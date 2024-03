Betreiber des Naturerlebnisdorfs Blauvogel in Rotacker (Hasselfelde) sehen wegen hoher Kosten zukünftige Projekte kritisch.

Das Naturerlebnisdorf Blauvogel in Rotacker verfügt über 64 Ferienwohnungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Rotacker. - Ungefähr 40.000 Übernachtungen pro Jahr zählt die Ferienanlage Blauvogel in Rotacker laut Udo Poppe, dem Vorsitzenden des Verwaltungsbeirats des Naturerlebnisdorfs. Die Betreiber investieren auch in den Ausbau ihrer touristischen Angebote, wie zuletzt mit dem Bau eines neuen Saunahauses für ihre Gäste. Jedoch sieht der Verwaltungsbeirat des Naturerlebnisdorfs weitere Investitionen in Zukunft kritisch. Der Grund: Die immer weiter ansteigenden Kosten für die Anlage.