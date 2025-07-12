Der Ort in der Gemeinde Barleben wird vor 1.060 Jahren erstmals urkundlich erwähnt. Das soll gefeiert werden – mit neuen Sicherheitsauflagen. Das Programm für das Festwochenende vom 22. bis 24. August steht indes.

Es wird laut: DJ Henne und „Atemlos“ in Ebendorf

Das Sax’n-Anhalt-Orchester wird den großen Festumzug durch Ebendorf anführen.

Ebendorf - Viele Monate intensiver Planung liegen hinter Marcel Leon (FWG). Zahlreiche Treffen, dutzende E-Mails und Telefonate mussten Ebendorfs Ortsbürgermeister und die Organisatoren an seiner Seite vor allem wegen der Sicherheit führen. Alles drehte sich um die anstehende 1060-Jahr-Feier.

Das Festwochenende soll vom 22. bis 24. August auf der Festwiese über die Bühne gehen. „Gemeinsam mit den Vorsitzenden der ortsansässigen Vereine, einem Team der Gemeindeverwaltung Barleben, verschiedenen Caterern, Schaustellern und der Sicherheitsfirma ist es uns gelungen, ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie auf die Beine zu stellen“, findet Marcel Leon.

Nach Anschlag auf Magdeburger Weihnachtsmarkt

Dabei hatten die Organisatoren mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die nun aber alle gelöst sind. Vor allem ging es dabei um die Erfüllung neuer Sicherheitsauflagen, die aus Erfahrungen der Anschläge nicht zuletzt auf das Solinger Stadtfest und den Magdeburger Weihnachtsmarkt erlassen worden waren.

Neu ist beispielsweise, dass die örtliche Feuerwehr nicht wie in den Jahren zuvor in das Sicherheitskonzept integriert werden wird. Nunmehr muss ein professionelles Unternehmen für die Sicherheit sorgen. Das ist inzwischen unter Dach und Fach.

Spende vom „Hotel Bördehof“ Ebendorf

Die neuen Auflagen haben indes das Budget der Organisatoren belastet. Doch mit Sponsoren scheint alles soweit gesichert. Den Anfang hatten im Frühjahr bereits Wilma Wischeropp und Philipp Voß vom Hotel „Bördehof“ gemacht und passend zum 1.060. Dorfgeburtstag 1.060 Euro in Form einen Spendenschecks an Ortsbürgermeister Marcel Leon überreicht.

Die Band „Atemlos“ wird am Sonnabend, 23. August, im Ebendorfer Festzelt auftreten. Archivfoto: Jürgen Lukaschek

„Mein Dank gilt den zahlreichen Unterstützern und Helfern“, sagt Ortsbürgermeister Marcel Leon. „Ein Event dieser Größenordnung zu planen, war eine echte Herausforderung. Umso stolzer bin ich, gemeinsam mit allen Beteiligten den Ebendorfern und Gästen ein unvergessliches Wochenende bieten zu können.“

DJ Henne legt am Freitag auf

Jetzt, wo alle Planungen so gut wie beendet sind, informiert Marcel Leon über das Programm auf der Festwiese am Schnarsleber Weg. Los geht es am Freitag, 22.August, um 14.30 Uhr mit der Eröffnung des gastronomischen Angebots im Festzelt und dem Start des Rummels. Um 16.30 Uhr lädt der örtliche Kinderförderverein zur Kinderdisco ein. „Zwei Stunden voller Spaß, Musik und Tanz für die Kleinsten“, verspricht der Cheforganisator.

Der offizielle Auftakt erfolgt um 19.30 Uhr mit einem eigens gestalteten Bühnenprogramm des Ebendorfer Karnevalsvereins „ECC Blau-Weiß“. Im Anschluss will DJ Henne „mit satten Bässen und schnellen Beats für Partystimmung bei den Erwachsenen“ sorgen, sagt Marcel Leon.

Auf der Festwiese am Schnarsleber Weg in Ebendorf wird vom 22. bis zum 24. August die 1060-Jahr-Feier des Ortes gefeiert. Archivfoto: Vivian Hömke

„Atemlos“ am Sonnabend auf der Bühne

Am Sonnabend, 23. August, startet um 13 Uhr ein großer Festumzug durch Ebendorf. Laut dem Ortschef haben sich bisher mehr als 200 Teilnehmer mit liebevoll gestalteten Wagen, Kostümen und historischen Gerätschaften angemeldet. Angeführt wird der Umzug vom Sax’n-Anhalt-Orchester.

Nach der Ankunft auf der Festwiese und Grußworten betreten die Kinder der Kita „Gänseblümchen“ die große Bühne, gefolgt von den Nachwuchstänzern des ECC. Anschließend präsentieren weitere Gruppen und Vereine ihr Können. Ab 20 Uhr bringt die Partyband „Atemlos“ das Festzelt zum Beben.

Shanty-Chor Magdeburg

„Der Sonntag steht im Zeichen des gemütlichen Beisammenseins“, sagt Marcel Leon. Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Anschließend lädt zünftige Blasmusik zum Frühschoppen ein. Gegen Mittag tritt der Shanty-Chor Magdeburg auf, bevor „De Mädels“ aus Dahlenwarsleben das Wochenende musikalisch beschließen.

Für Unterhaltung auf der Festwiese sorgen unter anderem ortsansässige Unternehmen, die sich präsentieren, sowie die Freiwillige Feuerwehr mit ihren Einsatzfahrzeugen. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Eintrittskarten für die zwei Abendveranstaltungen sind im Ebendorfer Hofladen sowie in Tines Lädchen erhältlich. Alternativ können Tickets per E-Mail unter 1060Ebendorf@gmx.de bestellt werden.