weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. DRK schließt Altkleidercontainer: Müll-Problem in Wernigerode

Deutsches Rotes Kreuz verzweifelt „Eine einzige Katastrophe“: Verschlossene Container für Altkleider in Wernigerode mit Lumpen zugemüllt

Die Altkleider-Container des DRK in Wernigerode sind dicht – doch die Lumpenberge wachsen weiter. Wie will das Rote Kreuz dieses Chaos jetzt stoppen?

Von Holger Manigk Aktualisiert: 16.01.2026, 14:15
Nur gut einen Tag nach ihrer Schließung sind die Altkleider-Container beim DRK Wenrigerode schon vollgestopft und zugemüllt.
Nur gut einen Tag nach ihrer Schließung sind die Altkleider-Container beim DRK Wenrigerode schon vollgestopft und zugemüllt. Foto: Krystyna Biethahn/ DRK-Kreisverband Wernigerode

Wernigerode. - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Wernigerode musste gerade erst seine letzten drei Altkleider-Container verschließen. Schon nach einem Tag türmen sich nun auf dem Gelände des Kreisverbandes an der Lindenallee Lumpenberge.