Landtagswahl 2026 in Sachsen-Anhalt Wernigerode streitet über CDU-AfD-Kurs – Brandmauer-Debatte eskaliert
CDU-Fraktionschef Matthias Winkelmann fordert das Ende der Brandmauer zur AfD – und bringt damit Wernigerodes Stadtrat in Aufruhr. SPD, Grüne, Die Linke und Bunte Liste schlagen Alarm - was ihnen Sorgen macht.
08.11.2025, 06:30
Wernigerode. - Erneut hat ein CDU-Politiker aus dem Harz das Ende der Brandmauer zur AfD gefordert - diesmal Matthias Winkelmann. Damit löst der Fraktionschef der Christdemokraten im Stadtrat eine heiße Debatte in Wernigerode aus und Sorgen bei anderen Parteien. SPD und Grüne werfen ihm eine bedenkliche Kursänderung vor.