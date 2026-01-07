Keine Aufstallpflicht mehr Vogelgrippe: Landkreis Anhalt-Bitterfeld hebt Schutzzone rund um Reuden/Süd auf
Nach dem Ausbruch der Geflügelpest im Entenmastbetrieb in Reuden/Süd mussten in den Orten rundum Hühner, Enten & Co. im Stall bleiben. Was ab 8. Januar 2026 nun gilt.
Zerbst/Köthen (vs) - Nachdem das Vogelgrippe-Virus bei zwei toten Kranichen bei Bone nahe Zerbst nachgewiesen wurde, galt seit dem 4. November 2025 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld eine Stallpflicht für Geflügel. Am 4. Dezember 2025 wurde diese größtenteils aufgehoben. Ausgenommen war einzig die Region rund um Reuden/Süd, wo sich im dortigen Entenmastbetrieb der Fläminger Entenspezialitäten ein Verdachtsfall auf Vogelgrippe bestätigt hatte.