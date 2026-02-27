Auktion am Amtsgericht Wernigerode Glasmüll-Halde im Harz bleibt ein Problemfall: Warum die Zwangsversteigerung scheiterte
Die Zwangsversteigerung einer Industriebrache mit einem großen Glasmüll-Berg bei Wernigerode ist geplatzt. Was die Überprüfung des vermeintlichen Auktionsgewinners der Auktion ergeben hat.
27.02.2026, 18:15
Reddeber/Wernigerode. - Die Zwangsversteigerung einer Industriebrache im Gewerbegebiet Aue-Mitte hat Erwartungen in Reddeber geweckt: Beseitigt ein neuer Eigentümer endlich Tausende Tonnen Glasmüll, die auf dem Gelände am Brockenblick lagern? Diese Hoffnung ist vorerst zerstoben.