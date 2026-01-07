Keine Aufstallpflicht mehr Vogelgrippe: Landkreis Anhalt-Bitterfeld hebt Schutzzone rund um Reuden/Süd auf

Nach dem Ausbruch der Geflügelpest im Entenmastbetrieb in Reuden/Süd mussten in den Orten rundum Hühner, Enten & Co. im Stall bleiben. Was ab 8. Januar 2026 nun gilt.