  4. Auktion am Amtsgericht Wernigerode: Glasmüll-Halde im Harz bleibt ein Problemfall: Warum die Zwangsversteigerung scheiterte

Die Zwangsversteigerung einer Industriebrache mit einem großen Glasmüll-Berg bei Wernigerode ist geplatzt. Was die Überprüfung des vermeintlichen Auktionsgewinners der Auktion ergeben hat.

Von Holger Manigk 27.02.2026, 18:15
Diese Industriebrache mit einer großen Bruchglas-Halde im Gewerbegebiet von Reddeber stört Einwohner des Wernigeröder Ortsteils seit Jahren.
Diese Industriebrache mit einer großen Bruchglas-Halde im Gewerbegebiet von Reddeber stört Einwohner des Wernigeröder Ortsteils seit Jahren. Foto: Holger Manigk

Reddeber/Wernigerode. - Die Zwangsversteigerung einer Industriebrache im Gewerbegebiet Aue-Mitte hat Erwartungen in Reddeber geweckt: Beseitigt ein neuer Eigentümer endlich Tausende Tonnen Glasmüll, die auf dem Gelände am Brockenblick lagern? Diese Hoffnung ist vorerst zerstoben.