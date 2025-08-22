Zum sportlichen Spendenfest beim Vereinsgeburtstag in der Börde kommen viele Stars und Doubles. Darauf dürfen sich Besucher freuen.

Zu Gast sind zum großen Chariy-Event viele Stars. So hat sich neben Enterntainer Sidney King jetzt auch das Jack-Sparrow-Double angesagt.

Gutenswegen. - Noch eine Woche, dann wird es nicht nur emotional in Gutenswegen, sondern auch karibisch. Denn für das große Vereinsfest, das durch seinen Charity-Charakter zeitgleich Leben retten soll, hat nun ein weiterer Star zugesagt. Freuen dürfen die Besucher sich nun auch noch auf Karibik-Kino-Pirat Jack Sparrow.

„Er wird für Fotos und für die Kinder zur Verfügung stehen“, zeigt sich Organisator Ingmar Tschirschnitz als sportlicher Leiter des Gutensweger/Klein Ammensleber Vereins begeistert. Die Sportler feiern am Wochenende, 22. bis 24. August, den 35. Jahrestag ihrer Fusion. Für das Fest auf dem Gutensweger Sportplatz am Vahldorfer Weg ist ein umfassendes Programm geplant.

Denn neben dem Team „Schulle & Friends“, das seit Jahren schon für die Kinderkrebsforschung sammelt, ist auch der Verein „Blaue Nase hilft“ mit einer Typisierungsaktion am 23. August von 11 bis 16 Uhr dabei. Vor allem der Fall der knapp ein Dreivierteljahr alten Alessia aus Staßfurt bewegt die Organisatoren.

Vom Sofa aus mitmachen: Aktion gegen Krebs

Während der Party am Abend soll dann die „Mitteldeutsche Kinderkrebsforschung“ beim „Feiern für den Guten Zweck“ unterstützt werden. Bereits am Vorabend, 22. August, wird für eben jenen guten Zweck der Ball gekickt, wenn die Mannschaft Niedere-Börde-Ü35/Samforcity auf das Team von „Schulle & Friends“ treffen wird. Gespendet werden kann in diesem sogar von zu Hause. So hält der Organisator unter seiner Rufnummer 0162/7831660 Infos zum Spendenkonto parat.

Am Sonnabend gibt es für die ganze Familie zudem eine Familien-Kinder-Olympiade. Versprochen werden Sport, Spiel und Quiz. Um 13 Uhr wird Damenfußball gespielt, um 16 Uhr folgt ein Match des ersten Spieltages der Fußball-Börde-Oberliga. Der SV Gutenswegen will sich dabei einen vorderen Tabellenplatz gegen den Bebertaler SV sichern.

Party Doubles: Auch Roland Kaiser feiert mit

Ab 19 Uhr startet dann der Eintritt zur bereits erwähnten Sommernachtsparty unter dem Motto „Feiern für den guten Zweck“. Das Roland-Kaiser-Double René Bergmann sowie Entertainer Sidney King, DJ Ingmar, Ronny Liquido und DJ Krawal wollen für Stimmung sorgen. Gefeiert wird bis spät in die Nacht.

Der Sonntag, 24. August, beginnt um 11 Uhr mit einem Frühschoppen auf dem Sportplatz. Bei Regen wird ins Sportheim im Groß Ammensleber Weg ausgewichen. Parallel soll ein Volleyballturnier viele Zuschauer anlocken. Auch dieses wird auf dem Sportplatz im Vahldorfer Weg ausgetragen, bei . Schlechtwetter in der Sporthalle. Das Turnier steht laut Tschirschnitz für alle Freizeit-Mixed-Teams offen. Angemeldet werden kann sich unter duda@hotmail.com.

Karten für die Sommernachtsparty am Sonnabend mit Sidney King sowie zu den Heimspielen auf dem Gutensweger Sportplatz gibt es unter anderem im Börde-Konsum in Groß Ammensleben sowie unter eventim-light.com.