeld treibt Staßfurt stadtplanerisch vor allem ein Sechs-Punkte-Programm an und um. Wesentliche Bestandteile: die Kommunale Wärmeplanung und neutrale Gase, Sonnen- und Windenergie, die Grundsteuer-Reform, Niederschlagsgebühren und Leerstand, umworbene Neubürger, das medizinische Versorgungsnetz, der Telenotarzt und die Friedhofssatzung. Ein Sechs-Punkte-Programm.