Politischer Zündstoff in Wernigerode: Die gläserne Dampflokwerkstatt der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) wird zum Millionenflop. Frühere Entscheidungsträger geraten unter Druck. Wie geht es weiter in der Touristenstadt?

Im Sommer 2022 eröffneten die Harzer Schmalspurbahnen ihre neue Dampflokwerkstatt in Wernigerode.

Wernigerode. - Die Krise der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) sorgt für Entsetzen im Wernigeröder Stadtrat. Fragen gibt es vor allem zu den Folgen der Misere des Unternehmens für die Stadt - und zur 15 Millionen Euro teuren, aber kaum funktionierenden Dampflokwerkstatt.