Die Wernigeröder Wiesngaudi hat 2025 für ein volles Zelt und ausgelassene Stimmung gesorgt. Doch seitdem fragen sich Fans der Party: Wie geht es nun mit dem Oktoberfest im Harz weiter? Die Veranstalter haben gründlich nachgerechnet und legen sich nun fest.

Wernigeröder Wiesngaudi 2026: Geht das Oktoberfest im Harz in die nächste Runde?

Seit rund 20 Jahren wird die Wernigeröder Wiesngaudi gefeiert. Wird die Tradition 2026 fortgesetzt?

Wernigerode. - Heißt es auch 2026 wieder „O'zapft is!“ in Wernigerode? Die neuen Veranstalter wollten sich nach ihrer Premiere im September 2025 nicht gleich festlegen, ob sie den Party-Reigen 2026 fortsetzen werden. Nun ist ihre Entscheidung zur Zukunft der Wernigeröder Wiesngaudi gefallen.