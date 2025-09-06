weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Harzer Schmalspurbahnen schwer angeschlagen: HSB-Krise in Wernigerode: Millionen-Flop um Dampflokwerkstatt sorgt für Empörung

Politischer Zündstoff in Wernigerode: Die gläserne Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) wird zum Millionenflop. Frühere Entscheidungsträger geraten unter Druck. Wie geht es weiter in der Touristenstadt?

Von Holger Manigk 06.09.2025, 14:45
Im Sommer 2022 eröffneten die Harzer Schmalspurbahnen ihre neue Dampflokwerkstatt in Wernigerode.
Wernigerode. - Die Krise der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) sorgt für Entsetzen im Wernigeröder Stadtrat. Fragen gibt es vor allem zu den Folgen der Misere des Unternehmens für die Stadt - und zur 15 Millionen Euro teuren, aber kaum funktionierenden Dampflokwerkstatt.