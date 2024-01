Wegen der maroden Stützmauer an der Kreisstraße bei Neuwerk ist die Strecke noch immer eingeengt. Abhängig von einer Untersuchung des Landkreises Harz in diesem Jahr, könnte der Verkehr weiter eingeschränkt werden. Auf die Frage, ob sich eine Sanierung noch lohnt, hat der Landkreis inzwischen eine Antwort.

Oberharz: Entscheidung über marode Stützmauer an Kreisstraße ist gefallen

Neuwerk. - Die marode Stützmauer an der Kreisstraße zwischen Kreuztal und Neuwerk beschäftigt weiter den Landkreis Harz. Seit Jahren ist die Stand- und Verkehrssicherheit aufgrund zahlreicher Schäden an der Mauer erheblich beeinträchtigt. Die Fahrbahnbreite ist an einer Stelle sogar eingeschränkt, um die Mauer zu entlasten. Nun soll dieses Jahr die nächste Hauptprüfung erfolgen, antwortet die Pressestelle des Landkreises auf Anfrage. Unabhängig von den Ergebnissen steht bereits eine Entscheidung fest.