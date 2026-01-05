Mit der Rübelandbahn können Eisenbahn-Liebhaber dank zweier Sonderfahrten am 17. und 18. Januar 2026 den Höhlenort Rübeland ansteuern. Was sie dort erleben können.

Mit der Bergkönigin in den Oberharz: Dampflok fährt 2026 wieder nach nach Rübeland

Mit der Rübelandbahn geht es am 17. und 18. Januar nach Rübeland.

Rübeland. - Bei zwei Sonderfahrten im Januar 2026 geht es mit der Rübelandbahn in den Höhlenort im Oberharz. Wer also mit viel Dampf durch den Harz reisen will, hat dazu am Wochenende 17. und 18. Januar die Möglichkeit.

Vor Ort haben Besucher die Gelegenheit, entweder Rübeland zu erkunden und etwa auf der Aussichtsplattform Hoher Kleef einen Blick über den Höhlenort zu erhalten. Oder sie können der Baumannshöhle einen Besuch abzustatten. Dort finden planmäßig alle 20 Minuten Führungen durch die Tropfsteinhöhle statt, die letzte ist für 15.30 Uhr geplant. Die zweite Höhle, die Hermannshöhle, ist zu dieser Zeit noch geschlossen und wird ab dem Frühjahr wieder geöffnet.

Karten können am Fahrtag in Blankenburg gekauft werden

Bei den rund 50-minütigen Führungen geht es tief hinein in die Harzer Berge. Während der Tour erfahren die Teilnehmer Wissenswertes rund um die Baumannshöhle, ihre Tropfsteine und die unterirdische Naturbühne im Goethesaal.

Organisiert wird die Fahrt mit dem Winterdampfexpress nach Rübeland und zurück nach Blankenburg von der Arbeitsgemeinschaft Rübelandbahn. Fahrkarten für die Rübelandbahn gibt es am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Januar, jeweils ab 12 Uhr im Bahnhof der Blütenstadt.

Abfahrt in Blankenburg ist an beiden Tagen um 13.15 Uhr. Ankunft in Rübeland ist jeweils um 14 Uhr. Die Rückfahrt im Oberharz-Ort startet jeweils um 15.55 Uhr. Um 16.40 Uhr ist die Ankunft in Blankenburg geplant. Weitere Infos sind auf der Internetseite www.arbeitsgemeinschaft-ruebelandbahn.de zu finden.

Und wer keine Gelegenheit hat, die Fahrten an dem Wochenende mitzumachen, für den gibt es im Jahresverlauf viele weitere Gelegenheiten: Die nächsten Fahrten mit der Rübelandbahn finden bereits am 14. und 15. Februar statt.