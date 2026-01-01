EIL:
Entscheidung ist gefallen Wernigeröder Wiesngaudi 2026: Geht das Oktoberfest im Harz in die nächste Runde?
Die Wernigeröder Wiesngaudi hat 2025 für ein volles Zelt und ausgelassene Stimmung gesorgt. Doch seitdem fragen sich Fans der Party: Wie geht es nun mit dem Oktoberfest im Harz weiter? Die Veranstalter haben gründlich nachgerechnet und legen sich nun fest.
Aktualisiert: 01.01.2026, 14:02
Wernigerode. - Heißt es auch 2026 wieder „O'zapft is!“ in Wernigerode? Die neuen Veranstalter wollten sich nach ihrer Premiere im September 2025 nicht gleich festlegen, ob sie den Party-Reigen 2026 fortsetzen werden. Nun ist ihre Entscheidung zur Zukunft der Wernigeröder Wiesngaudi gefallen.