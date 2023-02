Waltraud und Walter Grobler in Tangerhütte steht ein seltenes Jubiläum bevor: 65 Jahre lang sind sie verheiratet und würden es immer wieder tun. In ihrer neuapostolischen Kirche, die das Paar ein Leben lang begleitet, wird ihre Ehe noch einmal gesegnet.

Nach 65 Jahren wird eine Ehe in Tangerhütte noch einmal gesegnet

Waltraud und Walter Grobler bei ihrer Hochzeit 1958. Das ist inzwischen 65 Jahre her.

Tangerhütte - Waltraud und Walter Grobler feiern eigentlich erst in wenigen Tagen ihre eiserne Hochzeit. Das Ehegelübde, das sie sich vor 65 Jahren im kleinen Uetz gaben, bestätigen die 85- und der 86-Jährige aber schon dieses Wochenende mit einer erneuten Segnung ihrer Ehe in der neuapostolischen Kirche in Tangerhütte.