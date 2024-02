Elbeu - Händchen haltend sitzen Rosemarie und Günter Lösche auf ihrem Sofa in Wolmirstedts Ortsteil Elbeu. Sie feiern ihre Liebe, die sie seit nunmehr 70 Jahren miteinander teilen. Es war der 13. Februar 1954 als beide sich das Ja-Wort gaben. „Da schien die Sonne genauso wie heute“, erinnert sich Rosemarie Lösche. Und sonnig war nicht nur das Wetter an ihrem Hochzeitstag, auch ihre Ehe selbst beschreiben beide als die glücklichste Zeit ihres Lebens. Was aber ist das Geheimnis hinter einer Liebe, die fast ein dreiviertel Jahrhundert überdauert?

„Das lässt sich an vielen Dingen festmachen. Das wichtigste ist aber, dass man den Richtigen heiratet“, sagt Rosemarie Lösche und ergreift die Hand ihres Mannes. Dass sie den Richtigen gefunden hatte, wusste sie schon beim ersten Aufeinandertreffen. Für beide war es Liebe auf den ersten Blick. Günter Lösche war zur Armee in Burg, als er bei einem Tanzabend seine Rosemarie kennenlernte, die damals in Burg wohnte. „Als ich ihn schon von weitem gesehen habe, dachte ich: Ja, das kann was werden.“ „Aber sie war erst 16 Jahre jung, und ich habe zu ihren Eltern gesagt, die zwei Jahre schaffe ich noch“, erinnert sich der 92-Jährige.

Gute und schwere Zeiten

Als seine Rosemarie 18 war, haben sie geheiratet. „In guten wie in schlechten Zeiten haben wir uns versprochen und uns immer daran gehalten“, sagt die 88-Jährige. Denn auch harte Zeiten haben ihre Ehe geprägt. „Unser einer Sohn starb mit 19 Jahren. Da ist man auch nach so langer Zeit nie ganz drüber hinweg“, sagt Rosemarie Lösche. Gegenseitig haben sie sich Kraft gegeben. „Liebe heißt auch, dass man immer füreinander da ist“, weiß die Platin-Braut aus Erfahrung.

Das Hochzeitsfoto des Gnaden-Paares vom 13. Februar 1954. Foto: Kristina Reiher

Beide haben die Familie immer an erste Stelle gesetzt - und viele Abenteuer zusammen erlebt. Fünf Kinder haben sie zusammen bekommen, die jüngste Tochter erblickte sogar im gemeinsamen Haus das Licht der Welt. Acht Enkel und zehn Urenkel gehören inzwischen zur Familie. „Wir sind viel gereist, waren auf Teneriffa und den Malediven“, erinnert sich die 88-Jährige. Natürlich mit einem Teil der Familie. „Wir haben mit unseren Kinder wirklich großes Glück gehabt.“

Tipps für die ewige Liebe

Und auch Tipps für eine lange und glückliche Ehe haben beide noch parat: „Liebesbekundungen dürfen nie ausbleiben, kleine Notlügen müssen ab und zu mal sein und teilt alles miteinander, besonders eure Zeit und eure Gedanken“, sagt Rosemarie Lösche. „Man muss auch mal nachgeben können. In einer Ehe muss jeder mal sein Recht kriegen“, ergänzt ihr Mann.

Dass Gegensätze sich anziehen, glauben beide nicht. „Wir haben sehr viel gemeinsam, mögen etwa beide kein scharfes Essen und was ich denke, das denkt Günter auch.“ Die Gnaden-Hochzeit gibt ihnen recht.

„70 Jahre sind wir schon verheiratet - das kann man sich gar nicht vorstellen“, sagt Rosemarie Lösche und lächelt ihren Günter an. „Aber die Zeit vergeht auch wie im Flug, wenn man zusammen einfach glücklich ist.“