Deutsches Rotes Kreuz verzweifelt „Eine einzige Katastrophe“: Verschlossene Container für Altkleider in Wernigerode mit Lumpen zugemüllt
Die Altkleider-Container des DRK in Wernigerode sind dicht – doch die Lumpenberge wachsen weiter. Wie will das Rote Kreuz dieses Chaos jetzt stoppen?
Aktualisiert: 16.01.2026, 14:15
Wernigerode. - Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Wernigerode musste gerade erst seine letzten drei Altkleider-Container verschließen. Schon nach einem Tag türmen sich nun auf dem Gelände des Kreisverbandes an der Lindenallee Lumpenberge.