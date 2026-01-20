In gleich drei Stadtteilen bringen die Stadtwerke Wernigerode Bauland auf den Markt. Wer sich für die neuen Wohngebiete interessiert, was Käufer bremst und wie die Nachfrage ausfällt.

Bauland in Wernigerode: Wie gefragt Grundstücke sind und warum viele Interessenten zögern

Im neuen Wohngebiet an der Börstedter Straße in Silstedt stehen erste Häuser, weitere Eigenheime sind im Bau.

Wernigerode. - Jahrelang war Bauland in Wernigerode knapp. Nun schießen in der Harz-Stadt viele neue Wohngebiete aus dem Boden. Einer der großen Anbieter sind dabei die Stadtwerke – doch wie gefragt sind die Grundstücke bei Häuslebauern?