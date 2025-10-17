Der Protest gegen die Schließung der Helios-Klinik Zerbst zum 19. Dezember wird immer lauter. Nun melden sich auch die Gewerkschaft Verdi und die Arbeiterwohlfahrt (Awo) zu Wort - mit unmissverständlichen Forderungen.

Forderung von Verdi und Awo: Gesundheitsministerin Grimm-Benne muss Verantwortung übernehmen und Klinikstandort Zerbst sichern

Schon bei der Demonstration gegen die Schließung der Helios Klinik Zerbst am 8. Oktober haben Mitarbeiter und Bewohner des Awo-Seniorenzentrums Flagge gezeigt.

Zerbst - Das Aus der Zerbster Helios-Klinik schlägt weiter hohe Wellen. So kritisiert die Gewerkschaft Verdi die geplante Schließung zum 19. Dezember scharf und fordert den Erhalt des Krankenhausstandortes und insbesondere von Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD), „jetzt Verantwortung zu übernehmen und den Standort Zerbst zu sichern.“