Der Deutsche Wetterdienst warnt für Dienstag, 13. Januar, vor glatten Straßen. Die Schülerbeförderung im Landkreis Stendal bleibt aus diesem Grund eingestellt.

Aufgepasst: Am Dienstag, 13 Januar, soll es auf den Straßen im Landkreis Stendal glatt werden.

Stendal - Die Schülerbeförderung im Landkreis Stendal wird auch am 13. Januar eingestellt. Grund dafür sei das vom Deutschen Wetterdienst erwartete Glatteis im Verlaufe der Nacht und in den Morgenstunden, teilte das Büro des Landrates mit.

Der Wetterdienst erwarte „eine hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Eine erneute prekäre Wetterlage ist vorhanden. Demnach soll es einen Übergangsbereich von Schnee zu Regen geben, der besonders gefährlich ist, da der Niederschlag auf gefrorene Böden trifft, so dass mit einem sofortigen Eisansatz zu rechnen ist.“

Lesen Sie auch: Warum in Stendal nicht überall der Schnee geräumt wird

Das beschriebene Szenario soll in der Nacht und in den Morgenstunden den Landkreis Stendal erreichen. Weil nicht sichergestellt werden kann, dass die Schülerbeförderung und die Spezialschülerbeförderung den ganzen Tag gewährleistet werden können, wird der Schülerverkehr vorsorglich eingestellt. Nicht betroffen davon sei vorerst der Linienbusbetrieb im öffentlichen Personennahverkehr, „der unter regelmäßiger Beobachtung der Lage gegeben falls angepasst wird“. Aktuelle Informationen gibt es unter www.stendalbus.de.

Ob und in welcher Form Unterricht stattfindet, entscheiden die Schulen individuell. Sie haben in jedem Fall geöffnet und werden eine Betreuung der Kinder sicherstellen.